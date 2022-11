Main ContentPlaceholder

Tarkista 2 euron kolikkosi – se voi olla yllättävän arvokas

Tavallinen kioskikäynti koitui helsinkiläisen Juhon onneksi. Asiantuntijan mukaan tiettyjä käyttöjuhlarahoja on entistä vaikeampi löytää. Mitä paremmassa kunnossa kolikko on, sitä arvokkaampi se todennäköisesti on.

Juho sai vaihtorahana takaisin nämä kolikot, jotka ovat niin sanottuja käyttöjuhlarahoja. Vasemmalla Suomen hallitusmuoto 1919 -käyttöjuhlaraha. Se tunnetaan kuvionsa takia myös nimellä Pullataikina. Oikealla EMU 10 vuotta -juhlaraha.