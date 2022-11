Kirpputoreilla on nyt yllättävä hitti

Second hand -trendejä ovat muun muassa laatat, valaisimet, ryijyt ja sähköpöydät, nettikirpputoreilta kerrotaan.

Jokainen kirpputorikauppaa tekevä tietää, että parhaat tienestit vanhoista tavaroista saa, kun laittaa ne myyntiin oikeaan aikaan.

Ajankohtaisuus näkyy myös sisustustrendeissä, nettikirpputoreilta kerrotaan.

Vertaiskauppasivusto Tori kertoo tiedotteessa, että suomalaiset etsivät nyt kiivaasti erilaisia valaisimia, jotka tuovat valoa syksyn pimeyteen.

Eniten ihmiset etsivät Torista on jalkalamppuja ja lattiavalaisimia, seuraavaksi eniten kattovalaisimia ja pöytävalaisimia. 75 suositumman hakusanan joukkoon mahtuu tiedotteen mukaan myös kristallikruunu.

Huuto.netin Leeni Piiponniemi kertoo Ilta-Sanomille, että ihmiset etsivät nyt perinteisiä malleja ja tunnettujen suunnittelijoiden valaisimia.

– Näitä ovat esimerkiksi Paavo Tynell sekä Artekin valaisimet. Tällä hetkellä kaupaksi menee paljon vintage- ja retrovalaisimia. Erityisesti 1960–1970-luvut ovat suosiossa.

”Ajatus laattojen kierrättämisestä on iskostunut tietoisuuteen”

SisustusesineisSÄ ihmisiä kiinnostavat muun muassa vanhat ryijyt.

Ryijyt kiinnostavat kirppuotoreilla.

Huutokauppa Helanderin ja Hagelstamin asiantuntijat arvioivat aiemmin, että taustalla vaikuttaa ajankohtainen sisustustrendi eli käsitöiden ja perinteiden arvostus. Ryijy on myös helppo tapa lisätä kotiin trendikkäitä värejä.

Kovassa nousussa ovat Torin mukaan myös laatat. Ihmiset hakivat niitä nettikirpputorin sivuilta tämän vuoden syyskuussa 43 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

– Käytettyjä seinä- ja lattialaattoja on näkynyt myynnissä kirpputoreilla, mutta se, että niitä etsitään nyt myös meiltä, on uutta. Ajatus laattojen kierrättämisestä on ehkä hiljalleen iskostunut tietoisuuteen, ja nyt se näkyy myös toiminnan tasolla, Tori.fi:n johtaja Jenni Tuomisto kertoo tiedotteessa.

Leeni Piiponniemi kertoo, että laattainnostus ei Huudossa näy. Sen sijaan ihmiset etsivät innokkaasti sisustustekstiilejä, kuten verhoja ja vuodevaatteita sekä koriste-esineitä, esimerkiksi lasia ja posliinia.

Grapponia-sarja on suosittu.

Suosiossa ovat vanhat suosikit Tapio Wirkkala ja Oiva Toikka. Nousussa ovat puolestaan Helena Tynell, Tamara Aladin ja Nanny Still.

– Erityisesti Aurinkopullo ja Grapponia-sarjan tuotteet ovat suosittuja. Voisi siis sanoa, että värikkyys, koristeellisuus ja pyöreät muodot ovat kysyttyjä tällä hetkellä, Piiponniemi kertoo.

Posliinin puolella suosiossa ovat Piiponniemen mukaan Arabian perinteiset seinälautaset ja -laatat, mutta tänä syksynä kysyntä on kasvanut erityisesti Lomonosovin posliiniin.

Syksyn tullen ihmiset näyttävät satsaavan myös työergonomiaan.

Torin tilastojen mukaan ihmiset hakevat sähköpöytiä nyt jopa enemmän kuin koronakriisin ja etätyösuositusten aikaan.

Huonekaluista suomalaisia kiinnostavat eniten sohvat. Tori kertoo, että ihmiset hakevat erityisesti vuodesohvia, nahkasohvia, sohvasänkyjä, kulmasohvia ja puusohvia.

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa kauppaan

Tori kertoo tiedotteessa, että syksyn uusi suuntaus on brändien suosion laskeminen.

Yritys kertoo, että ihmiset ovat hakeneet tänä syksynä esimerkiksi klassikkobrändi Artekia, Ikeaa, Lundiaa ja Muuramea aiempaa harvemmin.

Huudon Piiponniemi kertoo, että vastaavaa ei ole heillä huomattu, vaan pikemminkin päinvastoin.

– Sisustustekstiileistä ihmiset hakevat erityisesti Vallilaa ja Marimekkoa. Niitä menee myös kaupaksi paljon.

Syksy ja ajankohtainen taloustilanne heijastuu myös kirpputorikauppaan.

Sen sijaan hän on pannut merkille, että kuluttajien mieltymys on siirtynyt aiempaa enemmän kohti tuotteita, jotka kestävät aikaa ja käyttöä. Suomalaiset haluavat esineiden säilyvän sukupolvelta toiselle.

Piiponniemi uskoo, että trendeihin heijastuvat tällä hetkellä myös ankarat ajat.

– Taloudellinen epävarmuus, inflaatio ja käytettävissä olevien tulojen odotettavissa oleva lasku vaikuttavat.