Ilta-Sanomien lukijat kertovat ristiriidoistaan naapureidensa kanssa.

Mitä lähempänä toisiamme elämme, sitä todennäköisempää on, että rauhaamme uhkaavat monet elämän äänet. Yleensä ärsytyksenaihe on toinen ihminen, vaikkapa naapuri.

On myös niin, että ihmisten sietokyky erilaisia ääniä ja hajuja kohtaan vaihtelee.

Kysyimme Ilta-Sanomien lukijoilta, onko heillä ollut ongelmia naapureiden kanssa. Vastausten määrä oli valtava. Liki 400 ihmistä kertoi kokemuksiaan naapurikonflikteistaan.

Kokosimme yhteen tarinoista samastuttavimmat ja erikoisimmat.

”Kun joku hakkaa seinään, koira alkaa haukkua”

Kenties yleisin ärsytyksenaihe, josta Ilta-Sanomien lukijat avautuivat, on äänet.

Arkisia ääniä tulisi oppia sietämään, mutta poikkeuksiakin on. Isännöintiliitto muistuttaa, että taloyhtiön järjestyssäännöissä on usein määritelty, että kello 22–07 talossa on hiljaisuus. Liiton mukaan silloin on huomioitava naapurit ja äänenvoimakkuutta pienennettävä.

” Naapurini väitti, että ulkoilutin koiraani lasten leikkipaikalla. Hän kertoi tarkkailevansa minua ikkunasta.

Häiritseväksi elämäksi Isännöintiliitto määrittelee jatkuvan tai toistuvan häiriön, josta aiheutuu häiriötä usealle asukkaalle. Tätä voi olla esimerkiksi rappukäytävässä jatkuvasti kaikuva musiikki tai kahdeksan tuntia päivässä haukkuva koira.

Koirien haukkuminen tai lemmikkien ja heidän omistajiensa muu toiminta tuntuu kyselymme perusteella ärsyttävän monia.

– NaapuriNI väitti, että ulkoilutin koiraani lasten leikkipaikalla. Hän kertoi tarkkailevansa minua ikkunasta. Koska leikkipaikan ohi oli käveltävä, päätin kulkea jatkossa kellarin kautta, jonka ovi oli talon toisella puolella. Seuraavana päivänä naapuri tuli kertomaan, että hän on tehnyt minusta eläinsuojeluilmoituksen, koska on koko päivän tarkkaillut ikkunasta, eikä ole kertaakaan nähnyt minun ulkoiluttavan koiraa. Lopulta muutin pois asunnosta.

” Kun hän hakkaa seinään, koira alkaa haukkua. Ja kun seinää jälleen hakataan, koira haukkuu jälleen lisää.

– Viiden vuoden aikana kerrostalossamme on asunut kolme eri koirakaksikkoa omistajineen. Joku naapureistani ei pidä koirien haukkumisesta. Kun hän hakkaa seinään, koira alkaa haukkua. Ja kun seinää jälleen hakataan, koira haukkuu jälleen lisää.

– Sain valituksia, että koira haukkuu yöllä. Muuten hyvä, mutta minulla ei ole ollut ikinä koiraa.

Koirien haukunta on yksi tavanomaisimmista syistä, miksi naapurien kärsivällisyys on koetuksella.

– Uusi naapuri tuli koiran kanssa rivitaloon. Hän päästi joka aamu kello 5.50. koiransa takapihalle asioilleen. Ja heti aloitti koira haukkumisen. Herään tähän joka aamu. Kun ilmoitin asiasta isännöitsijälle, koiranomistaja katsoi minua vihaisesti. Emme ole puhuneet tai katsoneet toisiamme kolmeen vuoteen. Koira jatkaa haukkumista.

”Haureus on syntiä, sanoi naapuri”

Ihmisillä tuntuu olevan erilaisia käsityksiä siitä, mitä arkisia elämän ääniä tai erilaisia elämäntapoja naapureiden tulisi sietää.

Eräs lukija kertoo olleensa harrastamassa seksiä tyttöystävänsä kanssa lauantaina iltapäivällä, kun joku soitti ovikelloa äänekkäästi.

– Vedin kylpytakin päälle ja avasin oven. Oven takana seisoi kärttyisä 80–85-vuotias äijänkäppänä, joka ensitöikseen tokaisi: "tiedättekö te, että haureus on syntiä?".

” Jälkeenpäin olen kuullut mutinaa, kun olemme ohittaneet toisemme rappukäytävässä.

Olin jo sulkemassa ovea, mutta mokoma laittoi jalan oven väliin ja alkoi tivata, miksi emme ole tyttöystäväni kanssa naimisissa. En tiedä, mistä hän sen tiesi.

Hän kysyi, miksi harrastamme alinomaa syntiä ja kysyi, tiedämmekö joutuvamme helvettiin. Sitten joku toinen naapuri tuli hakemaan hänet pois. Jälkeenpäin olen kuullut mutinaa, kun olemme ohittaneet toisemme rappukäytävässä.

Tässä taloyhtiössä tilanne oli täysin toinen.

Uuteen taloon pari vuotta sitten muuttanut sai huomata, että taloyhtiössä ravaa jatkuvasti väkeä.

