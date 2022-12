Tämä kotityö jää monilta tekemättä – lepsuilu lihottaa sähkölaskua lähes 20 eurolla

Asiantuntijan mukaan suomalaisten on hyvä miettiä, mihin aikaan vuorokaudesta tuttuja kotitöitä tekee.

Koska olet viimeksi kurkannut pakkaseen?

Vähäpätöiseltä tuntuva kotityö voi tuoda tuntuvan loven sähkölaskuun, ainakin, jos on markoistaan tarkka kuluttaja.

Pakkaseen kerrostuva jääkerros voi nimittäin tuntua kukkarossa, kertoo Helenin asiakaslehti. Asian vahvistaa Ilta-Sanomien tavoittama Tuomas Yrttiaho Fortumilta.

– Pakastimen sulattaminen siis kannattaa.

Fortumin Suomen-kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho laskee, että pakastimen jättäminen sulattamatta ja pakastimeen kertyvä jääkerros voi tuntua sähkölaskussa 18 euron verran vuodessa.

– Tämä perustuu laskelmaan, jossa keskikokoisen pakastimen kulutus on yksi kilowattituntia vuorokaudessa, ja huurrekerros lisäisi kulutusta noin 30 prosenttia. Arviossa on käytetty lokakuusta lokakuuhun toteutuneita Spot-hintoja viimeisen 12 kuukauden ajalta, Yrttiaho kertoo.

Hinta vaihtelee toki sen mukaan, mikä on käyttämäsi sähkön hinta. Osa suomalaisista maksaa parhaillaan sähköstä kovaa hintaa, toiset taas selviävät pienemmällä esimerkiksi vanhojen määräaikaisten sopimusten voimin.

Mieti, mihin aikaan saunot

TUOMAS Yrttiaho laski Ilta-Sanomien pyynnöstä hinnan myös joulukinkun sulatukselle.

Keskikokoisen kinkun paistaminen voi kestää kuusi tuntia

– Laskelmassa uunin kulutus on keskimäärin 1 kWh tunnissa, jolloin kokonaiskulutus on siis 6 kilowattituntia. Se kerrotaan sähkön hinnalla. Jos sähkön hinta on suuruusluokkaa 20 senttiä per kilowattitunti, kinkun paiston hinnaksi tulee 1,2 euron luokkaa, Yrttiaho kertoo.

Uunin kulutus voi vaihdella jonkin verran riippuen koosta ja valmistusvuodesta.

Kovin kalliiksi kinkun paisto ei siis tule, mutta energian riittävyyden kannalta on tärkeää, että suomalaiset miettivät, mihin aikaan kinkkunsa tänä vuonna paistavat. Neuvo ei toki koske vain kinkun paistoa, vaan yleisemmin sähkölaitteita, jotka kuluttavat paljon.

– Kuten tiedämme, Suomessa on uhka sähköpulalle, ja on mahdollista, että tulee sähkökatkoja. Meidän kaikkien kannattaa välttää kulutushuippuja myös siitä syystä, että jos kulutamme kaikki samaan aikaan, voimalaitoksia pitää laittaa enemmän päälle, ja sähkön hinta nousee.

Kodin isoimpia sähkösyöppöjä ovat sähkölämmitys, saunominen ja lattialämmitys, mutta myös toki kotitöilläkin on kokonaisuuteen vaikutusta.

Yrttiaho suosittelee tekemään niitä kotitöitä öisin, joihin on mahdollisuus. Silloin pörssihinnat ovat tyypillisesti alhaisempia, sillä kulutusta on vähemmän.

Energiaviisas kuluttaja laittaa siis joulusaunan päälle muulloin kuin kulutuspiikin aikaan.

YKSI kodin sähkölaitteista kaipaa nyt erityistä mietintää. Sähkösauna kuuluu suuremman kulutuksen sähkölaitteisiin, joten sen suhteen kannattaa miettiä, koska saunoo.

– Sähkökiuas kuluttaa 600–800 kilowattituntia vuodessa, mikä saattaa olla jopa 15–20 prosenttia koko kerrostalohuoneiston sähkönkulutuksesta, Yrttiaho muistuttaa.

Energiaviisas kuluttaja laittaa siis joulusaunankin päälle muuhun kuin kulutuspiikin aikoihin. Kulutuspiikki on tyypillisesti aamulla ja töistä paluun jälkeen kello 16–20 välillä.

– Toki jouluaattona voi olla hiukan erilainen profiili. Uskon, että myös silloin kulutusta on eniten ilta-aikaan.

Yrttiaho kannustaa suomalaisia seuraamaan kulutushuippuja esimerkiksi Fingridin tai sähköyhtiöiden sivuilta.

Näin säästät sähköä kotona Enemmistö taloista on edelleen sähkölämmitettyjä. Mieti siis seuraavia toimenpiteitä. Voisitko säästää sähköä myös näillä tavoilla? ■Puolet omakotitalon sähkönkulutuksesta voi mennä lämmitykseen. Yhden asteen lasku lämpötilassa pienentää lämmityskuluja viiden prosentin verran. Oleskelutiloissa optimaalinen lämpötila on noin 21 astetta. Löytyykö kotoa vähäisessä käytössä olevia tiloja, joissa voit laskea lämpötilaa alemmas? Monet esimerkiksi nukkuvat paremmin viileämmässä. ■Lämpimät ja kuumat suihkut voivat viedä sähkönkulutuksesta jopa parikymmentä prosenttia. ■Kylpyhuoneen lattialämmitys voi olla yli 20 prosenttia huoneiston sähkönkulutuksesta. Termostaattia ei siksi ole järkevää pitää koko ajan täydellä teholla. ■Energiatehokkailla kodinkoneilla ja niiden järkevällä käytöllä on myös oma merkityksensä sähkölaskun suuruuteen. ■Talon eristys ja ikkunoiden tiivistys vaikuttavat lämmön sisällä pysymiseen.

