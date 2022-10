Pinja Vuorisalolta kuluu ruokakauppaan pienimmillään vain muutamia kymppejä viikossa ja sähköön 300 euroa vuodessa, vaikka perheessä on kahdeksan lasta. Miten se on mahdollista?

Kun Pinja Vuorisalo käy ruokakaupassa, ostoskärry täyttyy maitopurkeista. Viikon tarpeisiin riittää yleensä noin kaksikymmentä.

Kahdeksan lapsen perheessä maitoa kuluu helposti yli kaksi litraa päivässä. Siksi Vuorisalo on pitkään haaveillut omasta lehmästä.

Joskus hän hakee lähellä asuvan kaverinsa tilalta ison kannullisen maitoa, josta hän valmistaa viiliä, juustoa ja jugurttia.

Kauppalista on yleensä lyhyt, koska Vuorisalo ja hänen puolisonsa haluavat elää mahdollisimman omavaraisesti. Kesäisin hän on kokeillut, selviäisikö perhe viikon kauppareissuista vain 20 eurolla. Ennen hintojen nousua se onnistui helposti.

Tälläkin hetkellä perhe selviäisi Vuorisalon mukaan ainakin kuukauden käymättä kaupassa.

Pinja Vuorisalon puoliso on tuunannut maitokärryistä lapsille turvalliset. Vuorisalo käy päivittäin kärryjen kanssa viemässä lampaille vettä.

Haave omavaraisesta elämästä syntyi jo lapsena. Vuorisalo kasvoi kaupungissa, mutta kävi sukulaistensa luona hoitamassa lehmiä. Kesämökillä oli kasvimaa, ja vanhemmat veivät häntä marjametsään.

Unelma vahvistui, kun hän tapasi maatilalla kasvaneen puolisonsa. Yhteinen koti rakennettiin korkean kallion päälle mäntymetsän syliin.

Nyt pihapiirissä on lampola, kanala ja kaksi kasvihuonetta, joissa kasvaa esimerkiksi tomaattia, kurkkua, paprikaa ja viinirypäleitä.

Pihapuut tuottavat omenoita, päärynöitä ja luumuja. Pensaista saa viinimarjoja. Lisäksi pelloilla kasvaa muun muassa kurpitsoja, mansikoita, perunoita, porkkanoita, sipulia ja palsternakkaa.

Sieniä ja marjoja he hakevat lähimetsästä. Kotipihan tuntumassa laiduntavista lampaista he saavat lihaa ja kanalan asukeilta munia. Vuorisalon puolisolla on veljensä kanssa maatila, jossa viljellään viljaa ja kasvatetaan sikoja.

Vuorisalo sanoo, ettei heidän ruokavalionsa ole yksipuolinen, vaikka usein ruoanlaitossa hyödynnetään samoja ainesosia. Lasten suosikkeja ovat jauheliharuoat. Vuorisalo jauhaa lampaanlihasta jauhelihaa omalla lihamyllyllä.

Puuhellalla valmistuu usein kasvissosekeittoa satokauden kasviksista. Sitä hän tekee kerralla kymmenen litran kattilallisen.

– Yritän tehdä ruokaa niin, että siitä riittää illaksi koko perheelle ja myös seuraavaksi päiväksi meille, jotka olemme kotona.

Puuhella on Pinja Vuorisalon mukaan kätevä ruoanlaitossa. Lämpötilaa voi säädellä siirtämällä kattilaa levyltä toiselle.

Pinja Vuorisalo säilöö oman maan antimia myös kuivaamalla.

Tällä hetkellä äidin kanssa kotona ovat 1-, 3- ja 4-vuotiaat lapset. Loput viisi ovat eskarissa tai koulussa.

Vuorisalo on koulutukseltaan lähihoitaja, mutta hän ei ole tehnyt niitä töitä satunnaisia sijaisuuksia lukuun ottamatta vuosiin. Hän sanoo, että nauttii kotona olemisesta valtavasti. Ennen lasten syntymää hän jakoi esimerkiksi postia, siivosi ja ajoi invataksia.

– Olen nähnyt paljon erilaisia ammatteja, mutta mitään maatalouteen liittyvää en ole aiemmin tehnyt.

Omavaraisesta elämästä Vuorisalo on lukenut paljon kirjoja. Hän seuraa ilmiötä myös Instagramissa ja Facebookissa. Sosiaalisen median ryhmistä saa hänen mukaansa hyviä vinkkejä.

Puoliso tekee pitkiä päiviä metsäkoneenkuljettajana. Vuorisalo hoitaa ruoanlaiton, kodinhoidon, talon lämmityksen, lapset, lampaat, kanat ja kasvimaan.

