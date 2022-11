Kiinteistönvälittäjä Linda Leino kertoo, minkälaiset kodit menevät nyt kuumille kiville – ja mikä on asunnonmyyjän pahin virhe

Vuoden kiinteistönvälittäjäksi valitun Linda Leinon mukaan omakotitalot menevät yhä hyvin kaupaksi, mutta halutuimman kodin ominaisuudet ovat nyt erilaiset kuin koronapandemian alkuaikoina.

On aloja, joihin maailmantilanne vaikuttaa enemmän kuin toisiin.

Suhdanneherkkä kiinteistönvälitysala on yksi aloista, joissa vaihtelut voivat olla nopeitakin. Kahden viimeisen vuoden aikana alalla on nähty niin omakotitalojen ostobuumi kuin pienten yksiöiden kaupan hiipuminen.

Koronapandemian alussa monet suomalaiset halusivat ostaa pihallisen kodin hieman kauempaa kaupungin keskustasta.

Kiinteistönvälittäjänä Satakunnan alueella työskentelevä Linda Leino huomasi, että lähestulkoon kaikki, mitä myyntiin tuolloin tuli, meni myös kaupaksi.

– Samalla alalle tuli paljon uusia tekijöitä. Osa heistä lienee jo lopettanut. Tavallinen arkitodellisuus ei ole sitä, että myyntiajat olisivat 2–3 päivää, vaan pikemminkin 2–3 kuukautta, varsinkin maakunnissa, Haave LKV:n toimitusjohtaja Leino kertoo.

Tänä syksynä kiinteistönvälittäjät ovat joutuneet jälleen uuden paikan eteen. Pienemmät yksiöt ja kaksiot ovat Leinon mukaan menneet huonommin kaupaksi kuin ennen.

– Syynä ovat korkomarkkinoiden muutokset. Asuntolainaakin voi olla vaikeampi saada, Leino kertoo.

Omakotitalokauppa käy Linda Leinon mukaan edelleen hyvin.

Omakotitalokauppa käy sen sijaan Leinon mukaan edelleen hyvin.

” Lomamökit ovat miltei aina sähkölämmitteisiä. Veikkaan, että hinnat laskevat.

Ostajien mieltymykset ovat tosin muuttuneet koronapandemian alkuajoista. Silloin suomalaisten ihannekodissa oli välittäjän Emilia Nikkilän mukaan yksi ylimääräinen makuuhuone, joka jätettiin etätyöaikana työhuoneeksi.

– Silloin moni haki lisähuonetta ja isoa pihaa. Nyt ostajat ovat kiinnostuneita uudemmista taloista, joissa on energiatehokas lämmitysmuoto, kuten maalämpö, kaukolämpö tai ilmavesilämpöpumppu. Isosta pihasta ja lisähuoneesta tingitään, Leino kertoo.

Leino ei usko, että omakotitalokauppa on energiakriisin suurin kärsijä. Sen sijaan loma-asuntokaupalle hän ennustaa hiljaista kevättä.

– Lomamökit ovat miltei aina sähkölämmitteisiä. Veikkaan, että hinnat laskevat.

Ylihinnoittelu ei kannata

Haastavista ajoista huolimatta Linda Leino on sitä mieltä, että vapaa-ajanasuntoja lukuun ottamatta asuntojen hintoihin ei ole tulossa isoa romahdusta.

– Ennusteet viittaavat siihen, että taantumasta tulisi lyhyt ja ensi syksynä näyttäisi jo paremmalta, hän sanoo.

Taloussanomien mukaan Asuntoluotottaja Hypo näkee tilanteen toisin. Sen mukaan asuntojen hinnat polkevat paikallaan pääkaupunkiseudulla, ja se ennakoi niiden vielä laskevan ensi vuonna kolme prosenttia. Koko maahan Hypo ennakoi kahden prosentin laskua asuntojen hintoihin.

Myös Leino on huomannut, että kodit eivät mene enää kaupaksi yllättävän isoilla summilla, mitä saattoi tapahtua suurimman asuntobuumin aikaan.

– Välittäjänä muuttunutta markkinatilannetta pitää nyt perustella myyjille. Tätä tapahtuu joka päivä, että myyjälle pitää kertoa, miksi hinta ei voi olla sama kuin kaksi vuotta sitten.

