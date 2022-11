Lakimies paljastaa, millaisiin mokiin suomalaiset sortuvat asunto­kaupoilla – ”Se on tyhmää”

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies on sitä mieltä, että moni suomalainen tekee kiinteistön kauppakirjan hutiloiden.

TARINAN mukaan maaseutu on täynnä vanhoja kiinteistöjä, joista omistajat eivät uskalla hankkiutua eroon.

Kiinteistökauppojen esteenä ei aina ole luopumisen tuska, vaan pelko. Talon myyjää saattaa jännittää edessä oleva viiden vuoden vastuu.

Huoleen on siinä mielessä syytä, että taloriidat ovat verrattain yleisiä.

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneen lakimiehen Pasi Hyvämäen mukaan 10–20 prosenttia kiinteistökaupoista johtaa siihen, että ostaja ja myyjä selvittelevät asioita kaupan jälkeen.

” Oikeudenkäyntikulut ovat usein suuremmat kuin talossa olevien virheiden korjauskustannukset.

Hyvämäen mukaan kiinteistöjen myyjät ovat harvoin tarkoituksella epärehellisiä.

– Tyypillisempää on, että ostaja havaitsee kaupan jälkeen korjaustarpeita, joista myyjä ei tiennyt.

Peruskorjaamisen ja Rakentamisen kehittämiskeskus ry:ssä työskentelevä Hyvämäki huomauttaa, että lakitupaan menoa kannattaa välttää viimeiseen asti.

– Oikeudenkäyntikulut ovat usein suuremmat kuin talossa olevien virheiden korjauskustannukset.

Tee kauppakirja tarkasti yksilöiden

On olemassa keino, jolla ostaja ja myyjä voivat välttyä kaupan jälkeisiltä taloriidoilta.

Ammattilaisten avustuksella laadittu, mahdollisimman tarkasti yksilöity kauppakirja on kaikkien etu.

– Tällaisia kauppakirjoja näkee harvoin. Ostajan ja myyjän tulee käsittää, millä ehdoilla kiinteistö vaihtaa omistajaa, ja mitkä ovat ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet, Hyvämäki kertoo.

Hyvämäki varoittaa etenkin valmiista kauppakirjapohjista.

Niissä saattaa lukea lyhyesti, että myyjän vastuu määräytyy maakaaren mukaisesti, ja kuntotarkastusraportti on kauppakirjan liitteenä.

Tällaisessa lomakkeessa usein ainoa yksilöity huomio on, että ostaja ottaa vastuulleen tarkastuksessa ilmenevät viat, puutteet ja korjaustarpeet.

– Kun velvoitteista ja vastuista ei sovita yksityiskohtaisesti kauppakirjassa, on tilanne äärimmäisen tulkinnanvarainen.

”Jos myyjä ja ostaja sopisivat kauppakirjassa rakenne- ja järjestelmäkohtaisesti vastuunsa, kuluisi huomattavasti enemmän rahaa rakennusten perusparantamiseen ja korjauksiin kuin riitelyyn”, Pasi Hyvämäki kertoo.

Hyvämäki on sitä mieltä, että tarkemmalla sopimustekstillä tulkinnalle ei jäisi varaa ja taloriitojen todennäköisyys pienenisi.

– Jos myyjä ja ostaja sopisivat kauppakirjassa rakenne- ja järjestelmäkohtaisesti vastuunsa, kuluisi huomattavasti enemmän rahaa rakennusten perusparantamiseen ja korjauksiin kuin riitelyyn.

Kauppakirjasta tulee tarkasti yksilöity, kun myyjä merkkaa siihen vähintäänkin kaikki talon tiedetyt riskirakenteet ja teknisen käyttöiän ylittäneet järjestelmät ja rakenteet. Lisäksi myyjän tulisi kertoa, vastaako korjauskustannuksista myyjä vai ostaja. Kustannukset voi jakaa myös puoliksi.

” Pahin tilanne on, että myyjä ja ostaja laativat kauppakirjan ehdot vasta, kun ostaja on tehnyt ostotarjouksen.

Myyjän tulee tehdä kauppakirja ehtoineen ajoissa, siis jo ennen ostajan antamaa ostotarjousta.

– Pahin tilanne on, että myyjä ja ostaja laativat kauppakirjan ehdot vasta, kun ostaja on tehnyt ostotarjouksen. Se on tyhmää, ja siitä tulee vain riitaisuuksia.

Lakimies suosittelee myyjää ottamaan kiinteistön myyntiin avuksi kokeneen rakennusinsinöörin ja juristin. Ensimmäinen käy kuntotarkastuksessa läpi talon kunnon, toinen auttaa kauppakirjan laadinnassa.

"Kauppakirjaan kannattaa kirjoittaa...”