Elämä kahdeksan lapsen perheessä on Pinja Vuorisalon mukaan ihanaa, mutta vauhdikasta. Hän sanoo, että lapsista on paljon seuraa toisilleen ja isommat voivat vahtia välillä pienempiä.

Perinteisessä elämäntavassa Vuorisaloa viehättää tunne siitä, että on palannut juurille.

– Moni asuu tänä päivänä kaupungeissa, mutta ihmisten juuret ovat maaseudulla. Tietyllä tavalla tällainen elämäntyyli on paluuta vanhaan. Arvostan nykyaikaista terveydenhuoltoa ja koulutusmahdollisuuksia, mutta ehkä sellainen ajatus, että vähemmälläkin voi tulla toimeen, kiehtoo minua.

Omavarainen elämäntapa on suuressa perheessä kuitenkin välillä myös haastavaa. Kun on koko ajan pieniä lapsia, on vaikeaa irtautua hoitamaan esimerkiksi kasvimaata, Vuorisalo sanoo.

– Lähdimme ehkä vähän liiankin kunnianhimoisesti toteuttamaan omavaraisuutta. Tämä kaikki vaatii todella paljon työtä, ja minullakin on vielä oppimista siinä, että osaisi olla itselleen armollisempi.

Pinja Vuorisalon keittiöstä löytyy paljon leivontaan ja ruoanlaittoon liittyviä kirjoja.

Toisaalta Vuorisalo elää nyt elämää, josta on aina unelmoinut. Vuoden kiireisin ajanjakso on juuri tulossa päätökseen.

Sadonkorjuuaikana eli elokuussa ja syyskuussa Vuorisalo on joka päivä säilönyt, hillonnut, pakastanut ja keittänyt. Läpi talven jatkuva omavarainen elämä vaatii suunnittelua ja tilaa. Perheellä on useita pakastimia ja iso maakellari.

Talvisin kanat ja lampaat tarvitsevat lämpölamppuja. Perheen sähkölasku on silti ollut vain 300 euroa vuodessa. Vuorisalo sanoo, että he tekivät sopimuksen kolme vuotta sitten hyvään aikaan.

Talon katolla nököttää 18 aurinkopaneelia, joiden tuottamaa ylimääräistä sähköä perhe kesäisin myy. Talvella he saavat ostaa sähköä halvemmalla, koska ovat kesällä myyneet sitä.

Pinja Vuorisalo ja hänen puolisonsa hankkivat kolme vuotta sitten talon katolle aurinkopaneelit. Kesäisin perhe myy ylimääräistä sähköä ja saa talvella ostaa sitä halvemmalla.

Perheen taloa lämmitetään pelkästään puilla.

Kymmenhenkisen perheen koti lämpenee oman metsän puilla. Keittiössä ei ole sähköhellaa, vaan puuhella, ja sen vieressä leivinuuni.

Vuorisalo sanoo, että hän leipoo mielellään esimerkiksi leipiä ja karjalanpiirakoita. Muutoin leivinuunia lämmitetään vain kovimmilla pakkasilla, sillä se lämmittää talon jopa liian kuumaksi.

Vesi tulee omasta kaivosta. Vaikka se puhdistetaan, välillä vedessä on paljon rautaa.

– Jos omavaraisesta elämästä pitää keksiä jotain haasteita, ehkä se on tämä. Rauta värjää kaikki kaakelit, Vuorisalo naurahtaa.

” Ajattelen, että jos haluaa syödä lihaa, parasta olisi, että se olisi itse kasvatettua.

Omavaraisen elämäntyylin taustalla ovat arvot. Vuorisalo haluaa, että hänen lapsensa näkevät, mistä ruoka tulee.

Vaikeimmalta omavaraisen elämän aloittamisessa tuntui itse kasvatettujen lampaiden teurastaminen ja lihan syöminen. Nyt Vuorisalo on jo tottunut siihen.

Pinja Vuorisalo sanoo, että aluksi lampaiden syöminen tuntui pahalta. Hän huolehtii päivittäin siitä, että eläimet saavat tarpeeksi ruokaa ja vettä.

Halti-koira harjoittelee lampaiden paimentamista.

Lisäksi omavarainen elämäntapa kuormittaa vähemmän ilmastoa. Matkoilla perhe käy vain kotimaassa.

– Me emme lennä koskaan. Päätös on tehty siksi, että se olisi tällä porukalla kallista, mutta myös siksi, että se ei ole ilmaston kannalta hyväksi.

Jätteitä he pyrkivät kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi lampaiden ja kanojen jätöksiä he käyttävät kasvimaiden lannoittamiseen. Taimia he alkavat kasvattaa itse jo helmikuussa.

– Nykyään tuntuu, että kaikkien pitäisi koko ajan kuluttaa enemmän ja enemmän. Se on minulle vieras ajatus. Onni tulee jostain ihan muualta kuin kuluttamisesta.

