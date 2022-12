Finlaysonin pesulappu herättää hämmästystä somessa – ”Niin että missä?”

Luova johtaja Jukka Kurttila kertoo, että hämmenys johtuu graafikon tekemästä virheestä.

Suunniteltu Suomessa, valmistettu Belgiassa.

Designad i Finland, tillverkad i Turkiet.

Designed in Finland, made in Turkey.

Twitter-käyttäjä Anna af Ursin on nostanut sosiaalisen median tilillään esille Finlaysonin tekstiilin erikoiset valmistustiedot. Suomenkielisessä tekstissä lukee, että tuote on suunniteltu Suomessa ja valmistettu Belgiassa, kun taas ruotsiksi ja englanniksi valmistusmaa on Turkki.

– Niin että missä? kysyy Ursin nauruemojin kera.

Ilta-Sanomien tavoittama Manna & Co:n luova johtaja Jukka Kurttila kertoo, että kyseessä on moka. Finlayson oy kuuluu Manna & Co konserniin.

– Meillä on kaksi päävalmistusmaata, Turkki ja Belgia. Tässä on ainoastaan tapahtunut graafikolle pieni virhe.

Kurttilan mukaan kyseessä on koirapyyhe, joka on valmistettu Turkissa, ei siis Belgiassa.

– Meillä tehdään tuhansia pakkauksia vuodessa. On aika inhimillistä, että tuollaista sattuu, Kurttila sanoo.

Sosiaalisessa mediassa moka on kuitenkin jo herättänyt keskustelua. Valmistuslappua kuvaillaan muun muassa upeasti toteutetuksi monivalinnaksi. Joku vitsailee, että teksti on varmaankin suomennettu Intiassa.

Kurttilan mukaan asiasta ei kannata olla huolissaan, sillä tuotteen valmistustiedot löytyvät myös netistä.

– Jos tällainen virhe tulee, niin meillä tuotetietoihin pääsee käsiksi myös verkossa. Siellä ovat kaikkien tuotteiden valmistustiedot.

Monta valmistusmaata, pitääkö huolestua?

Pyyhemoka on herättänyt keskustelijoissa ihmetystä myös sen tähden, että samalla tekstiilillä voi olla monta valmistusosoitetta. Somekommenttien perusteella jotkut pitävät useampaa osoitetta harhaanjohtavana.

” Aina on olemassa pidempi valmistusketju, mutta yritykset eivät useimmiten kerro sitä.

Sama tekstiili on siis voitu suunnitella Suomessa, valmistaa jossakin toisessa ja viimeistellä kolmannessa maassa. Yksityiskohtaisempaakin tietoa saattaa löytyä, vaikkapa langan valmistusmaasta.

Eettisen kaupan puolesta ry:n vastuullisuusasiantuntija Anniina Nurmi vahvistaa, että valmistusketjun avaaminen on todella tärkeää.

– Jos tuotelapussa on vain yksi maa, se tarkoittaa yleensä viimeistä kokoonpanomaata. Aina on olemassa pidempi valmistusketju, mutta yritykset eivät useimmiten kerro sitä. On tosi hyvä, jos lapusta ja verkkosivuilta löytyy täsmälliset tehdastiedot, mistä raaka-aine on, missä tuote on suunniteltu ja lanka tehty, Nurmi sanoo.

” Jos tuotteen made in -maa on EU-maa, se on indikaatio sille, että suuri osa ketjusta on ok. EU-alueella ympäristö- ja palkkausasiat ovat säädellympiä kuin muualla.

Nurmen mukaan tietojen ei tulisi olla pelkästään tuotteessa, vaan selkeästi koottuna yrityksen nettisivuilla.

– Näin eri sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, on mahdollista arvioida tietoja ja saattaa yritys vastuuseen, jos jossain valmistuksen vaiheessa ilmenee epäkohtia.

Valmistusmaa ei toki aina kerro, onko tekstiili reilusti valmistettu, eli miten ihmisoikeudet, kuten riittävä palkka toteutuvat.

Vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyy kuitenkin toteaa, että valmistusalue voi tietyssä tapauksessa merkitä hyvää.

– Jos tuotteen made in -maa on EU-maa, se on indikaatio sille, että suuri osa ketjusta on ok. EU-alueella ympäristö- ja palkkausasiat ovat säädellympiä kuin muualla.

– Riskimaat on listattu Eetti ry:n ja Finnwatchin sivuilla, Pyy opastaa.

”Viherpesua tapahtuu”

Jukka Kurttila myöntää, että aina, kun yritys valmistaa jotakin, on mahdotonta olla täysin ekologinen. Lähtökohtaisesti kuluttajien pitäisi kuitenkin pystyä luottamaan yritysten vastuullisuusväittämiin.

– On tavallista, että tekstiiliteollisuudessa vastuullisuutta pikkaisen liioitellaan. Viherpesua ja valehtelua tapahtuu.

Finlaysonia Kurttila pitää malliesimerkkinä.

– Meillä koko valmistusprosessi on täysin läpinäkyvä. Kerromme aivan kaiken, osoitteita myöten. Koko tuotantoketju on auditoitu, ja puhumme suoraan myös, jos ongelmia esiintyy, Kurttila kommentoi.

Anniina Nurmen mukaan Finlaysonin nettisivuilta löytyy tehdastiedot ensimmäisestä portaasta, mutta ei koko ketjua.

– Olisi hienoa, että Finlayson julkaisisi sivuillaan myös seuraavan portaan alihankkijat ja materiaalien alkuperämaatiedot. Yritysten pitää tuntea koko arvoketjunsa ja viestiä siitä läpinäkyvästi ja täsmällisesti.

Kurttila pitää keskustelua tärkeänä, mutta toivoo, että samaa keskustelua käytäisiin muillakin toimialoilla.

– Tekstiiliteollisuudessa ollaan usein silmätikkuina ja tätä ihmetellään, mutta kaikki muukin teollisuus toimii lähestulkoon näin.