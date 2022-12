Tällainen vaatimuslista miljonääreillä on mökilleen – kiinteistö­välittäjät kertovat

Tärkeää on esimerkiksi se, että asuntoon pääsee huomaamatta, sanoo kiinteistövälittäjä.

Lapissa eletään parhaillaan hyvää sesonkia. Varakkaiden venäläisten tilalle on tullut muun muassa intialaisia.

Upea maisema, yksityisyys ja asumisen helppous ovat tärkeitä kriteereitä heille, joilla on varaa sijoittaa miljoonia euroja Lapissa sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon.

Osa varakkaista ostajista haluaa loma-asunnon keskeltä hiihtokeskuksen palveluita, mutta kuitenkin niin, että oma rauha on taattu. Toiset taas mielivät täysin luonnon rauhaan.

Tärkeää on, että asuntoon pääsee huomaamatta.

– Auto ajetaan parkkihalliin ja omaan kattohuoneistoon noustaan hissillä. Siellä voi tehdä etätöitä rauhassa, eikä sieltä tarvitse välttämättä lähteä mihinkään, kuvailee kiinteistönvälittäjä Niko Merikko Kittilästä.

Merikko myy hotellin yläkerrassa Levillä sijaitsevaa 2,5 miljoonan euron kattohuoneistoa.

Levin keskustassa sijaitsevassa kattohuoneistossa on tilaa isommallekin porukalle. 250 neliön, 4 makuuhuoneen tila on hotellin yläkerrassa ja sen saa omaksi noin 2,5 miljoonalla eurolla.

Levin kattojen yllä voi myös kylpeä ylellisesti.

Myös kiinteistönvälittäjä Sofia Lehtonen myy valmistumassa olevaa 3 miljoonan euron kattohuoneistoa Levin keskustassa. Hän on huomannut varakkailla ostajilla samanlaiset kriteerit.

– Hiihtolatu, hissi, kelkkareitit ja kylän palvelut ovat kaikki lähellä. Asuminen tällaisessa lomahuoneistossa on helppoa ja turvallista. Kun katsoo mihin tahansa suuntaan, näkee maiseman.

Kaikki eivät mieli palveluiden keskelle kattohuoneistoihin, vaan upeiden luontomaisemien keskelle. Levin Utsuvaarassa on parhaillaankin rakenteilla monia todella arvokkaita huviloita.

– Ne joilla on rahaa ja varaa, eivät hanki valmista kohdetta, vaan rakennuttavat sen itse. Hulppeassa kelohuvilassa on isot ikkunat tunturiin ja siellä voi olla biljardihalli, keilarata, viinikellari, uima-altaat ja jousiammuntarata, Merikko luettelee esimerkkejä, joita on kuullut uusista kohteista.

Rakenteilla olevassa Levi Cranberryssa on vapaana 340 neliön kattohuoneisto, jonka hinta on 2,6-3 miljoonaa. ”Ajat autolla talliisi, nouset omaan unelmien huoneistoon, ja mikään ei häiritse avarien ikkunoiden tunturimaisemaasi, vaan se on sinun”, kerrotaan esittelytekstissä.

Isoja kelohirsiä on tuotu aiemmin Venäjältä, mutta tällä hetkellä niiden saatavuus on kortilla. Jos haluaa kelohuvilan, myynnissä on vähän käytettyjä, aiemmin rakennettuja kohteita. Lehtonen kertoo sisustuksen olevan niissä ajatonta ja ajanmukaista.

– Jos on tehnyt kivilattian, se on ja pysyy. Ei tällaisiin mitään halpoja laattoja laiteta. Usein kokonaisuuden henkeen ei sovi se, että esimerkiksi kylpyhuone remontoitaisiin moderniksi. Se on se kokonaisuus, fiilis ja maisema, joka kohteessa viehättää.

Materiaalivalinnat ovat makuasioita, mutta hulppeimpien vapaa-ajan asuntojen sisustuksessa näkyy luonnonläheisyys. Puuta, kiviä ja luonnonvärisiä materiaaleja suositaan.

Lehtonen on myös huomannut, että jokaisen makuuhuoneen yhteyteen halutaan nykypäivänä oma kylpyhuone ja vessa.

Mukavuuteen ja viihtyvyyteen satsataan paljon.

– Kymmenen vuotta sitten ajateltiin, että miten saadaan paljon sänkyjä ja makkareita, mutta nyt satsataan omaan lomailuun ja tiloihin mökissä. Mukavuutta asumiseen tuo myös etäohjattava tekniikka.