Esimerkiksi perheestä. Vuorisalo sanoo, että hän on aina halunnut ison perheen. Lapset ovat nyt 1-, 3-, 4-, 6-, 10-, 12-, 13- ja 15-vuotiaita.

Vuorisalon perheen vanhin lapsi on 15-vuotias ja nuorin kohta 2-vuotias.

– Jo lapsena haaveilin, että minulla olisi monta sisarusta. En muista, mistä se ajatus tarkalleen tuli. Olen aina ajatellut, että iso perhe on rikkaus, ja vaikka on enemmän töitä, se myös antaa enemmän.

Neljän makuuhuoneen talossa tunnelma on välillä tiivis. Nuorimmat nukkuvat kolmikerroksisessa kerrossängyssä, isommille on tehty omia tiloja esimerkiksi yläkerran aulasta.

Pinja Vuorisalo tiesi jo lapsena, että hän haluaa suuren perheen.

Vaikka perhe elää luonnonläheisesti, lapset saavat Vuorisalon mukaan elää ihan tavallista elämää. Heillä on harrastuksia ja puhelimet. Kavereiden luo, harrastuksiin ja kouluun pitää matkustaa autolla, sillä kotikylän keskustaan on 12 kilometriä matkaa.

– Emme me täällä erakkoina elä, vaikka kaikkialle on pitkä matka.

Lapsilla on kotipihassa monta majaa ja hieman kauempana laavu, jossa perhe käy usein retkellä.

Luonnon keskellä eläminen tarkoittaa myös kohtaamisia luonnon eläinten kanssa. Lapset haetaan taksilla kotipihasta kouluun, sillä lähistöllä on nähty paljon susia. Vuorisalo sanoo, ettei hän pelkää susia, koska luottaa, että niille riittää luonnossa ruokaa.

– Täällä on todella paljon peuroja ja kauriita.

Kurpitsoista Pinja Vuorisalo tekee esimerkiksi keittoa.

Lapset saavat tehdä kotona töitä, jotka heitä kiinnostavat. Esimerkiksi esikoinen on paljon mukana metsäkonehommissa, vanhin tytär laittaa ruokaa.

– On heistä todella paljon apua, mutta en mitenkään oleta, että kaikki haluaisivat isompana elää maatilalla. He saavat itse valita, mitä haluavat tehdä.

Vuorisalo yrittää aina järjestää aikaa lapsille. Kun pienemmät ovat menneet nukkumaan, on aikaa jutella isompien kanssa. Joskus hän tekee reissuja pelkästään isompien lasten kanssa, joskus pienempien.

Autoon he eivät kaikki mahdu samaan aikaan.

– Meillä on yhdeksänpaikkainen auto. Esikoinen on jo sen ikäinen, ettei hän ihan joka paikkaan halua meidän kanssa enää lähteä.

Lasten koulumatka on pitkä, ja lähiseuduilla on nähty susia, joten taksi hakee heidät kotipihasta kouluun.

Parhaita päiviä ovat Vuorisalon mielestä sellaiset, kun ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään. Jos hän tarvitsee omaa aikaa, hän lähtee yksin kävelylle metsään.

Kun on paljon lapsia, heistä on seuraa toisilleen. Isommat voivat välillä vahtia pienempiä.

Vuorisalo rentoutuu myös iltaisin käsitöiden parissa. Jos kotona olisi enemmän tilaa, hän haluaisi kangaspuut, joilla voisi tehdä mattoja. Omien lampaiden villasta hän haluaisi tulevaisuudessa kehrätä lankaa.

Tulevaisuuden haaveissa siintää myös oma mehiläistarha – sekä tietenkin ne kotivaralehmät, joista perhe saisi paljon maitoa.

Viime aikoina Vuorisalo on huomannut, että omavarainen elämäntyyli on alkanut kiinnostaa ihmisiä enemmän. Hän pitää Instagramissa Vuorisalolla -nimistä tiliä, jossa hän kertoo heidän elämästään.

Vuorisalo arvelee, että taustalla vaikuttaa ainakin energiakriisi. Moni etsii säästövinkkejä arkeen.

– Onhan elämä täällä tosi erilaista kuin kerrostalossa Helsingissä.

Vaikka perheen elämäntavan juuret juontavat kauas, nykyisessä maailmantilanteessa omavaraisuus tuntuu entistä luontevammalta: se tuo turvaa.

– Vaikka tulisi poikkeustila tai pidempiä sähkökatkoksia, pärjäisimme hyvin.

Harva suomalainen pystyisi elämään kuukauden käymättä kaupassa. Vuorisaloilla riittää esimerkiksi perunoita, sipuleita, lihaa, mehuja, hilloja, marjoja ja säilykkeitä siihen asti, että on seuraavan sadonkorjuun aika.