Taru lähetti siskolleen 1 800 euron arvoisen muumimukipaketin, joka hukkui matkalla – sai mielestään ”mitättömän korvauksen”

– Kyllä tämä on suoraan sanottuna ihan jostakin. Siskonikin on ihan raivoissaan.

Oulussa asuva Taru Koivisto harrastaa muumimukeja. Tarkalleen ottaen niitä harrastaa hänen Ruotsissa asuva siskonsa, jolle Koivisto lähettää aika ajoin Suomesta löytämiään helmiä.

– Siskoni on perheineen innokas keräilijä. Minä käyn ostamassa ne heidän puolestaan.

Taru Koivisto kuvasi muumimukit ennen niiden lähettämistä Ruotsiin. Kuvassa osa mukeista.

Tällä kertaa Koivisto oli hankkinut siskolleen 38 kappaletta keräily-yksilöitä, joiden joukossa oli muun muassa yksi arvokas ysärimuki sekä talvimukeina tunnetut Lumilyhty ja Talvinuotio-mukit.

– Niiden arvo on laskelmani mukaan 1 800 euroa. Arvio perustuu Arabian Muumi, Moomin, Mumin, tunnisteopas ja arviohinnasto 2020 -teokseen, Koivisto kertoo Ilta-Sanomille.

Tämän vuoden heinäkuussa Koivisto pakkasi löytämänsä 38 mukia huolellisesti pakettiin ja lähetti ne makeisten kera siskolleen Ruotsin Halmstadiin. Paketin hän lähetti Matkahuollon kautta.

” Vielä seuraavana päivänä lähetysseurannassa luki, että paketti on matkalla kohdemaahan.

Mukien lähettäminen oli Koivistolle tuttua puuhaa, sillä samanlaisen erän hän oli lähettänyt useita kertoja aikaisemmin. Mukit olivat aina saapuneet Ruotsiin saman viikon sisällä niiden lähettämisestä.

– Lähetin mukit heinäkuun puolessa välissä. Vielä seuraavana päivänä lähetysseurannassa luki, että paketti on matkalla kohdemaahan. Sitten kirjaukset loppuivat täysin.

Aluksi Koivisto ajatteli, että loma-aika hidasti paketin kuljetusta. Kun sisko ei ollut saanut muumimukejaan vielä elokuussa, Koivisto alkoi selvittää asiaa tarkemmin.

Ensin hän otti useamman kerran yhteyttä Matkahuoltoon, jonka kautta hän oli lähettänyt paketin. Matkahuolto oli kuitenkin tehnyt sopimuksen pakettien kuljetuksesta Ruotsin puolella Postnordin kanssa.

– Soitin Postnordille useamman kerran, mutta jos sieltä joku ylipäätään vastasi, odottaminen kesti helkkarin kauan. Yhteydenotoista ei ollut apua. Tuntui, että he katsovat vain seurantakoodista, missä paketti menee.

Vaikka paketti oli Postnordin kuljetettavana, Koivisto oli sopimussuhteessa Matkahuoltoon.

Koivisto teki rikosilmoituksen

Koivisto kertoo tehneensä asiasta rikosilmoituksen, mutta poliisi ei jatkanut asian käsittelyä.

Hän kokee, että vasta rikosilmoituksesta puhuminen sai Postnordin ottamaan asian tosissaan.

– Suomen puolella Postnord selvitti kameravalvontansa avulla paketin kulkua. Se löytyi vihjeideni avulla, mutta katosi jäljettömiin Ruotsin puolella. Ruotsissa he eivät suostuneet selvittämään asiaa kameravalvonnan avulla.

Myös muumimukeja vaille jäänyt sisko yritti Koiviston mukaan selvittää asiaa Halmstadissa. Asia ei sitä kautta edennyt.

Korvaus oli noin 165 euroa

Paketti siis katosi, eikä sisko saanut koskaan muumimukejaan.

” Tämä on mitätön korvaus.

Koiviston mukaan vaikutti siltä, että paketti oli hävinnyt Ruotsin puolella, kun se oli Postnordin kuljettajan matkassa. Sopimussuhteessa Koivisto oli kuitenkin Matkahuoltoon.

Koska Koivisto oli sopimussuhteessa Matkahuoltoon, hän haki lopulta korvausta sen kautta. Hän sai sen lokakuussa, mutta summa, 165,65 euroa, oli hänelle pettymys.

– Tämä on mitätön korvaus. Kannattaisi ilmeisesti jättää vain paketit lähettämättä, Koivisto sanoo.

Hänen pakettinsa paino oli arviolta 12 kiloa.

– Tosiasiallista korvausta maksettiin 130,85 euroa. Postikuluja oli 34,80 euroa.

Korvaussumma oli 165,65 euroa.

"Korvaus ei vastaa todellista vahinkoa”

Matkahuollon vastuu mahdollisista vahinkotapauksista määräytyy Tiekuljetussopimuslain ja Matkahuollon yleisen kuljetussäännön perusteella.

