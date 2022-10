Vesa-Matti Loirin entiset naapurit kokoontuivat yhteen – videoviesti nosti kyyneleet silmiin

Pikauusinta 68 vuoden takaisesta huippuhetkestä! Koolla on seitsemän mustavalkokuvan kahdestatoista urheilijapojasta: Veijo Haukkala, 79 (ylh.vas.), Ilpo Heino, 79, Esa Haukkala, 77, Pekka Loiri, 76 ja Heikki Lithenius, 77. Edessä Kari Kivistö, 78, ja Jorma Alvesalo, 75.

Lapsuudenkodin taloyhtiön pihajuhla on muistojen koktaili. Puolet nostalgista riemua ja puolet haikeutta.

Kerrostalon pihanurmella on vipinää, kun koolla on yli viisikymmentä saman taloyhtiön lasta. Lapsuudenkodin 70-vuotisjuhla on heille syksyn tapaus, tilaisuus tavata ystäviä ja kerrata yhteistä historiaansa.

Santavuorentie 3–5 on Pohjois-Haagan ensimmäinen taloyhtiö. Sen kaksi kerrostaloa valmistuivat Helsingin metsäiseen kaupunginosaan syyskuussa 1952 ja käynnistivät alueen rakennusbuumin.

Santavuorentie 3–5:n (ympyröity) jälkeen Pohjois-Haaga lähti leviämään luoteeseen. Sodassa kotinsa menettäneet helsinkiläiset, Karjalan siirtoväki ja maaseudulta pääkaupunkiin muuttavat tarvitsivat koteja. Kuva vuodelta 1955.

Yhtiö oli niin kutsuttu rintamamiesten talo, eli siitä osakkeen lunastavalla täytyi olla rintamakokemusta ja perheessään vähintään kaksi lasta. Suurten ikäluokkien siunauksena perheet ylittivät lapsinormit kirkkaasti. 1960-luvun alkuvuosina taloyhtiön lasten kokonaismäärä nousi ennätykseensä: 237.

”Santiksen lapset” ovat siis Pohjois-Haagan aboriginaaleja – ja ylpeitä siitä. Ei ihme, että pihalla on nytkin vilskettä. Ystävyys- ja kaverisuhteita on ollut niin paljon, että niitä riittää tähän päivään saakka.

70-vuotisjuhlien primus motorina häärii Jorma ”Nona” Alvesalo, joka on vastannut pienen toimikunnan avustamana kutsuista ja järjestelyistä. Hän on jo lyönyt tilaisuuden alkutahdit ja antautunut iloisen seuranpidon ja muisteluiden vietäväksi.

– Tavoite oli saada 50- ja 60-luvuilla talossa asuneet lapset taas yhteen ja ihmettelemään meidän vanhoja leikkipaikkoja, tekemään retki lähimetsään ja pistäytymään vaikka mörkökellarissa, Nona sanoo ja kertoo muuttaneensa vanhoilla päivillään takaisin lapsuudenkotinsa.

Sisarukset Marja-Liisa Närhi ja Veli-Pekka Närhi löysivät itsensä vanhasta valokuvasta.

Santavuorentien pihajuhlia suosi poutainen syyssää.

Pihapuiden väliin viritetyille naruille on ripustettu isokokoisia valokuvakopioita 1950- ja 1960-luvuilta. Niissä on kuvattu Santiksen lapsia eri leikeissä ja kokoonpanoissa.

Yksi mainio kuva on vuodelta 1954. Siinä on joukko reippaita poikia urheiluvetimissä.

– Eiköhän oteta porukka kasaan, Alvesalo hoksaa ja alkaa huudella nimiä:

– Veijo, Piite, Littari, Ilpo, tänne päin!

Pienen etsiskelyn jälkeen seitsemän miestä saadaan kootuksi vitostalon eteen, prikulleen samaan paikkaan, johon he olivat asettuneet valokuvan ottamista varten 68 vuotta sitten.

Koolla ovat seitsemän kuvan kahdestatoista pienestä urheilijasta: Veijo Haukkala, 79, Ilpo Heino, 79, Esa Haukkala, 77, Pekka Loiri, 76, Heikki Lithenius, 77, Kari Kivistö, 78, ja Nona Alvesalo, 75.

Urheilijapojat vuonna 1954: Veijo Haukkala (ylh.vas.), Ilpo Heino, Esa Haukkala, Vesa-Matti Loiri, Heikki Lithenius, Pekka Loiri ja tuntematon. Edessä Kari Kivistö (vas.) ja Nona Alvesalo, muut tuntemattomia.

Vanhassa kuvassa pojat olivat noin 10-vuotiaita ja katsoivat vilpittömän luottavaisina tulevaisuuteen. Nyt noiden tyylikkäästi ikääntyneiden herrasmiesten katseessa on kokemusta ja viisautta.

– Meillä oli pihaolympialaiset, tai sitten oltiin pelattu nelistä, arvailevat miehet yhteen ääneen.

