Main ContentPlaceholder

Asuminen

Uskomaton tuuri kauppa­reissulla kruunasi Juuson, 20, kokoelman – lojuuko sinunkin lompakossasi aarre?

Kaupan kassana työskentelevä Juuso on kerännyt kahdessa vuodessa yli 500 numismaatikkojen tuntemaa kolikkoa. Pari niistä on nimellisarvoaan arvokkaampia, osasta on vain keräilyiloa. Asiantuntija paljastaa kokoelman arvon.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Juuso Väyrynen harrastaa käyttöjuhlarahojen keräilyä. Oikealla Risuraha, jonka Väyrynen sai kokoelmiinsa vuonna 2021.