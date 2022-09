Janina muutti Espanjaan – varoittaa nyt muita maan ikävistä puolista: "Se on todella kuvottavaa"

Janina Tainio katseli hämmentyneenä iäkkään rouvan puuhia. Rouva riuhtoi kuokalla joulutähteä, jonka kaupungin työntekijä oli istuttanut yleiselle paikalle. Kun kukka oli irti mullasta, rouva tunki sen muovipussiinsa ja lähti saaliinsa kanssa pois paikalta, ilmeisesti kotiaan kohti.

Seuratessaan erikoista tapahtumaketjua Marbellan kadulla suomalaisnainen ymmärsi, että Espanjassa on samaan aikaan jotakin kertakaikkisen ihanaa ja raivostuttavaa.

– Jälkikäteen kysyin ihmeissäni paikalliselta tutultani, mitä tämä tarkoittaa. Hän kertoi, että Espanjassa on sanontakin, jonka mukaan joulutähti pitää saada tai varastaa. Meidänkin kotimme edustalta kukat on varastettu pokkana keskellä päivää.

47-vuotias Tainio on asunut Espanjassa nyt viisi vuotta.

Mielessä oli toive paremmasta elämästä, kun hän muutti suomalaisen miehensä perässä Marbellaan vuonna 2017. Ilta-Sanomat jututti joogaopettajana ja tapahtumajärjestäjänä työskennellyttä naista reilu vuosi muuton jälkeen.

– Espanjan valo ja ilmasto antavat minulle älyttömän paljon energiaa. On ihanaa, ettei aikaa tarvitse kuluttaa enää auton skrapaamiseen jääkinosten alta. Espanja on mahdollistanut myös rennomman elämän. Teen täällä 30 prosenttia vähemmän töitä kuin Suomessa, Tainio summaa muuton parhaita puolia.

Janina Tainio on asunut Espanjassa kuusi vuotta.

Tuolloin Tainio eli aikaa, jota hän kuvailee nyt eräänlaiseksi rakkaushuumaksi. Espanjan valo, lisääntynyt energia ja ihanat, iloiset ihmiset toivat elämään kaivattua elämänlaatua.

– Minulla meni kaksi ensimmäistä vuotta Espanjassa niin, että en nähnyt maassa muuta kuin ruusunpunaisia kukkia, Tainio kertoo nyt Ilta-Sanomille.

Vuosien myötä alkuhuuma on haihtunut ja Tainio saanut huomata, että elämä Espanjassakin on lopulta kaikkea maan ja taivaan väliltä. Tainio uskaltaa jopa sanoa, että monet asiat maassa ärsyttävät.

Esimerkiksi nyt se joulutähtivarkaus – Tainiosta siihen kiteytyi se, miten espanjalaiset vähät välittävät toisten tilasta.

– Siinä missä suomalaiset ovat tottuneet siihen, että pidetään kynsin ja hampain kiinni omasta tilasta, kuten vaikkapa nyt omasta parkkipaikasta kodin edessä, espanjalaiset eivät välitä siitä tuon taivaallista. Jos vieraita on tulossa ja parkkipaikka on tyhjä, siihen ajetaan. Totta kai.

”Siinä missä suomalaiset ovat tottuneet siihen, että pidetään kynsin ja hampain kiinni omasta tilasta, kuten vaikkapa nyt omasta parkkipaikasta kodin edessä, espanjalaiset eivät välitä siitä tuon taivaallista”, Tainio kertoo.

Ihana, kamala rentous

Tainio ei halua puhua espanjalaisista yhtenäisenä, stereotyyppisenä ryhmänä, sillä yli 46 miljoonan asukkaan maassa se olisi harhaanjohtavaa. Jos yhteinen nimittäjä kansalle pitäisi kuitenkin keksiä, olisi se tietynlainen rentous.

Rentous, tai toisinaan jopa kurittomuus tarkoittaa sitä, että paikallisessa liikenteessäkään ei pidetä ”hysteerisesti kiinni säännöistä”, jos se sujuvoittaa kulkijoiden menoa.

Myöhässä oleminen ei puolestaan ole paheksuttavaa, jos sille on hyvä syy. Ei ole matkustajan vika, jos bussi on myöhässä.

– Minäkään en enää kauhistu, jos olen joogatunnilta myöhässä bussin myöhästymisen vuoksi. Suomessa se olisi ollut pieni kuolema, Tainio kertoo.

Espanja on siis muuttanut Tainiota, mutta aivan kaikkea uudessa maassa ei ole ollut helppo hyväksyä.

” Valitettavasti humalassa ajaminen ravintolaillallisen jälkeen on täällä yleistä.

Hurjat kuskit liikenteessä Tainio vielä hyväksyy, jos liikenne sujuu hyvin, mutta kun rattiin tartutaan humalassa, suomalaisnaista ei enää naurata.

– Valitettavasti humalassa ajaminen ravintolaillallisen jälkeen on täällä yleistä. Siksi ohjeistan muita, että yöllä ajaessa kannattaa olla tarkkana.

