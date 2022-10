Suomalaisnainen sai perinnöksi valaisimen, joka ei sopinut sisustukseen – hämmästys oli melkoinen, kun mojova hinta selvisi lehtijutusta

Valaisin paljastui jättipotiksi, kun nainen luki Paavo Tynelliä käsittelevän lehtiartikkelin.

VanhoJA kesämökkejä ja huviloita kolutessa voi tulla eteen ilahduttavia yllätyksiä.

Nostalgiset lehtileikkeet, suvun perintöesineet tai vaikkapa vanhat huonekalut herättävät kysymyksen: voiko joku niistä olla arvokas?

Näin kävi Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneelle naiselle, joka kertoo saaneensa jo edesmenneeltä äidiltään perinnöksi viisihaaraisen kattovalaisimen.

– Äitini on luultavasti ostanut sen 1950-luvulla kotiinsa olohuoneensa valaisimeksi. Minun kotiini se ei kuitenkaan sopinut, joten se on ollut siitä lähtien vanhan kesähuvilani katossa, nainen kertoo.

Tällainen on valaisin, joka sijaitsee huvilan katossa.

Valaisimensa arvon nainen ymmärsi vasta viisi vuotta sitten, kun hän näki Tynellin valaisimista kertovan artikkelin. Hämmästys oli melkoinen.

Nainen kertoo, että valaisin on aito. Siitä kertoo muun muassa valaisimessa oleva Taito oy:n leima.

”Kyseessä on hieno Tynellin valaisin”

Tamperelaisen Huutokauppa Annmariksen toimitusjohtaja Jukka Takala kehuu Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneen naisen valaisinta.

– Kyseessä on hieno Tynellin valaisin. Kuntokin näyttää hyvältä. Hintataso liikkuu Suomessa 5 000 euron ja 7 000 euron välillä, riippuen myyntipaikasta.

Valaisin on niin sanottu luettelomalli. Valaisin ei siis ole erikoistilaus, vaan sen on voinut aikoinaan hankkia Taito oy:n luettelosta.

Takalan mukaan vastaavia valaisimia löytää vielä mukavasti suomalaisten kotien ja vinttien kätköistä.

Paavo Tynellin valaisimet ovat nousseet kansainväliseen suosioon, joten oma vintti kannattaa nyt ratsata.

Taannoin lempääläläisessä Huutokauppa Aleksissa myytiin Tynellin suunnittelema YK-valaisin hintaan 16 600 euroa.

Kyseessä on toiseksi korkein hinta, joka kyseisestä valaisimesta on koskaan huutokaupassa maksettu. Korkein valaisimesta maksettu huutokauppahinta on 18 953 euroa.

Takalan mukaan tällä hetkellä halutuimpia Tynell-valaisimia ovat modernit messinkivalaisimet, joissa on pieniä reikiä.

– Tällaisen valaisimen löytömahdollisuudet ovat vähentyneet, sillä tietoisuus niiden suosiosta on kasvanut. Myös kysyntä on kovaa.

Takalan mukaan tällä hetkellä halutuimpia Tynell-valaisimia ovat modernit messinkivalaisimet, joissa on pieniä reikiä. Nämä Paavo Tynellin suunnittelemat seinävalaisimetmyytiin PIASA X Annmaris -huutokaupassa 18 200 eurolla.

Kaikki Tynellin valaisimet eivät onneksi ole tavallisen palkansaajan kukkaron ulottumattomissa.

” Parhaat maksavat jopa 100 000–200 000 euroa, ja ne menevät hyvin kaupaksi.

Annmariksen toimitusjohtajan mukaan melko edullisesti voi vielä saada esimerkiksi Tynellin Tähtitaivas-valaisimia, joiden hinnat ovat tuhannesta kahteen tuhanteen euroon.

Kaikkein kalleimmat Paavo Tynellin valaisimet ovat niin sanottuja erikoistilauksia, jotka ovat alun perin tarkoitettuja ulkomaan vientiin. Huutokauppa Annmaris myy tällaisia valaisimia muun muassa Pariisissa pidettävissä huutokaupoissa.

– Parhaat maksavat jopa 100 000–200 000 euroa, ja ne menevät hyvin kaupaksi. On kuitenkin hienoa, että myös suomalaiset kokoelmat hankkivat näitä valaisimia kokoelmiinsa, Takala kertoo.