Henry Aflecht varoittaa kiinteistönvälittäjien kepulikonsteista – kertoo, miksi myy asuntonsa itse

Henry Aflecht kertoi TikTokissa kiinteistönvälittäjien käyttämistä kikoista. Niihin kuuluu muun muassa tarkoituksellinen alihinnoitteleminen, yrittäjä kertoo Ilta-Sanomille.

Suomessa on paljon erittäin vastuullisia ja kunnollisia välittäjiä, mutta erilaiset moraalisesti arveluttavat toimintamallit ovat valitettavan yleisiä, Henry Aflecht kertoo Ilta-Sanomille.

Juontaja, tuottaja ja kiinteistötarkastusten tekijä.

Espanjassa asuva Henry Aflecht on suomalaisille tuttu monesta. Kaikki eivät kuitenkaan muista, että yrittäjä on mukana myös asuntobisneksessä.

Pääkaupunkiseudulla asuntoja ostanut, remontoinut ja myynyt Aflecht on asuntosijoittaja jo kolmannessa polvessa. Yrittäjän äiti työskenteli kiinteistönvälittäjänä, ja niin ikään tämän vanhemmat kauppasivat asuntoja.

” Erilaiset moraalisesti arveluttavat toimintamallit ovat valitettavan yleisiä.

Pitkä kokemus on auttanut Aflechtia hahmottamaan asuntobisneksen mahdollisuuksia. Sekä asuntokauppaa että asuntojen flippaamista eli asuntojen remontoimista ja myymistä eteenpäin hän kutsuu kannattavaksi bisnekseksi.

Myös alan varjopuolet ovat tulleet tutuiksi. Viime kuukausina hän on avautunut asiasta TikTokissa, jossa julkaisee säännöllisesti videoita. Suosituimmilla asuntokauppaa käsittelevillä videoilla on yli 100 000 katsojaa.

– Suomessa on paljon erittäin vastuullisia ja kunnollisia välittäjiä, mutta erilaiset moraalisesti arveluttavat toimintamallit ovat valitettavan yleisiä, Aflecht kertoo Ilta-Sanomille.

Välittäjien arveluttavilla toimintamalleilla Aflecht viittaa esimerkiksi alihinnoitteluun. Se tarkoittaa tilannetta, jossa välittäjä arvioi asunnon hinnan olevan markkinahintaa alhaisempi. Siksi välittäjä saa asunnon kaupaksi nopeasti.

Välittäjien arveluttavilla toimintamalleilla Aflecht viittaa esimerkiksi alihinnoitteluun.

Syitä alihinnoitteluun on monia.

Aflechtin mukaan välittäjät pyrkivät usein myymään vuodessa mahdollisimman monta asuntoa, eikä parhaan hinnan odottaminen eli myynnin pitkittäminen useilla kuukausilla ole heille aina kannattavaa.

– Vuosituotto on huomattavasti parempi, kun myy halvemmalla enemmän. Kyse on siis puhtaasta matematiikasta, Aflecht kertoo.

Toinen syy liittyy asuntosijoittajiin tai tuttuihin. Välittäjät ehdottavat heille tulevia myyntikohteita, usein alihintaan.

– Myös minulle on ehdotettu, että välittäjä painaa asunnon myyntihinnan alas ja minä maksaisin provision kohteista. Sijoittaja ja välittäjä tekevät siinä bisnestä asunnon omistajan kustannuksella.

Varo kiinteää palkkiota

Aflecht varoittaa alihinnoittelun vaaroista etenkin ikääntyneitä ihmisiä, joita hänen mukaansa huijataan eniten asuntokaupassa.

Yleisintä alihinnoittelu on myös kohteissa, joissa välittäjä tarjoaa palkkiomalliksi kiinteää palkkiota. Sillä viitataan kiinteään euromääräiseen summaan, ei tiettyyn prosenttiin asunnon myyntihinnasta. Palkkio on silloin sama, toteutui kauppa millä hinnalla hyvänsä.

