Katso 250 esineen jättilistalta, voitko sinäkin lyödä rahoiksi – näitä aarteita löytyy yllättävän monesta suomalaiskodista

IS Kotisi aarteet -lehden jättikatalogi on nyt suurempi kuin koskaan. 250 esineen listan avulla selvität helposti, löytyykö kodistasi tai lähikirppikseltä yllättävänkin arvokasta tavaraa. Suurimmat aarteet ovat jopa kymmenien tuhansien eurojen arvoisia.

Kuka kerää, mitä kerää ja miksi?

Toiset sisustavat vintagella tuodakseen kotiin hauskuutta ja särmää. Joku kääntyy käytetyn tavaran pariin ekologisista syistä, ja kolmas on täysin ihastunut suomalaisen kultakauden muotokieleen. Neljännellä on vaan syntyjään keräilyn vimma. Viides on perinyt astiaston, jonka puuttuvia osia metsästää.