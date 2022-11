Vanhasta keramiikasta maksetaan nyt jopa kymmeniä tuhansia euroja – erityisesti yksi nimi on hirmuisessa huudossa

Suomalaiskotien kätköistä voi löytyä lahjaksi saatu keramiikkaesine. Mitä uniikimpi työ, sitä enemmän asiakkaat siitä huutokaupoissa maksavat.

Paavo Tynell, Paavo Tynell, Paavo Tynell.

Kun seuraa suomalaisten huutokauppatalojen hintaennätyksiä viime vuosilta, Paavo Tynellin nimi nousee esille niin usein, että muotoilutaivaamme suurimmasta kansainvälisestä tähdestä ei ole epäilystäkään.

Lähelle Tynellin hintaennätyksiä pääsee oikeastaan vain yksi nimi.

Vuonna 2019 Huutokauppatalo Stockholms Auktionsverk myi 125 000 eurolla Birger Kaipiaisen Helmilintu-teoksen.

Tamperelaisen Huutokauppa Annmariksen toimitusjohtaja Jukka Takala kertoo, että Kaipiaisen huutokauppahitti kertoo laajemmastakin trendistä.

Helmilintu myytiin Stockholms Auktionsverkin huutokaupassa hintaan 125 000 euroa.

Keräilijät ovat nimittäin kiinnostuneet suomalaisesta taidekeramiikasta.

Taidekeramiikalla toimitusjohtaja viittaa Arabian taideosastoon ja sen keramiikkataiteilijoihin. Keräilijät maksavat parhaimmista töistä kymmeniä tuhansia euroja.

Huutokauppa Annmaris myi nämä Rut Brykin pienet keramiikkateokset myyntihintaan 5 200 euroa.

Birger Kaipiaisen työn myyntihintaan oli Piasa X Annmaris Paris -huutokaupassa 24 700 euroa.

Mikä parasta, keramiikkataiteen helmiä voi löytyä aivan tavallisten suomalaiskotien kätköistä.

– On ollut aika yleistä, että keramiikkaa on harrastettu virkamiesperheissä, opettajaperheissä ja lääkäriperheistä. Keramiikkaa on myös saatu paljon lahjaksi. Firmat ovat antaneet keramiikkavateja ja seinälaattoja vuosipäivälahjaksi muun muassa rakennusteollisuuden ja puutavarateollisuuden johtoasemassa toimineille henkilöille, Takala kertoo.

Huutokauppoihin suvun lahjatavarat kulkeutuvat usein kuolinpesien kautta.

Jos keramiikkaesineessä on käsin signeerattuna Rut Brykin, Birger Kaipiaisen, Michael Schilkin, Kyllikki Salmenhaaran tai Toini Muonan nimi, voi olla miltei varma, että jälleenmyyntiarvo on kova.

Hinnoissa on paljon vaihtelua

Takalan mukaan on tärkeä erottaa, mitkä töistä ovat uniikkeja, ja siten myös arvokkaita taideteoksia, mitkä taas edullisempaa, jopa massatuotantoa.

– Signeerattujen taideteoksien yleinen hintaluokka on muutamasta tuhannesta kymmeneen tuhanteen euroon. Sarjatuotantoa saa satasilla, hän kertoo.

Arvokkaimpia on Arabian yhdeksännessä kerroksessa eli taideosastolla alkunsa saaneet työt. Nämä työt ovat aina uniikkeja, ja usein isokokoisia sekä veistoksenomaisia. Ne tunnistaa tikulla tehdystä signeerauksesta, jonka taiteilija on tehnyt pehmeään massaan ennen työn menoa uuniin.

Michael Schilkinin työt ovat uniikkeja. Tiikerin myyntihinta oli 32 750 euroa.

Toiseksi kalleimpia ovat yksilölliset työt, jotka taiteilija on kuitenkin tehnyt Arabian tehtaan valmiiseen pohjaan, kuten lautaseen tai seinälaattaan. Nekin ovat taiteilijan signeeraamia.

Kolmanneksi arvokkaimpia ovat puoliteolliset keräilyerät, kuten Arabian Pro arte -tuotteet. Taiteilija on voinut valmistaa tiettyä keramiikkaesinettä vaikkapa 50 kappaleen verran.

Edullisinta on luonnollisesti massatuotanto, kuten käyttökeramiikka tai keräilysarjavadit.

Birger Kaipiaisen lintuaiheinen seinälautanen lysterilasitteella on sarjatuotantoa. Klassikkoesine myytiin syksyllä Helanderin huutokaupassa myyntihintaan 160 euroa.

Johtava intendentti Hanne Siekkinen Huutokauppa Helanderilta kertoo, että esimerkiksi Birger Kaipiaisen seinälaatat kiinnostavat ostajia.

– Ne eivät ole uniikkeja, joten niitä saa edullisesti.

”Aivan kaikki, mitä Rut Bryk teki, kiinnostaa”

Toimitusjohtaja kertoo, että tällä hetkellä hyvin haluttuja töitä ovat esimerkiksi Rut Brykin graafiset ja värikkäät seinälaatat.

Ne vastaavat myös kodinlaittajien makuun, sillä yhä useampi sisustaa aiempaa värikkäämmin.

– Mutta aivan kaikki, mitä Rut Bryk teki, kiinnostaa.

Tämän uniikin Birger Kaipiaisen työn myyntihintaan oli Piasa X Annamaris Paris -huutokaupassa 7 800 euroa.

Brykilla on esimerkiksi värittömiä, vaatimattoman näköisiä töitä ja pieniä, neliskulmaisia laattoja, joita on kodeissa sarjoina. Isommat yöt ovat erityisen arvokkaita.

Briger Kaipiaisen töiden hinnoissa on enemmän hajontaa, sillä käyttöastioita saa halvalla, kun taas tikulla signeeratuista taideteoksista keräilijät maksavat kymmenenkin tuhatta euroa.

– Isokokoiset työt ovat halutuimpia. Hyvä merkki on, jos työssä on signeeraus, joka on tehty tikulla pehmeään massaan, Takala sanoo.

Moni kyselee myös Michael Schilkinin eläinfiguureiden, kuten tiikereiden ja jääkarhujen perään. Ne ovat uniikkeja, ja siksi niiden hinnat liikkuvat jopa kymmenissä tuhansissa euroissa.

Ulkomaiset ostavat suomalaista taidekeramiikkaa

Suomalainen taidekeramiikka kiinnostaa keräilijöitä nykyään myös ulkomaita myöten.

Paavo Tynell on sielläkin yhä ykkönen, mutta heti seuraavana tulevat tunnetut Arabian taideosaston keramiikkataiteilijat, kuten Rut Bryk.

Alvar Aallon tuntevat ulkomailla monet, mutta keräilijöitä Aallon työt kiinnostavat tällä hetkellä hieman vähemmän kuin taidekeramiikka.

Tämän Rut Brykin työn myyntihinta oli Piasa X Annmaris Paris -huutokaupassa 23 400 euroa.

Erityistä on sekin, että suomalainen taidekeramiikka on jo ohittanut suosiossaan taidelasin.

Takala on hyvillään taidekeramiikan arvonnoususta.

– Taiteilijoiden työ palkitaan vasta nyt, vuosien jälkeen. Alkuaikoina töitä meni suhteellisen vähän.