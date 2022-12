Muumi-mukien kuvituksia yli 30 vuoden ajan suunnitellut Tove Slotte on jäänyt eläkkeelle.

Ison jäljen Moomin by Arabian historiaan jättänyt suunnittelija on vähentänyt työtuntejaan syksyllä 2022 ja jäänyt eläkkeelle päivittäisistä suunnittelijan tehtävistä. Slotte on kuvittanut muumiastioita yli 30 vuoden ajan. Hän on suunnitellut yli sata muumimukia.

Slotten työtä jatkavat suunnittelusta vastaava Annika Tickle ja kuvittaja Parvati Pillai. Parivaljakko ottaa vastuulleen valtaosan Moomin by Arabian suunnittelutyöstä Fiskars Groupin pääkonttorilla Keilaniemessä.

– Muumit ovat tietyssä mielessä yksi Suomen kansallisaarteista ja olen ylpeä päästessäni työskentelemään niiden parissa, kertoo London Royal School of Artista valmistunut Tickle tiedotteessa.

Slotten kädenjälki näkyy tuotteissa jatkossakin

Tove Slotten kädenjälki näkyy vielä tulevina vuosina muumiastioissa, sillä tuotteet suunnitellaan tavallisesti pari vuotta ennen mukin julkaisuajankohtaa.

” Se on aina hyvin tunteikas hetki. Kuvitukset ovat niin eri näköisiä mukien lasitetulla pinnalla.

Innoituksen työhönsä Slotte on saanut Tove Janssonin alkuperäiskuvituksista, jotka hän sovittaa astioiden muotoon.

Töitä hän tekee oman kotinsa ateljeessa. Slotte piirtää kaikki kuvitukset käsin työpöytänsä ääressä. Lopullisen hyväksynnän töille antavat yrityksen tuotepäällikkö ja lisenssinhaltija.

Arabian tiedotteen mukaan valmiin mukin näkeminen ilahduttaa Slottea joka kerta.

– Se on aina hyvin tunteikas hetki. Kuvitukset ovat niin eri näköisiä mukien lasitetulla pinnalla. Joskus värisävyt eivät näytäkään siltä kuin etukäteen kuvittelin – toisinaan niitä ehtii vielä muokata, mutta ei aina.

Taiteilijalla on myös omat suosikkimukinsa.

– Pidän tietenkin useista kuvituksista, mutta esimerkiksi Muumipäivä-muki vuodelta 2018 on yksi kaikkien aikojen suosikeistani. Sen maisemat ja auringonlasku tuovat mieleeni perheemme oman kesäsaaren Pohjanmaalla. Nimenomaan saaremme auringonlaskut inspiroivat minua, kun suunnittelin mukin kuvitusten väripalettia, Slotte kertoo.

Muumimukin näkeminen valmiina sykähdyttää joka kerta, Tove Slotte kertoo.

Myös talviset mukit ja kuvitukset vetoavat suunnittelijaan, joka tunnustaa olevansa pohjimmiltaan talvi-ihminen.

– Taikatalvi on oma suosikkini kaikista muumitarinoista. Osin siksi, että rakastan talvea ja lunta ja osin siksi, että kertomus yksinäisestä Muumipeikosta on niin koskettava, Slotte kertoo tiedotteessa.

Vuonna 1957 syntynyt, Karjalohjalla työskentelevä Slotte on suomalainen kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka aloitti uransa keramiikan ja muotoilun alalla. Hän työskenteli Arabian suunnittelijana vuosina 1985–1993, minkä jälkeen yhteistyö on jatkunut freelancer-pohjalta.