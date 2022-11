Helsingissä myydään erikoista alppimajaa – hintalappu hämmästyttää somessa

Alppimajan pyyntihinta on herättänyt sosiaalisessa mediassa ihmetystä.

Kruunuvuorenranta on tullut viime vuosina tunnetuksi kasvavana asuinalueena, jonne rakennusyhtiöt ovat rakennuttaneet muun muassa hulppeita loft-asuntoja.

Nyt Helsingin kaupunki myy samalta alueelta rakennusta, joka on kaikkea muuta kuin moderni. Perinteistä alppimajaa muistuttava talo sijaitsee Kaivoshuvilankujalla.

Rakennus on Hufvudstadsbladetin perustajan Josef August Schaumanin vuonna 1874 rakennuttamana. Aikoinaan se toimi vieressä sijaitsevan Tornihuvilan piharakennuksena ja muun muassa kesävieraiden vierasmajana.

– Nyt asemakaava mahdollistaa sen muuttamisen asuinkäyttöön. Lohkottava tontti on yli tuhat neliötä, ja sinne voi rakentaa lisärakennuksen, johon voi sijoittaa saunan, työtilan tai varastotilaa, kohdetta välittävä kiinteistönvälittäjä Terhi Ahvonen Huoneistokeskuksesta kertoo Ilta-Sanomille.

Helsingin kaupungin myyntineuvottelija Heidi Autiosuo kertoo, että häneen yhteyttä ottaneet ovat olleet pääasiassa kiinnostuneet rakennuksessa asumisesta.

Alppimajassa on 34 neliötä.

Yksikerroksisessa rakennuksessa on 34 neliötä ja siinä on suora sähkölämmitys. Alkuperäisessä osassa on keittiö ja olohuone. Laajennusosassa, joka on tehty 90-luvulla, sijaitsee sauna, pesuhuone, vessa, tekninen tila ja kylmä varastotila.

Helsingin kaupunki luopuu kiinteistöstrategiansa mukaisesti tiloista, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.

Alppimaja-nimisen paikan pyyntihinta on 400 000 euroa. Ahvonen myöntää Ilta-Sanomille, että hinta on ihmetyttänyt ihmisiä.

Sosiaalisen median myynti-ilmoitusta kommentoineet ovat kuvailleet sitä muun muassa ”järjettömäksi”.

– Hintaa tietenkin hämmästellään, että miksi se on niin kova, mutta kiinnostuneita on ollut paljon, noin parikymmentä, Ahvonen sanoo.

Rakennuksella on toki hulppea historiansa, sillä se rakennettiin aikoinaan Stansvikin kartanolta vuokratulle maalle.

Myynti-ilmoituksessa rakennusta kuvaillaan yhdistelmäksi kertaustyylejä, orientalismia ja sveitsiläisvaikutteista nikkarityyliä.

Muistuttaapa rakennus hieman perinteistä japanilaista paviljonkiakin. Katto henkii puolestaan itämäistä tyyliä, jota näkee myös sveitsiläisissä alppirakennuksissa.

Rakennus on suojeltu SR-1-merkinnällä.

– Helsingin kaupunki aikoo myydä samalta alueelta kolme rakennusta. Kaivoshuvilankujalta myydään 1700-luvulla rakennettua johtajan rakennusta, Kaivoshuvilaa. Myyntiin tulee vielä rakennuksista näyttävin, Tornihuvila, Ahvonen kertoo.

Kustannusarvio 62 600 euroa

Helsingin kaupunki teetti kesäkuussa rakennuksessa kuntoarvion, jonka lopputulos on, että rakennus vaatii peruskorjausta.

Kuntoarviotarkastuksen perusteella merkittävimmät korjaukset ja uusimiset liittyvät rakennuksen sokkelin vierustaan, ulkoilmaa vasten oleviin pintoihin sekä märkätiloihin.

Rakennuksen korjaus- ja kunnossapitotöiden karkeat kustannusarviot ovat 62 600 euroa.

Kuntoarvioon sisältyvässä PTS-ehdotuksessa eli teknisen pitkän tähtäimen suunnitelmassa rakennuksen korjaus- ja kunnossapitotöiden karkeat kustannusarviot ovat 62 600 euroa.

PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alun kustannustasoon. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, tilamuutoksia tai käyttötarkoituksen muutoksia.

