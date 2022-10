Uutuuskirja pureutuu suomalaiskotien homeongelmiin ja raastaviin oikeudenkäynteihin, jotka saattavat käydä haastajilleen kalliiksi.

Suomalaisen asunnonostajan suurin huoli on pelko kosteusvauriosta tai homeesta.

Huoleen on myös selvä syy, sekä ostajalla että myyjällä.

Näin muotoilee Rakennuslehden pitkäaikainen toimituspäällikkö Seppo Mölsä uutuuskirjassaan Näin Suomi homehtui (Aviador Kustannus 2022).

Riidat voivat tulla kalliiksi. Siksi aivan pienimmistä asioista ei kannata edetä raastupaan asti.

” Joskus oikeudenkäynti on tullut kalliimmaksi kuin koko talo.

Rakennusmestari ja kuntotarkastaja Matti Eklund on uutuuskirjan mukaan sitä mieltä, että sovittelu on aina parempi ratkaisu kuin riita.

Varoittavana esimerkkinä Eklund kertoo riitatapauksesta, jossa talon hinta oli 185 000 euroa. Ostaja vaati myyjältä 625 000 euron korvauksia, vaikka uuden talon olisi saanut alle 300 000 eurolla, ja virheiden korjaus olisi maksanut 40 000 euroa. Oikeudenkäyntikuluihin meni lopulta 390 000 euroa.

Oikeudenkäyntikulut 40 000 euroa

Toinen uutuuskirjassa kerrottu esimerkki on viime keväältä, ja siitä uutisoi alun perin Taloussanomat.

Pohjalaismies teetti perinnöksi saatuun vanhaan taloon 25 000 euron keittiö- ja märkätilaremontin ja myi talon edelleen 150 000 eurolla.

Talon perustukset olivat matalat ja ulkoseinän panelointi lähes hipoi maata. Kuva on oikeudenkäynnin materiaaleista

Asukkaat alkoivat kuitenkin tuntea itsensä sairaiksi ja jatkuvasti väsyneiksi, Taloussanomat kertoo. Asukkaat huomasivat, että esimerkiksi vessan seinässä oli vuotokohtien merkkejä, ja peltikaton alapintaan muodostui kondenssivettä.

Ostajat teettivät tutkimuksia, joissa paljastui laajoja kosteus-, home- ja lahovaurioita talon vesikatossa, yläpohjassa, ulko- ja väliseinissä sekä alapohjassa. Vaasan kaupungin viranomaiset totesivat lopulta koko talon asumiskelvottomaksi, joten talon ostanut perhe joutui muutamaan pois kodistaan, Taloussanomat kertoo.

Kun makuuhuoneessa avattiin ulkoseinää, niin seinän sisältä paljastui jyrsijän kulkureittejä ja ulosteita.

Kirjan mukaan arvio korjausten kustannuksista nousi lopulta yli 170 000 euroon.

Ongelmien listaoli kattava: osasta taloa puuttui alapohjan betoninen pohjalaatta täysin, kantavien seinien kohdalta löytyi betoniantura, mutta muutoin puurunko oli pystytetty hiekan päälle. Nämä olivat selviä rakennusvirheitä jo rakentamisaikana vuonna 1977. Virhe oli sekin, että vanha tasakatto oli muutettu harjakatoksi.

” Hovioikeuden päätöksistä 80 prosentissa tapauksista oikeudenkäyntikulut ovat suuremmat kuin virheiden korjauskustannukset.

Kirjassa Mölsä ihmettelee, ettei sen paremmin talon ostajalle kuin myyjälle tullut mieleen teettää talossa kuntotarkastusta ennen kauppoja.

Katon puurakenteissa oli selvästi havaittavia kosteusjälkiä. Suurimmasta raosta pääsi sisään auringonvalo, vesi ja lumi.

Ostaja vaati nimittäin kaupan purkua. Oikeudenkäynnin jälkeen pohjalaismiehen harmiksi jäi arvoton perintötalo sekä yli 40 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Harkitse juristia, jos...

Näin Suomi homehtui -kirjan esimerkit kertovat konkreettisesti, kuinka korkeiksi taloriitoihin liittyvät oikeudenkäyntikulut helposti nousevat.

Rakennusmestari ja kuntotarkastaja Matti Eklund antaa kirjassa seuraavan vinkin: juristia kannattaa harkita vain, kun on kyse todella isoista asioista.

Kovin vanhoista rakennusvirheistä on hänen mukaansa turha lähteä riitelemään oikeudessa. Rakennusvirheet on saatettu tehdä Eklundin mukaan oman aikansa hyvän rakentamistavan mukaan, mutta nykyään ne katsotaan virheiksi.

Oikeudenkäynnit ovat Eklundin mukaan usein raskaita.

”Monesti oikeudenkäyntiin menee 3–5 vuotta. Pisin minulla on kestänyt 18 vuotta, ja se meni kaksi kertaa hoviin. Hovioikeuden päätöksistä 80 prosentissa tapauksista oikeudenkäyntikulut ovat suuremmat kuin virheiden korjauskustannukset. Joskus oikeudenkäynti on tullut kalliimmaksi kuin koko talo. Oikeusprosessin aikana talo ei ole tullut yhtään parempaan kuntoon vaan päinvastoin. Jos talossa on ollut terveyshaitta, asukas on saattanut menettää terveytensä tänä aikana”, Eklund kertoo kirjassa.