Espoolaisen perheen halloween-sisustus hakee karmeudessaan vertaistaan Suomesta. ”Käykää peremmälle – jos uskallatte”, perheen äiti toivottaa.

Ulkoa päin katsottuna se näyttää miltä tahansa suomalaiselta kerrostaloasunnolta.

Oven avautuessa käy kuitenkin selväksi, että nyt ollaan astumassa aivan toiseen maailmaan.

Todelliseen kauhujen taloon.

– Käykää peremmälle – jos uskallatte, vieraille toivotetaan pimeyden keskeltä.

Varoitus on aiheellinen. Tämä talo ei sovi herkille.

Näky on kuin suoraan synkimmistä kauhuelokuvista. Vitivalkoisen rakennuksen seinät on vuorattu jätesäkeillä. Oviaukkoja peittävät mustat pahvilevyt. Huoneisiin on ryömittävä pienistä aukoista.

Seiniltä silmille hyppivät joka suunnalta toinen toistaan karmivammat kauhuhahmot.

Makuuhuoneessa keskellä sänkyä makaa jätesäkkiin kääritty ruumis. Olohuoneessa hurmeisen alttarin rististä roikkuu hirtettynä kaksi pientä vauvanukkea. Lastenhuoneessa istuu karmiva pellehahmo, jonka vieressä lattialla kirjavan sirkusteltan sisältä paistaa irtopää ja verinen lihakirves.

Ainoina valonlähteinä ovat taskulamput sekä punaisen ja oranssin hämyiset led-valot.

Kaiken yllä soi uhkaava musiikki.

Vauvanuket roikkuvat ristillä espoolaisasunnossa.

Kauhuelokuvien lavasteiden sijaan kyse on Kati Ljungbergin, 37, ja Johan Lundin kodista.

Espoon Kauklahdessa asuvan pariskunnan jokavuotinen tempaus sai alkunsa viisi vuotta sitten, kun he järjestivät lapsilleen halloween-juhlat.

Kemuja varten koti sisustettiin pienimuotoisesti teemaan sopivasti. Katosta roikkui muutamia lepakkoja, seinille ripustettiin haamuja.

Pieni ja hillitty ei kuitenkaan riittänyt espoolaisperheelle. Homma lähti niin sanotusti lapasesta.

– Me tykätään panostaa kaikkeen täysillä. Kaikki tai ei mitään, Ljungberg naurahtaa.

Perhe on satsannut halloweeniin kerta kerralta enemmän. Tänä vuonna sisustaminen alkoi jo kuukausi ennen h-hetkeä.

Asunnon muodonmuutokseen on käytetty rullatolkulla jätesäkkejä ja parisenkymmentä pahvilaatikkoa.

Kati ja Johan ovat kehitelleet asuntoonsa 15 karmaisevaa kauhuhahmoa.

Pariskunnan ideoimia ja rakentamia kauhuhahmoja on yhteensä 15.

– Viiden vuoden aikana näitä on keräilty kirppareilta. Osa on saatu myös lahjoituksena, pariskunta kertoo.

Asunto on täytetty kirjaimellisesti lattiasta kattoon. Näky hakee vertaistaan jopa suomalaisten halloween-intoilijoiden keskuudessa.

– En tiedä ketään, joka olisi muuttanut kotiaan näin kokonaisvaltaisesti halloweenin alla, Ljungberg toteaa.

Vaikka idea lähti alun perin lasten vuoksi, eivät asukkaat suosittele kotiaan lapsille karmivan kuvaston ja uhkaavan tunnelman vuoksi.

– Tämä ei todellakaan sovi pienemmille lapsille, Ljungberg toteaa.

Johan Lundin ja Kati Ljungbergin perheessä halloween on ohittanut joulun vuoden ykkösjuhlana. – Toiset koristelevat kotinsa jouluvaloilla, me taas näillä, pariskunta toteaa.

Samaan aikaan perheen omat lapset ovat kasvaneet. Vanhin on 19-vuotias, nuorempi 13.

Vanhempien halloween-hurahdus huvittaa jo vähän jälkikasvua.

– Olette ihan sairaita, he sanoivat jo tänä vuonna, Ljungberg nauraa.

Kati ja Johan ovat miettineet halloweenin aikana avoimia ovia kotiinsa kauklahtelaisille, mutta koronan takia suunnitelmista on luovuttu.

Läheisille ovet kuitenkin aukeavat. Kauhujen kodissa on tulevina päivinä luvassa kolmet halloween-bileet. Sen jälkeen asunto palautuu normaaliin olomuotoonsa.

Seuraavaa kertaa ei ole vielä tiedossa. Viiden vuoden jälkeen espoolaisperheen halloween-perinne on tullut päätökseensä – ainakin hetkeksi.

Tänä vuonna kotiin tuli pieni koiranpentu Bono, jolle karmivat näkymät kävivät lopulta liian pelottaviksi.

– Bono oli ensin auttamassa meitä rakenteluissa, mutta sitten meni liian kauheuksiin. Se alkoi ahdistua tästä synkkyydestä, Ljungberg toteaa.

Halloweenin ajaksi Bono on viety viikoksi sijaishoitopaikkaan. Lemmikkinsä hermoja säästääkseen omistajat ovat päättäneet luopua toistaiseksi sisustusleikistä.

– Pitää vähän ajatella muitakin perheenjäseniä, Ljungberg sanoo.

Mutta eivätkö karmeudet aiheuta väristyksiä perheessä muille kuin Bonolle?

– Vielä ei ainakaan ole alkanut kummittelemaan. Mutta kun makuuhuoneenkin puolella on noita tyyppejä, niin parin ekan yön aikana pitää varoa, ettei avaa silmiä yöllä, Ljungberg naurahtaa.