Tiekuljetussopimuksissa rahdin kuljettajan vastuu on rajoitettu laissa niin, että kotimaisissa lähetyksissä korvaus on 20 euroa per kilo.

Kansainvälisissä kuljetuksissa korvaus on vähemmän.

– Tämänhetkisen valuuttakurssin mukaan korvausvastuun enimmäismäärä kadonnutta kiloa kohden on hieman alle 11 euroa.

– Siten esimerkiksi 12 kiloa painavan, ulkomaille lähetetyn paketin maksimikorvaus on noin 12 kertaa 11 euroa eli 132 euroa plus kuljetuksesta maksettu hinta, kertoo Ilta-Sanomille Matkahuollon pakettipalveluiden ja palvelupisteverkoston Kati Nevalainen.

Erityisasiantuntija Henrik Sillanpää Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) kertoo, ettei voi kommentoida yksittäistä tapausta, mutta vastaavissa tapauksissa kuluttaja voi tehdä kadonneesta paketista reklamaation Matkahuollolle. Viime kädessä kuluttaja voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan.

– Ei kannata uskoa ylimalkaisia selitystä, Sillanpää sanoo.

Kansainvälisissä kuljetuksissa laissa on säädetty, että korvaukset lasketaan erityisnosto-oikeuksina. Erityisnosto-oikeus on Kansainvälisen valuuttarahaston kehittämä valuuttaa, jonka arvo muodostu tietyn valuuttakortin mukaan.

” Korvaus ei todennäköisesti vastaa tavaran arvoa kokonaisuudessaan.

Poikkeuksen korvaukseen tekee tilanne, jossa rahdin kuljettaja syyllistyy törkeään tai tahalliseen huolimattomuuteen.

– Viime kädessä kuluttajariitalautakunta voi arvioida, onko kyse törkeästä huolimattomuudesta, Sillanpää sanoo.

Sillanpään mukaan kuluttajan kannalta tilanne on hankala, jos hän lähettää kevyen mutta arvokkaan tuotteen, joka vahingoittuu matkalla.

– Korvaus ei todennäköisesti vastaa tavaran arvoa kokonaisuudessaan.

Asiantuntijan mukaan suomalaiset eivät ole kovinkaan hyvin perillä kevyiden mutta arvokkaiden pakettien lähettämiseen liittyvistä riskeistä.

Sillanpää on kuullut, että joillakin vakuutusyhtiöillä on ainakin ennen ollut vakuutuksia vastaavia tilanteita varten.

– Jos sellaista ei ole tarjolla, suosittelen miettimään, voisiko paketin toimittaa perille eri tavalla.

Näin Matkahuolto ja Postnord vastaavat

Ilta-Sanomat pyysi myös Matkahuoltoa ja Postnordia vastaamaan Koiviston väitteisiin.

Sekä Kati Nevalainen Matkahuollosta että Katja Luoto Postnordista kertovat, etteivät ne voi kommentoida yksittäistapausta.

– Ymmärrän kuitenkin, että katoamis- tai vahingoittumistilanteessa asiakkaan harmi voi olla suuri ja olen sen vuoksi vahingoista hyvin pahoillani, Nevalainen kommentoi.

Myös Luoto kertoo olevansa erittäin pahoillaan tilanteesta.

Taru Koivisto ostaa muumimukeja Ruotsissa asuvalle siskolleen ja lähettää niitä hänelle. Kuvassa osa mukeista.

Nevalaisen mukaan kuljetuksessa vahingoittuneiden tai kadonneiden pakettien määrä on Matkahuollossa hyvin pieni. Hänen mukaansa Matkahuolto kuljettaa vuosittain lähes 20 miljoonaa pakettia.

– Näin suurien kuljetusmäärien ollessa kyseessä käy joskus niin, että paketti rikkoutuu tai häviää matkalla.

Jos paketti häviää matkalla, korvaus määräytyy siis lain mukaan. Kansainvälisten kuljetusten osalta noudatetaan kansainvälisiä kuljetuksia koskevia määräyksiä.

– Lähettäjä voi halutessaan omalla kustannuksellaan vakuuttaa lähetyksen korkeammasta arvosta, Nevalainen kertoo.

Hän sanoo, että kuluttajan on hankittava vakuutus oman vakuutusyhtiönsä kautta.

Koivisto pitää lähetysten korvauskäytäntöjä kummallisina ja kuluttajan suojaa olemattomana.

– Peräänkuulutan Matkahuollon ja Postnordin moraalista vastuuta asiasta. Omasta vakuutusyhtiöstäni ei ole mahdollista saada vakuutettua lähetettävää pakettia. Olen lisäksi pettynyt Postnordin asiakaspalveluun, sillä yhteydenottoihini ei vastattu enää sen jälkeen, kun he päättivät olla korvaamatta paketin arvoa.