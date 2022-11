Marko asuu vanhassa kontissa – elämä on niin halpaa, että töitä voi tehdä vähemmän

Marko Haavisto rakensi itselleen pyörillä kulkevan kodin. Asuinkustannukset ovat minimaalisen pienet, joten Haavisto pystyy tekemään vähemmän töitä kuin ennen.

– Tunne siitä, että en ole kiinni missään, kiehtoo minua.

Vielä muutama vuosi sitten Marko Haavisto, 45, asui kuin moni muukin suomalainen, lainarahalla rakennetussa omakotitalossa.

Marko Haavisto haaveili vapaudesta ja toteutti unelmansa rakentamalla kodin, jonka voi siirtää muualle.

Mies oli päätynyt rakennuttamaan omakotitalon itselleen ja silloiselle puolisolleen, mutta sitten Haavisto ja hänen puolisonsa erosivat.

– Elämä oli pelkkää työntekoa. Ensin tein täysipäiväisen työpäivän työmaalla, sitten tulin kotiin ja tein toisen työpäivän siellä. Etenkin talon rakentamisen aikaan vapaa-aikaa ei ollut ollenkaan, Haavisto kertoo.

Keittiön kaapit ovat valkoiset, että sisällä ei olisi turhan synkkää.

Eron jälkeen Haavisto muutti vielä itsekseen omakotitaloon, mutta takaraivossa kytenyt vapaudenkaipuu ei jättänyt häntä rauhaan.

Sängyn voi taittaa seinälle päiväaikaan.

Vuonna 2019 mies päätti rakentaa itselleen kodin vanhaan konttiin.

Asuinpaikka sijaitsee Parkanossa alueella, jonka käytöstä Haavisto on sopinut maanomistajan kanssa.

Kodin postiosoite on Poste restante, ja se kertoo elämäntyylistä olennaisen.

– Kotini on mobiilikoti, joten tarvittaessa tämän voi vetää minne vain, vaikka uuden työpaikan viereen. Mukanani kulkevat muun muassa kärkikippaava kauha, alueaura, trukkipiikit ja lumikauha.

Rahaa kului 45 000 euroa

Kun vieraat tulevat ensikäynnille Marko Haaviston kotiin, moni hihkaisee ääneen ihmetyksestä.

– Vieraat ovat sanoneet, että mikä tämä tämmöinen koppi on, mutta lopulta suusta on kuulunut, että ”vau, minäkin haluan tällaisen”.

Vaikka mobiilikoti muistuttaa asuntoautoa, siellä on kodinomaisempi tunnelma.

Keittiössä on tavalliset keittiönkaapit ja keskilattialla ruokapöytä jakkaroineen.

– Pikkujuttuja olen joutunut soveltamaan. Muun muassa pöydät ja tuolit ovat kokoon taitettavat, Haavisto kertoo.

Mobiilikodin saunaosasto on Marko Haaviston lempipaikka.

Liki 19 neliön kokonaisuus muistuttaa eräänlaista man cavea eli miesluolaa. Mustaa on paljon, mutta Haavisto on huomioinut myös valon riittävyyden. Kaapistoissa on paljon valkoista, ja ikkunoita löytyy liki jokaisesta ilmansuunnasta.

Rakkaalle harrastukselle eli nikkaroinnille löytyy oma korjaamotila kontin etuosasta.

Konttikodin keskellä on neljä metriä asuintilaa. Takana sijaitsee hulppea saunaosasto.

– Se on koko kodin paras paikka. Siellä on tunnelmavaloa ja itse suunnittelemani kiuas. Se on puulämmitteinen, mutta toimii myös sähköllä. Kiukaan avulla lämpiää myös käyttövesi ja lattia, Haavisto kertoo.

Karkean arvion mukaan kokonaisuuteen on kulunut Haavistolta rahaa 45 000 euron verran.

– Asuntolainaa minulla ei ole. Sain rahat omakotitalon myynnistä.

Tarvitaanko liikkuvalle kodille lupa? Liikkuvien kotien lupa-asioissa kannattaa kääntyä oman kaupungin viranomaisen puoleen. Parkanon kaupungista kerrotaan, että perusperiaate on, että jos siirrettävissä oleva laite tai rakennus on ollut pidemmän aikaa paikoillaan, se muuttuu luvanvaraiseksi. – Tämä on kuitenkin harmaata aluetta, ja asiasta ei löydy laista selkeää vastausta. Sekään ei ole selkeää, mitä pidemmällä ajanjaksolla tarkoitetaan, Raisa Karinsalo-Manninen Parkanon kaupungin rakennusvalvonnasta kertoo.

Asumiskulut muutamia kymppejä kuukaudessa

Mobiilikodin käyttökustannukset ovat vain muutamia kymppejä kuukaudessa.

Sauna lämpiää joka ilta, ja Haavisto lämmittää sen avulla myös kotiaan. Pari talvea uudessa kodissaan asunut mies vakuuttaa, että lämpö pysyy yllä myös paukkupakkasilla.

– Asumiseen kuluu rahaa vain puiden verran. Lisäksi maksan traktorin liikennevakuutuksesta 150 euroa vuodessa.

Tältä näyttää mobiilikodin suihku.

Sähköä Haavisto saa kesäisin aurinkopaneeleista ja kontin alla sijaitsevasta 13 kilowatin generaattorista.

Käyttö- ja harmaavesi toimivat mobiilikodissa samalla tapaa kuin tavanomaisemmassa asuntoautossa. Puhdasvesisäiliössä on tilaa 150 litran ja harmaavesisäiliössä 126 litran verran.

– Lisäksi minulla on kemiallinen wc. Nämä tyhjennän tai täytän viikon tai kahden välein.

”Minulla ei ole minkäänlaista kivijalan kaipuuta”

Haavisto on toteuttanut mobiilikotinsa avulla myös matkailuhaaveitaan.

Kesällä hän teki kotinsa kanssa pieniä retkiä lähistölle, eikä kukaan kuulemma ihmetellyt, kun maatiellä kulki tavallista isompi kuljetus.

Tällä hetkellä Haavisto työskentelee raskaan kaluston päällirakentajana. Mobiilikotiin muuton jälkeen hän on tehnyt 50-prosenttista työviikkoa, sillä siihen on nyt taloudellinen mahdollisuus.

Jatkossa hänellä on mahdollisuus tehdä halutessaan keikkatöitä. Kontin saa nimittäin mukaan myös toiselle paikkakunnalle. Kakkoskodille ei ole silloin tarvetta.

– Mobiilikodin ansiosta minulla on myös vapaa-aikaa, josta aiemmin unelmoin.

Saunasta pääsee suoraan terassille vilvoittelemaan.

Terassin asento ylhäällä.

Entinen omakotitaloasuja vakuuttaa löytäneensä mobiilikodista viimeinkin sen asuinmuodon, joka on vapaudenkaipuiselle miehelle kaikkein ominaisin.

Minkäänlaista kivijalan kaipuuta hänellä ei ole.

– Omakotitalossa kun saa yhden paikan korjattua, toinen alkaakin jo repsottaa. Elämä mobiilikodissa on huomattavasti helpompaa.