Myyntijohtaja: "Aina, kun Putin keksii jotakin, puhelimet alkavat soida”

Lomakoti ulkomailta -yrityksen myyntijohtaja Pasi Laineen mukaan Espanjan asuntokauppa käy tällä hetkellä vilkkaasti. Hänen mukaansa ostajan markkinat ovat vaihtuneet viime aikoina myyjän markkinoiksi.

– Aina, kun Putin keksii jotakin, puhelimet alkavat soida, Laine kertoo.

Ihmisten kiinnostukseen espanjalaisia asuntoja kohtaan vaikuttaa Laineen mukaan myös energiakriisi. Osa etsii nyt kakkoskotia maasta, jossa taloja ei tarvitse lämmittää yhtä monta kuukautta vuodessa kuin Suomessa.

– Espanjassa sähkö on kallista, mutta sähkönkulutus asunnoissa on selkeästi pienempää kuin Suomessa, Laine sanoo.

Kiireessä ostaja voi tehdä virheitä. Siksi Laine suosittelee asunnonostajia ottamaan selvää etukäteen espanjalaisen asuntokaupan piirteistä.

1. Ostamisen kulut ovat Suomea suuremmat

”Ostamisen kulut ovat huomattavasti korkeammat kuin Suomessa, jopa 10–15 prosenttia kauppasummasta. Myynti-ilmoituksessa ostajalle tulevia kuluja, kuten veroja tai notariaattia ei tyypillisesti ilmoiteta. Tämä on monelle ostajalle yllätys”, Laine kertoo.

2. Varaudu byrokratiaan ja käytä apuna ammattilaista

”Espanjan asuntokauppaprosessi on pidempi ja bykokraattisempi kuin Suomessa. Suosittelen käyttämään paikallista asiointi- tai lakitoimistoa, sillä ostajan on oltava tarkkana muun muassa laadittavien asiakirjojen ja asunnon laillisuuteen liittyvissä kysymyksissä.”

3. Myyjän vastuu on samansisältöinen kuin Suomessa

”Laissa puhutaan piilovirheestä. Myyjä vastaa havaitusta virheestä kuusi kuukautta kaupantekohetkestä. Virheellä on oltava selvä vaikutus ostopäätökseen tai hintaan. Yleensä paras tie ongelmatilanteissa on sopiminen, sillä oikeusprosessi on pitkä ja kallis.”

4. Asuntojen valtaus on arkipäivää, mutta siihen voi varautua

”Suurin osa vallatuista asunnoista on pankin tai rahoitusyhtiön omistuksessa. Tehokkain keino välttää valtaus on hälytysjärjestelmän asentaminen.”

5. Kiinteistönvälittäjille avattiin rekisteri

”Aiemmin kiinteistönvälitysalalla ei ollut Espanjassa kunnollista lainsäädäntöä, joten alalla voi käytännössä toimia kuka tahansa. Onneksi tämä on muuttumassa. Valenciassa kaikkien asuntojen osto- ja myyntitoimintaa harjoittavien on rekisteröidyttävä kuuden kuukauden sisällä. Rekisteröinnin edellytyksenä on muun muassa alan erityiskoulutus”, Laine kertoo.