Minna Ohraluoman talon portaiden alla oleva komero oli ennen varastokäytössä. Nyt komero on koristeltu tontuilla ja jouluvaloilla.

Lempäälässä sijaitsevan hirsitalon portaiden alla on ovi, jonka takana kolme pientä tonttua istuvat pöydän ääressä. Minna Ohraluoma on koristellut talonsa komeron erilaisilla joulukoristeilla ja jouluvaloilla.

”Tonttulaan” pääsee rappusten alla olevasta ovesta.

Komerossa on aidot hirsiseinät. Ennen portaiden alla oleva komeroa käytettiin kenkien ja muiden tavaroiden säilytykseen.

– Ajattelin, että kyllähän näin ihanaa tilaa on sääli pitää romukaappina. Se on aivan ihana paikka, ja se täytyy laittaa nätiksi.

Ohraluoma on tehnyt vastaavia sisustusprojekteja ennenkin. Ohraluoman tyttäret ovat 10- ja 12-vuotiaita. Kun he olivat nuorempia, he uskoivat vielä tonttuihin. Silloin Ohraluoma sisusti kaapin sisään kodin tontuille. Siellä oli esimerkiksi pieni postilaatikko, johon tuli kirjeitä.

Ohraluoma pitää siitä, että sisustaessa voi olla leikkisä.

– On ihanaa, kun aikuinenkin voi heittäytyä lapseksi.

Tilan takaseinä on päällystetty sanomalehtikuvioisella lahjapaperilla, joka on kiinnitetty seinään pinkopahvinauloilla. Harmaaseen asuun pukeutunut koristetonttu on tilattu käsityönä.

Perheen yorkshirenterrierit ovat nukkuneet tilassa lampaantaljojen päällä.

Komerotila on pinta-alaltaan noin kahden neliömetrin kokoinen. Tilaan mahtuu istumaan aikuinen ihminen.

Vaikka Ohraluoman tyttäret eivät usko enää joulupukkiin, he kuitenkin leikkivät ”Tonttulassa”. Tila on toiminut myös hyvänä piilopaikkana leikeissä.

He ovat myös nukkuneet tilassa, sillä komeroon mahtuu jopa kaksi kapeaa patjaa. Myös perheen koirat ovat viihtyneet tilassa.

Tilan kattoon on kiinnitetty pahvia. ”Tonttulasta” löytyy myös paristoilla toimiva leikkitakka.

Tilan tapetointiin ja sisustamiseen meni muutama päivä.

– Kun saan inspiraation, minun täytyy heti päästä toteuttamaan kaikkea. En kummoisemmin edes miettinyt, mitä laitoin seinille.

Suurin osa ”Tonttulan” tavaroista on sellaisia, joita Ohraluoman kodissa oli jo ennestään.

Seinällä olevalla hyllyllä on peltipurkkeja, lasten silitysrauta sekä kukkaruukku. Purkit ja silitysrauta ovat vanhoja. Ohraluoma hankki monia vanhoja esineitä perheen edelliseen taloon, joka oli 1800-luvulta.

Seiniltä löytyy myös muita joulukoristeita, kuten joulutähtiä. Seinille on myös kiinnitetty joulukortteja nastoilla. Ohraluoma on hankkinut vanhat joulukortit huutokaupoista ja kirpputoreilta.

Lattialla on punaisia räsymattoja ja valkoisia lampaantaljoja. Tonttujen ruokapöytänä toimii jakkara.

Oven molemmille puolille on ripustettu joulukranssit.

Kuvanottohetkellä tilassa paloi kynttilä. Ohraluoma toteaa, että tilaan ei voi tietenkään jättää oikeaa tulta ilman valvontaa.