– Me juostiin tässä pihalla ”100 metrin aidat” tai ”400 metrin aidat”. Pitempi matka saatiin, kun mentiin talon ympäri. Mutta molemmissa oli vain yksi aita, Ilpo Heino paljastaa ja kertoo lisäksi takavuosien lumisten talvien extreme-lajista, talon palotikkailta kinokseen hyppäämisestä.

– Jussi uskalsi hypätä neljännen kerroksen ikkunan tasalta, Ilpo sanoo ja osoittaa korkeuksiin.

Joku toinen mainitsee Veskun olleen pihapiiriin hurjapäisin tässäkin lajissa.

– Ei, kyllä muutaman vuoden vanhempi Marvialan Jussi oli rohkein meistä kaikista, Ilpo muistelee.

Runsaslumisina talvina taloyhtiön lapset kiipesivät talon seinustalla näkyville palotikkaille ja hyppäsivät lumikinokseen. Ilpo Heinon mukaan Jussi Marviala oli tämän lajin ässä.

Elokuussa pitkäaikaiseen sairauteen menehtynyt Vesa-Matti Loiri on yksi niistä Santiksen lapsista, joille tuli voittamaton este osallistua 70-vuotisjuhlaan.

Loirin perhe muutti Helsingin Töölöstä Santavuorentie 3:een heti talon valmistuttua. Vilkas ja seurallinen ”Vesku” oli pian aktiivinen jäsen pihan lapsikatraassa.

– Vesku oli sellainen dynamo, hän oli mukana ihan kaikessa urheilussa ja pihapeleissä, Alvesalo kertoo.

– Ja hieman vanhempana alettiin käydä Kino Haagassa leffassa ja sitten pikkuhiljaa myös kaupungilla. Kuuskytluvulla alettiin käydä joraamassakin.

Loirin toiveena oli päästä mukaan näihinkin pihajuhliin, mutta kohtalo ei sitä sallinut.

Viime tammikuussa saatu syöpädiagnoosi lupasi hänelle vain muutaman kuukauden elinaikaa. Sisäisen rauhan löytänyt multitaiteilija hyväksyi tilanteensa ja halusi jo kevättalvella taltioida tervehdyksensä lapsuudenystävilleen videolle, joka esitettäisiin taloyhtiön juhlassa.

Vesa-Matti Loirin tervehdys esitettiin tv-skriiniltä paikallisessa ravintolassa nautitun illallisen yhteydessä.

– Vesku toivoi, ettei hänen tervehdyksensä veisi tilaisuudessa liikaa huomiota. Hän halusi aina olla meidän porukassamme vain yksi pojista, Alvesalo sanoo.

Loirin veljesten esiintymiset ja varsinkin musiikkiharrastus olivat talon lapsille tuttuja juttuja. He olivat nähneet ja kuulleet Vesa-Matin ja Pekan eli ”Veskun” ja ”Piiten” laulua ja soittoa taloyhtiön ja koulun tilaisuuksissa.

– Eräänä päivänä veljekset päättivät perustaa rokkibändin. Sen nimeksi tuli Four Drops. Vesku oli silloin 15-vuotias ja Piite 14-vuotias, Veijo Haukkala kertoo riemukkaasti.

– Vesku oli solisti, Piite soitti kitaraa ja lauloi, naapuritalon Seppo Morri soitti toista kitaraa ja minä paukutin rumpuja.

– Vesku ja Piite lauloivat upeasti yhteen, Veijo tähdentää.

– Four Dropsille löytyi treenikämppä tietysti täältä kotitalon kellarihuoneesta, jossa oli tuolloin toimistotila. Nykyään tämä on talon polkupyörävarasto, Haukkala esittelee.

Tämä oli talon Loirin veljesten kipparoiman rokkibändin Four Dropsin treenikämppä 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Veijo Haukkala näyttää rumpusettinsä paikkaa nykyisessä fillarikellarissa.

Loirin veljekset olivat tiukasti bändin ohjaksissa heti startista lähtien. Veijo muistaa kuin eilisen päivän hänelle järjestetyn ”virallisen” rekrytointikokeen.

– Oltiin tässä samassa kämpässä ja he toivat kotoaan kattiloita aikamoisen rivin, ja jotkut kauhat.

– Kokeiles noita, kun me soitetaan, Veijo kertoo veljesten määränneen.

– Minä läpäisin sen testin. Siitä se lähti, kun sain vielä lainaksi muutamia rumpuja Kuoppamäen Mikolta, joka oli mun kaveri tuosta läheltä.

– Sanoisin, että Veskun musiikkiharrastus vahvistui tämän bändin myötä, sillä meillä oli paljon keikkoja. Käytiin Tapanilan työväentalolla, tietysti koulujen juhlissa ja vaikka missä.

– Mutta, kun Veskulla alkoi tulla mainetta sen elokuvan (Pojat, 1962) myötä, häntä alettiin viedä muualle. Siihen kuihtui tämä bändi, Haukkala pohtii.

Santiksen lapset kokoontuivat rymäkuvaan vitostalon edustalle. Taloyhtiön kahdessa rakennuksessa oli yhteensä 76 asuntoa. 12:ssa oli 3 huonetta ja ikkunaton ”palvelijan huone”. Kaksioita oli 64. Yksiöitä ei ollut lainkaan, koska yhtiöön pääsy edellytti, että perheessä on kaksi lasta.