– Kiinteä palkkio tarkoittaa usein nopeaa myyntiä, joka perustuu pääosin halpaan hintaan. Kuka tahansa myy nopeasti vaikka eskimoille jäitä, jos hinta on halpa. Suosittelen siis miettimään, jos välittäjä tarjoaa kiinteää palkkiota, Aflecht kertoo.

Asunnon myynti ei toki ole ainoa hetki, kun asunnon myyjä voi joutua vedätetyksi. Aflechtin mukaan ihmisiä huijataan myös tyrkyttämällä heille remonttia, johon ei ole todellista tarvetta.

Remonttivedätyksessä välittäjä ehdottaa iäkkäämmälle myyjälle, että asunto olisi syytä remontoida ennen myyntiä. Tämän jälkeen välittäjä suosittelee myyjälle yritystä, joka tekee asuntoon remontin. Todellisuudessa vain välittäjä hyötyy, sillä hän saa remonttisuosituksesta provisiopalkan.

– Asunnon myynnin kannalta remontointi on harvoin järkevää.

Aflecht kertoo, että välittäjät saattavat sortua myös ylihinnoitteluun.

Sitä he käyttävät keinona, kun he haluavat saada tietyn asunnon hinnalla millä hyvänsä välitettäväkseen.

” Bisnestä voi tehdä myös rehellisesti.

Aflechtin mukaan varsin usein käy kuitenkin niin, että muutaman viikon päästä välittäjä ehdottaa asunnon hinnan alentamista, sillä ei halua jäädä jumiin tilanteeseen, jossa ylihinnoiteltu asunto ei mene kaupaksi.

– Välittäjä sanoo, että markkinatilanne on muuttunut, alueella on liikaa samanlaisia asuntoja myynnissä tai jotakin muuta vastaavaa hölynpölyä. Moni on valmis laskemaan hintaa.

Aflecht on törmännyt myös sellaiseen, että välittäjä ylihinnoittelee asunnon, jotta halukkaat eivät osta sitä. Tässä vaiheessa välittäjän tuttu antaa asunnosta halvan tarjouksen, johon myyjä lopulta tarttuu.

"Olen saanut vihaista palautetta”

Erilaisista yhteiskunnallisista ja kevyemmistäkin aiheista suorasukaiseen tyyliin puhuva Aflecht kertoo, että on saanut välittäjiä koskevista videoistaan paljon hyvää palautetta.

Monet ovat kertoneet vastaavista kokemuksista.

Kaikki eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä. Jo vuosia sitten, kun hän avasi keskustelun aiheesta, välittäjät ottivat yhteyttä ja antoivat vihaista palautetta.

– Sain tappouhkauksiakin, koska ”pilaan hyvän bisneksen”. Uhkailut eivät minua kiinnosta, sillä en ole uhkailtavissa. Bisnestä voi tehdä myös rehellisesti, hän sanoo.

Aflecht myös muistuttaa, ettei kritiikki tarkoita sitä, etteikö kiinteistönvälittäjien käyttäminen olisi välillä kannattavaa.

Erityisesti hän suosittelee sitä silloin, kun kyse kiinteistökaupasta. Kiinteistössä myyjän vastuu on pidempi kuin asunto-osakekaupassa.

Osakehuoneiston myyntiin Aflecht ei itse ottaisi välittäjää.

Välittäjän käyttö on toki tarpeen myös, kun on itse kiireinen, eikä ole halua tai aikaa myydä.

” Ostan itse aina omistajalta suoraan, jos se on mahdollista.

Osakehuoneiston myyntiin Aflecht ei itse ottaisi välittäjää, sillä hän pitää asunto-osakkeen myymistä erittäin helppona. Lisäksi itse myyminen saattaa säästää aikaa, kun asuntoa on mahdollista näyttää ostajalle lähes milloin vain.

Ostajaehdokas saattaa arvostaa myös sitä, että myyjä tietää tarkkaan vastaukset naapureista tai yhtiöstä.

– Välittäjä ei varmasti kerro naapureiden olevan ongelma tai siitä, että yhtiössä on hankala hallitus. Siksi ostan itse aina omistajalta suoraan, jos se on mahdollista, Aflecht kertoo.