ESIMERKKI yksilöidystä kauppakirjaehdosta on helppo antaa vaikkapa kylpyhuoneesta.

” Kauppakirjaan kannattaa kirjoittaa, että kyseessä on 20 vuotta vanha märkätila, joka myydään korjattavaksi.

Voi olla niin, ettei edes talon myyjä tiedä, onko 20 vuotta vanhassa märkätilassa vedeneristettä.

Silloin myyjän pitää merkitä se kauppakirjaan.

–Kauppakirjaan kannattaa kirjoittaa, että kyseessä on 20 vuotta vanha märkätila, joka myydään korjattavaksi. Myyjä ja ostaja voivat esimerkiksi sopia, että ostaja ottaa sen korjauskustannukset vastuulleen. Korjauskustannukset voi huomioida kauppahinnassa.

Esimerkin kauppakirjamuotoilusta voi antaa myös salaojien osalta.

Myyjä voi merkitä kauppakirjaan, että salaojat ovat alkuperäiset, eikä niitä ole huuhdeltu tai kuvattu, ja tekninen käyttöikä on kulunut umpeen.

– Kauppakirjassa voi lukea, että salaojajärjestelmä myydään kunnostettavaksi, eikä ostajalla ole oikeutta esittää laatuvirheisiin liittyviä vaatimuksia myyjää kohtaan tämän osalta, Hyvämäki kertoo.

"Kuntotarkastusten yleinen taso on parantunut”

ENNEN talon myymistä Hyvämäki suosittelee ammattilaisen tekemää kuntotarkastusta tai -tutkimusta. Ammattilaisuudesta kertoo lyhenne AKK, joka tarkoittaa asuntokaupan kuntotarkastajan tutkintoa.

– Kuntotarkastusten yleinen taso on parantunut siitä, mitä se oli 20 vuotta sitten. Silloin ala oli ihan villi.

Kun kuntotarkastuksen tekee rakennusalan ammattilainen, siitä on Hyvämäen mukaan hyötyä. Ammattilaisen asiantuntemus on yleensä selkeästi parempaa kuin ostajakandidaattien tai myyjien.

– Tilaajien täytyy toki olla tietoisia, mitä he ovat ostamassa. Kuntotarkastus on kuin katsastus. Se että auto on katsastettu, ei tarkoita sitä, etteikö siinä olisi mitään vikaa. Suuremmatkin piilevät virheet ovat mahdollisia.

Ostajan on hyvä ymmärtää pintapuolisemman kuntotarkastuksen ja rakenteisiin kajoavan kuntotutkimuksen ero.

Kuntotarkastuksen tekee ammattilainen, joka arvioi kohdetta pääosin aistienvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin.

Ostajan on hyvä ymmärtää pintapuolisemman kuntotarkastuksen ja rakenteisiin kajoavan kuntotutkimuksen ero.

Kuntotutkimuksessa ammattilainen tutkii talon rakenteita tai järjestelmiä huomattavasti tarkemmin. Tyypillistä on, että hän tekee esimerkiksi seinärakenteeseen tarkastusaukon ja ottaa sitä kautta tarvittaessa materiaalinäytteitä.

” Jälkikäteen ilmeni, että muualla oli laajempi mikrobikasvusto, mikä edellytti koko rakenteen uusimista.

Mikään sataprosenttisen varma tutkimus kuntotutkimus ei ole.

Mitä vanhemmasta järjestelmästä tai rakenteesta on kyse, sitä kannattamattomia kuntotutkimukset ovat. Syynä ovat kuntotutkimuksen korkeat kustannukset.

– Teknisen käyttöiän ylittäneiden rakenteiden tai järjestelmät kannattaa myydä peruskorjattaviksi.

Hyvämäki ottaa esimerkiksi valesokkelirakenteen, joka on hyvin vaurioaltis. Tämän tyyppisen rakenteen kuntotutkimus antaa kuvan vain siitä pienestä kohdasta, josta tutkimus tehdään.

– Muistan tapauksen, jossa kuntotutkija ei todennut porareikämittauksessa ei mitään, mutta jälkikäteen ilmeni, että muualla oli laajempi mikrobikasvusto, mikä edellytti koko rakenteen uusimista.

Koska kuntotarkastus tai kuntotutkimus ei useinkaan anna täyttä varmuutta talon kunnosta, ostaja ja myyjä hyötyvät yksilöidystä kauppakirjasta. Sen avulla sekä myyjä että ostaja tietävät tarkat rajat omille vastuilleen.

– Rakenteen voi huomioida kauppakirjassa esimerkiksi niin, että se myydään ostajan itsensä korjattavaksi, ja ostajalla on vastuu selvittää ennen kauppaa sen korjauskustannukset ja -tavat.