Mies päätti säästää tekemällä salaojat itse – kalliiksi kävi

Vanha omakotitalo myytiin Tampereen läheltä yli 240 000 eurolla. Pian talosta paljastui useita virheitä.

Tampereen seudulla asuva nainen ihastui vuonna 1965 rakennettuun omakotitaloon, jota hänelle tarjottiin myyntiin vuonna 2019. Hän päätti puolisonsa kanssa ostaa talon siinä asuneelta pariskunnalta. Hinnaksi sovittiin 242 500 euroa.

Ostajat teettivät uuteen kotitaloonsa yli 33 000 euroa maksaneen julkisivu-, katto- ja ikkunaremontin. Pian pariskunta erosi, ja talo jäi naiselle.

Saman tien talosta alkoi paljastua kosteusongelmia. Yksikerroksisen talon alapohja osoittautui kokonaan märäksi, mikä aiheutti mikrobi- ja sienikasvustoa. Kosteus oli levinnyt rakenteita pitkin seiniin.

Kosteus oli yllätys, sillä myyjäpariskunta oli teettänyt vuonna 2011 taloon sisäilmaremontin. Samassa yhteydessä pariskunnan mies teki salaojaremontin.

Oikeudessa mies kertoi olevansa ”maallikko”, mutta päättäneensä silti laittaa itse salaojat kuntoon ”kustannussyistä Bauhausin ja internetin ohjeiden perusteella”.

– (Salaojat) eivät ole varmastikaan samantasoisia, jos ne tekisi joku salaojaurakointiin erikoistunut yritys, mies myönsi oikeudessa.

Eivät olleet. Oikeus katsoi miehen käyttäneen salaojia tehdessään muinaista tekniikkaa, joka ei ole enää hyvän rakennustavan mukaista.

– (Mies) on itse kertonut käyttäneensä peltosalaojaputkea ja johtaneensa salaojat ojiin, vaikka on ollut tietoinen, että se on 60-luvun tapa eikä nykyaikaa, oikeus totesi.

Myyjät väittivät kertoneensa salaojien tekemisestä itse. Oikeus katsoi kuitenkin, etteivät he kertoneet ostajille, että salaojat oli tehty virheellisesti.

– (Asiantuntijan) mukaan salaojien virheellisyys on ollut olennaisessa osassa vaurioiden syntymisessä, sillä alapohjarakenne ei ole päässyt salaojien virheellisyyden takia kuivumaan, vaan vääränlaiset ratkaisut ovat saattaneet pahimmillaan kastella rakenteita, oikeus totesi.

– Käräjäoikeus katsoo, että salaojia koskien on annettu puutteellisia tietoja törkeästä huolimattomuudesta.

Salaojat eivät olleet ainoa ongelma talossa. Myyjien mukaan heitä edeltäneet talon omistajat olivat uusineet viemärilinjan kylpyhuoneesta keittiöön sekä wc:stä keittiöön muovilla vuonna 1996. Todellisuudessa uusittua linjaa oli vain pari metriä.

Oikeus katsoi, että myyjä kantaa vastuun myös kiinteistön aikaisemmalta omistajalta saaduista virheellisistä tiedoista.

Kiinteistön neljästä virheestä kahdesta – alapohjan tuottamasta kosteudesta sekä seinän vauriosta wc:n ja takkahuoneen välillä – myyjät eivät oikeuden mukaan tienneet. Niiden osalta myyjät eivät siis syyllistyneet tiedonantovirheeseen, koska kyse oli niin sanotuista salaisista virheistä.

Ostaja vaati myyjiä korvaamaan hinnanalennusta 139 000 euroa. Lisäksi ostaja vaati myyjiä maksamaan tehdyn 33 000 euron remontin.

Myyjät tekivät ennen oikeudenkäyntiä sovintotarjouksen, jonka mukaan he olisivat maksaneet ostajalle 25 000 euroa. Ostaja ei hyväksynyt tarjousta.

Oikeus hyväksyi ostajan kanteen pääosin. Vastaajan on maksettava hinnanalennusta lähes 115 000 euroa. Summassa on osittain mukana tehdyn remontin kuluja.

Ostajan maksamat liki 5 000 euron virheiden tutkimus- ja selvityskulut menivät myös myyjän maksettaviksi. Lisäksi myyjän piikkiin menivät ostajan noin 28 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Myyjien omat noin 13 500 euron oikeudenkäyntikulut oikeus määräsi heidän omaksi vahingokseen.

Riita kiinteistökaupasta tuli maksamaan myyjille lopulta kaikkiaan hieman yli 160 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.