Tältä näyttävät Suomen upeimmat sviitit – saavat suitsutusta maailmalla

Naantalin kylpylän sviitit palkittiin viikonloppuna matkailualan Oscar-kilpailuksi kutsutussa gaalassa.

World Travel Awards on valinnut Naantalin kylpylän kaksikerroksiset sviitit Suomen parhaiksi gaalassa, joka järjestettiin Espanjan Mallorcalla viikonloppuna. Sviitit valittiin parhaimmiksi Finlands Leading Hotel Suite -sarjassa, Naantalin kylpylä kertoo tiedotteessa.

Kilpailussa palkitut sviitit ovat nimiltään Pop & Rock, Romantic, Nordic ja Wellness. Teema näkyy huoneen tunnelmassa, värimaailmassa sekä pienissä yksityiskohdissa. Erityistä palkituissa sviiteissä on, että niissä on kaksi kerrosta. Jokaisessa sviitissä on lisäksi oma sauna.

Sunborn Groupin myynti- ja markkinointijohtaja Joni Hakkarainen kertoo Ilta-Sanomille, että sviittien tarkoituksena on kertoa erilaisia puolia hotellista.

– Näin ne palvelevat myös erilaisia asiakasryhmiä. Se, että teemoja on neljä erilaista, saattaa myös herättää asiakkaassa kiinnostuksen tulla meille uudelleen vierailulle ja kokeilla kenties toista teemaa seuraavalla kerralla.

Romantic-sviitin alakerta.

Romantic-sviitin yläkerta.

Romantic-sviitin kylpyhuone.

Naantalin kylpylän sviitit palkittiin jo toista kertaa. Viimeksi ne valittiin Suomen parhaimmiksi samassa kilpailussa vuonna 2020. Hotelliin on tehty viime vuosina mittavia remontteja ja uudistuksia.

Naantalin kylpylän mukaan viime vuodet ovat olleet matkailualalla poikkeuksellisia. Hakkaraisen mukaan haastavat ajat ovat synnyttäneet hotellimajoituksissa aivan uudenlaisen ilmiön.

Pop & Rock -sviitin alakerta.

Pop & Rock -sviitin yläkerta.

Pop & Rock -sviitin sauna.

– Lomilta ja staycationeilta toivotaan tällä hetkellä enemmän luksusta, ja hotelliyöpymisiin ollaan myös valmiita panostamaan. Korkeampien huonetyyppien kysyntä ja tarve on koko ajan kasvussa, Hakkarainen kertoo tiedotteessa.

Nordic-sviitin alakerta.

Wellness-sviitin alakerta.

Myös nämä hotellit palkittiin

World Travel Awards palkitsi gaalassaan myös muita suomalaishotelleja.

Muun muassa Scandic kertoo tiedotteessa, että kolme ketjun helsinkiläishotellia menestyi kilpailussa hyvin.

Scandic operoi franchise-sopimuksella kolmea Hilton-hotellia, joista Hakaniemen rannan Hilton Helsinki Strandille myönnettiin toisen kerran peräkkäin Finland's Leading Hotel -titteli. Hilton Helsinki Kalastajatorppa Kalastajatorppa sai Finland's Leading Conference Hotel -palkinnon.

Hotel Indigo Helsinki - Boulevard palkittiin puolestaan Finland’s Leading Boutique Hotel -palkinnolla.

Matkailualan Oscar-kilpailuksi kutsuttu World Travel Awards on järjestetty vuodesta 1993 asti, ja sen ehdokasvalinnat tekee kansainvälinen asiantuntijaraati. Voittajat valitaan sekä matkailualan ammattilaisten että tavallisten matkailijoiden antamien äänien perusteella.