Myös parkkipaikalla kolaroidut autot ärsyttävät, jos tilanne sattuu omalle kohdalle.

– Täällä kannattaakin olla kaksi autoa. Yksi törmäilyauto ja toinen, millä vain ajellaan, Tainio sanoo ja naurahtaa.

Erityisesti Marbellaa ja muita turistialueita vaivaa myös roskaamisongelma, Janina Tainio kertoo.

Kamalinta Espanjassa on Tainion mielestä kuitenkin eläimiin kohdistuva raakuus.

Sosiaalisesta mediasta on tavallista lukea tapauksista, joissa kissan- ja koiranpentuja on hylätty roskapusseihin sullottuina tien viereen. Syy on usein rahan puute, paikallisilla kun ei ole varaa steriloida lemmikkejään.

Erityisesti Marbellaa ja muita turistialueita vaivaa myös roskaamisongelma, joka on luultavasti siirtynyt espanjalaisiin välinpitämättömiltä turisteilta. Kännissä örveltävät matkailijat heittävät roskia minne sattuu, ja samalla tavalla käyttäytyvät myös paikalliset.

– Se on todella kuvottavaa. Meillä on tapana kerätä naapurinrouvan kanssa roskia naapurustosta, sillä emme jaksa katsella roskaamista.

Tainio kertoo Espanjan huonoista puolista myös blogissaan.

”Täällä ei ole kiireen tunnetta, kuten Suomessa.”

Espanjaan kotiutunut suomalaisnainen kertoo, että uudessa asuinmaassa on toki samalla tavalla sääntöjä kuin Suomessakin, mutta arkea hankaloittaa se, ettei niitä noudateta samoin kuin kotimaassa.

Käytännössä tämä näkyy vaikkapa siinä, ettei putkimies saavu useinkaan paikalle sillä kellonlyömällä, milloin piti. Kotiin tilattuja paketteja on niin ikään vaikea saada silloin, kun piti.

– Täällä ei ole kiireen tunnetta, kuten Suomessa. Se on hyvä asia, mutta negatiivinen puoli siinä on, että aikataulut pitävät harvoin paikkansa.

Tainio arvelee, että syynä myöhästeleville ammattilaisille ja paketeille on myös perinteinen ajatus, että kotona on paikalla aina joku – vähintään lapsista huolta pitävä mummo. Näin ei toki enää ole.

Suomeen verrattuna Espanja tuntuukin välillä vanhanaikaiselta.

– Sähköisiä palveluita on, mutta niissä Espanja on Suomea auttamatta jäljessä, Tainio kertoo.

Uuteen maahan sopeutuminen sisältää tyypillisesti monenlaisia vaiheita, joista Janina Tainio on nyt kokenut alun huuman, konfliktikauden ja sopeutumisen.

Ongelmista pitää puhua avoimesti

Tainion mukaan Espanjan ongelmista täytyy puhua avoimesti, vaikka jotkut ulkomailta maahan muuttaneet haluavat mieluummin hyssytellä. Tämä voi kuitenkin antaa väärän signaalin maahan muuttaville ihmisille.

Suora puhe on sitä paitsi aitoa, ja samaa aitoutta Tainio näkee uudessa asuinmaassaan. Espanjalaiset näyttävät avoimesti kaikki tunteensa, mikä on usein hyväksi.

– Paha mieli saatetaan räjäyttää ulos, mutta hetken päästä se on jo unohdettu. Suomessa puolestaan voidaan miettiä viisi vuotta, mitä naapuri on joskus sanonut. Tunteet padotaan sisälle.

Vaikka Espanja välillä ärsyttääkin, Tainio on päättänyt jäädä maahan.

Aallonpohjansa Espanjan kanssa suomalaisnainen kertoo kokeneensa koronapandemian jälkeen, kun maa oli jo toipunut pahimmasta. Tainiolle koronapandemia oli merkinnyt oman elinkeinon täydellistä stoppia, sillä matkailijoita ei pahimpaan aikaan maassa näkynyt.

Janina Tainiolla on kaksi koiraa. Tainion on ollut vaikea hyväksyä eläinten kaltoinkohtelua Espanjassa.

Silloin suomalaisnainen ajatteli, että lähtee maitojunalla takaisin Suomeen.

Vaikeudet töissä ja kyllästyminen Marbellan meluisuuteen alkoivat kyllästyttää samaan aikaan.

Suomeen muuton sijaan Tainio päätti toteuttaa miehensä kanssa pidempiaikaisen unelmansa maalle muutosta.

Kaipuu rauhaan johtuu osittain Tainion eläinrakkaudesta, osittain iästä.

– Kun saavuin tänne 15 vuotta sitten lomailemaan, rakastin kalliita laukkuja ja vaatteita. Nykyään rakastan yksinkertaisempaa elämää. Siksi etsimme paikkaa, jossa on tilaa kanoille, koirillemme ja omalle kasvimaalle. Tulevassa kodissa pitäisi olla myös paikka, jossa lomavieraat voivat majoittua.