– Hyvin pian kävi selville, että naapurissani on Airbnb-asunto, jossa pyöritetään prostituutiobisnestä. Naapuriasuntoon kulkee jatkuva miesten virta. Tämä on vähintäänkin ärsyttävää. Joskus rappukäytävää käytetään odotustilana.

”Kyllä ne takaisin kasvaa”

Erilaiset rajariidat kuuluvat naapuririitojen klassikoihin.

Tässä tapauksessa riitaa tuli kahdesta syreenipuusta.

– Asumme taajama-alueella omakotitalossa. Naapurin eläkeläismies oli yksi päivä leikannut pihamme kaksi vanhaa ja isoa syreenipuuta matalaksi. Ne varjostivat kuulemma heidän terassiaan. ”Kyllä ne kasvavat takaisin”, tuumasi mies, kun ilmoitin tyytymättömyyteni hänen tekoonsa. Olin juuri sairastunut vakavasti, eikä minulla ollut voimia riitoihin. Jouduimme leikkaamaan puut uudestaan. Pikkuhiljaa ne ovat kasvaneet, mutta eivät enää samanlaisiksi upeiksi puiksi, mitä ne olivat aiemmin.

Ihmisten sietokyky erilaisia ääniä kohtaan vaihtelee. Joku ärsyyntyy pienestäkin rasahduksesta, toinen nukkuu yönsä hyvin, vaikka naapurissa pauhaisi musiikki.

Toinen tyypillinen ärsytyksenaihe on tupakointi.

KIINTEISTÖLIITON lakiasiainjohtaja Jenni Hupli kertoi aiemmassa jutussamme, että jos naapurin tupakointi ärsyttää, ratkaisu voi löytyä kunnan määräämästä tupakointikiellosta. Sitä hakee taloyhtiö.

Lue lisää: Vantaalaisen Tiinan huoli iäkkäästä äidistä kasvoi, kun naapuriin muutti ketjupolttaja: ”Parvekkeen ovea ei voi avata edes hetkeksi”

” Hallituksen puheenjohtaja käy katkaisemassa virrat pyykkituvalta, jos kone pyörii minuutinkin yli varatun ajan.

– Ostimme uudesta kerrostalosta asunnon. Alakerran nuori pariskunta oli ahkeria tupakin polttajia ja valitettavasti tupakin haju ohjautui heidän terassiltaan meidän terassillemme, ja siitä meidän makuuhuoneeseemme. Kävin ilmoittamassa heille asiasta moneen kertaan. Huomauttaminen ei vaikuttanut mitenkään. Lopuksi kyllästyimme ja myimme asunnon. Harmittaa vieläkin uuden asukkaan puolesta.

– Parvekekalusteeni ovat täynnä sulaneita reikiä, koska joku yläkerrasta heittää tupakat parvekkeelta alas. Tuuli heittää ne muun muassa minun parvekkeelleni.

”Puheenjohtaja käy katkaisemassa virrat”

Ihmisten suhtautuminen taloyhtiön sääntöihin ja hyviin tapoihin poikkeaa välillä hyvin paljon toisistaan.

Useammat kertoivat, että omassa taloyhtiössä asuu henkilö, joka suhtautuu sääntöjen noudattamiseen melkeinpä ylitarkasti.

– Hallituksen puheenjohtaja käy katkaisemassa virrat pyykkituvalta, jos kone pyörii minuutinkin yli varatun ajan.

– Vieressä asuva parikymppinen nainen hakkasi seinää joka kerta, kun vauva itki. Hän myös lähetti kirjeitä, joissa ohjeisti, että vauva pitää siirtää toiseen huoneeseen, jos hän sattuu heräämään yöllä. Kun tapasimme rappukäytävässä, hän kiroili. Hän teki meistä myös perättömän lastensuojeluilmoituksen. Tämän jälkeen sovimme isännöitsijän kanssa, että kirjaan ylös tiedot joka kerran, kun naapuri hakkaa seinää. Lopulta naapuri sai häädön.

” Naapuri muutti pesutuvan vessaan. Kerran joku myös asui rappusten patjalla muutaman viikon.

Toisinaan sääntöjen noudattaminen tulisi enemmän kuin tarpeeseen.

– Asuin eräässä nuorille suunnatussa asunnossa. Talossa tapahtui aivan absurdeja asioita. Hissiin muun muassa puukotettiin ihminen, ja eräs naapuri oli hakannut moukarilla seinään ihmisen kokoisen aukon. Yksi naapuri sai häädön, mutta hän murtautui aina uudestaan asumaan asuntoon, kunnes oveen laitettiin munalukoilla rautasalpa oven yli kiinni. Sitten tämä naapuri muutti pesutuvan vessaan. Kerran joku myös asui rappusten patjalla muutaman viikon.

” Mies alkoi ulvoa kuin susi.

– Asuntooni kuuluva melu oli aikamoinen. Naapuri joi ilmeisesti jotain miestä vahvempaa, sillä jossakin vaiheessa iltaa tämä miestä vahvempi juoma alkoi vaikuttaa siten, että mies alkoi ulvoa kuin susi, Häiriö toistui vain viikonloppuisin.