Tällainen tyyppi pärjää alalla Suomen Kiinteistönvälittäjät ry valitsi Linda Leinon (YKV, LKV, LVV, KiAT, kaupanvahvistaja) Vuoden kiinteistönvälittäjäksi 2022. Valintaraadin mukaan Leinon menestys pohjautuu laajaan koulutukseen ja vahvaan henkilöbrändiin, jota hän on rakentanut uransa alusta asti. – Hyvä henkilöbrändi on tällä alalla menestyminen edellytys. Verkostoituminen on erittäin tärkeää, Leino kommentoi Ilta-Sanomille. Leinon mukaan kiinteistönvälitysalalla pärjäävät parhaiten yrittäjähenkiset ihmiset, joilla on riskinsietokykyä. – Mukavuudenhalu ja tasaisen tavoittelu ei sovi. Nousua seuraa aina lasku. Markkinoiden aaltoilevaan liikkeeseen pitää tottua, ja siihen pitää pystyä myös varautumaan, Leino kertoo.

Leinon mukaan ylihinnoittelu onkin pahin virhe, mihin asunnon myyjä voi sortua.

– Osa kiinteistönvälittäjistä suostuu tähän, mutta ylihinnoittelusta kärsii aina myyjä. Asuntonäytöille ei tule kukaan, ja lopulta myyjä joutuu laskemaan pyyntihintaa. Asuntokauppaa seuraavat huomaavat tämän ja tekevät entistä rohkeampia tarjouksia.

– Nopealla myyntiajalla ja oikealla hinnoittelulla myyjä olisi hyötynyt, Leino kertoo.

Ostaja, kysy rohkeasti

Jos myyjät tekevät asuntokaupoilla virheitä, tekevät niitä myös ostajat.

” Mielestäni on ristiriitaista, että asuntojen myyminen itse on kasvussa, mutta ostaessa koetaan erityisen tärkeäksi, että mukana on välittäjä.

Linda Leino kertoo, että talokauppoihin liittyvät riidat ovat yleisiä. Samaa mieltä on Ilta-Sanomien aiemmin haastattelema, kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Pasi Hyvämäki. Hyvämäen mukaan 10–20 prosenttia kiinteistökaupoista johtaa siihen, että ostaja ja myyjä selvittelevät asioita kaupan jälkeen.

Leinon mukaan riitoja on enemmän niissä tapauksissa, joissa mukana ei ole ollut välittäjää.

– Kuluttajariitalautakuntaan on päätynyt neljän vuoden aikajaksolla noin 800 asunto- ja kiinteistökauppaa koskevaa tapausta. Nämä ovat ilman välittäjää tehtyjä, kuluttajien keskenään tekemiä asuntokauppoja. Välittäjäkaupoissa määrä on ollut yli puolet pienempi.

– Mielestäni on ristiriitaista, että asuntojen myyminen itse on kasvussa, mutta ostaessa koetaan erityisen tärkeäksi, että mukana on välittäjä, Leino kertoo.

Riitoja voisi hänen mukaansa ehkäistä, jos ostajat ottaisivat paremmin selvää, mitä he ovat ostamassa, ja myyjät tietäisivät selkeämmin, mitä ovat myymässä.

”Tyhmiä kysymyksiä ei ole”, Linda Leino sanoo. Ostajia hän kannustaa kysymään asuntonäytöllä paljon.

Leino suosittelee ottamaan asuntokauppaan mukaan hyvän kuntokartoittajan, kiinteistönvälittäjän ja tarvittaessa myös juristin.

– Juristi pitää olla mukana etenkin silloin, kun kauppakirjaan kirjataan vastuunrajoituslauseke. Sillä rajoitetaan myyjän vastuuta.

Ostajia Leino rohkaisee kysymään asuntonäytöllä kaikesta mahdollisesta, sillä kiinteistönvälittäjiä koskee selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarkentaa, että välittäjän on annettava myyjälle kaikki ne tiedot, joiden se tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan toimeksiantosopimuksen tekemiseen tai kaupasta päättämiseen. Tiedot voivat koskea esimerkiksi myytävän kohteen hinta-arviota, myyntiaikataulua tai luovutusvoittoveroseuraamuksia.

– Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Jos kiinteistönvälittäjä ei kerro, kysy, mitä minun pitäisi tästä talosta tietää, Leino sanoo.

Leino kannustaa ostajia ottamaan tarkasti selvää myös riskirakenteista. Tällainen on vaikkapa valesokkeli.

Leinon mukaan riskirakenne ei automaattisesti merkitse sitä, että talo on huono.

– Riskit niissä ovat todellisia, mutta aina riskit eivät konkretisoidu. Joskus voi käydä niinkin, että menettää hyvän ja terveen kohteen, jos ei mene katsomaan kohdetta ollenkaan, jos siinä on jokin riskirakenne.