Pekka Loiri vahvistaa Veijon kellaritarinat päällisin puolin paikkansa pitäviksi. Hän muistelee bänditouhuja kaihoisalla ilmeellä.

– Ne oli sen ajan rokkijuttuja, joita me innolla vedettiin, hän toteaa.

Yhdeksi bändin bravuureista hän muistaa Elviksen Hound Dogin ja myöntää pienen maanittelun jälkeen ihailleensa yli kaiken Little Richardia ja Jerry Lee Lewisiä.

Pekka Loiri on tehnyt upean elämänuran aivan erilaisen taiteen kuin musiikin parissa. Hän on graafisen suunnittelun guru ja opettaja, ja häntä pidetään jopa suomalaisen julistetaiteen uranuurtajana.

– Niin, enhän minä sittemmin ole mikään rokkimies ollut, Pekka myöntää vaatimattomaan tapaansa.

Kun jatkaa Four Dropsin treenikämpän ovelta eteenpäin, pitkin samaista ja erityisen pelottavaa kellarikäytävää, mutkan takaa löytyy Loirin perheen entinen kellarikomero.

Pekka Loiri käy tarkastamassa sen, ja ovessa on numero 19, kuten ennenkin.

Pekka Loiri tunnisti perheensä entisen kellarikomeron. Juhlien järjestelytoimikuntaan kuulunut Jarmo Torkamo (oik.) pitää seuraa.

Hänen mukaansa kellarin viileydessä oli tarkoitus säilyttää perunoita ja muitakin elintarvikkeita, koska jääkaapit eivät vielä 1950-luvulla hurisseet kerrostalojen keittiöissä.

– Tämä oli kuitenkin liian lämmin komero siihen tarkoitukseen, Pekka muistelee ja näyttää pientä ikkunaa, josta voi päätellä, että kellarin pohja ei ollut riittävästi maanpinnan alapuolella.

Santiksen alkuperäisiin asukkaisiin lukeutuva Riitta Lithenius tutustuu narulle ripustettuihin valokuviin kellarikierroksensa jälkeen. Hän joutuu nostalgiaryöpyn valtaan tunnistettuaan niistä monta ystäväänsä.

– Ihanaa! Se oli ihanaa siihen aikaan, hän huudahtaa haikeana.

– Eihän sitä silloin käyty kotona kuin syömässä. Sitten lähdettiin taas ovesta ulos ja kaverit oli täällä pihalla.

– Peiliä, väriä, ruutuhyppyä, twistiä ja kirkkistä, Lithenius luettelee parhaita pihaleikkejä.

Riitta Lithenius oli puolivuotias, kun hänen perheensä muutti Santavuorentielle. Hänen isoveljensä Markku ja Heikki olivat myös pihajuhlissa.

– Meillä oli kuusi korkeaa keinua tuossa pihalla, joista sai kovat vauhdit. Ja ihana, veneen mallinen hiekkalaatikko.

Riitta Lithenius vakuuttaa pihan suuren lapsikatraan, ja myöhemmin nuorisojoukon, muodostaneen tiiviin ja hyvähenkisen yhteisön.

– Keksittiin yhdessä kaikkia juttuja. Yhdessä leikittiin tytöt ja pojat.

– Nykyään puhutaan kiusaamisesta niin paljon. Ei muista, että meillä olisi ollut mitään sellaista, hän sanoo vakavoituen.

Kerrostalon ”mörkökellari” on edelleen jännä paikka. Jarmo Torkamo ja Aslak Lukander fiilistelevät sen pelottavimmassa sopukassa, jossa muutaman vuoden vanhempi Markku Lithenius (oik.) tapasi heitä säikytellä fikkari leuan alla -kikalla.

Syksyinen alkuilta alkaa jo hämärtyä, kun Pohjois-Haagan ensimmäisen taloyhtiön lapset siirtyvät paikalliseen ravintolaan illalliselle.

Neljän tunnin ulkoilu on nostanut veden kielelle, mutta pian kostuvat myös silmänurkat, kun he näkevät ravintolan tv-ruudulta Vesku-ystävänsä videoiman tervehdyksen.

”Santavuorentie 3–5 täyttää 70 vuotta ja minutkin on kutsuttu sinne juhliin. Saa nähdä, jos tästä vielä tokenee, niin ilman muuta tulen.

Se on hienoa, että me saatiin niin hieno yhteisö sinne aikaiseksi. Me samanikäiset pienet lapset vedettiin yhtä köyttä.

Meillähän ei ollut aina niin helppoa esimerkiksi mennä Etelä-Haagan urheilukentälle, koska me oltiin maahanmuuttajia etelähaagalaisten mielestä ja tultiin heidän tiluksilleen nokkimaan. Mutta pienen sylipainin jälkeen minäkin pääsin poikasena Huopalahden Hurjiin pelaamaan jalkapalloa ja urheilemaan.

Mutta tämä taloyhtiö – tosiaankin: erittäin paljon onnea ja toivottavasti niissä juhlissa tavataan.”