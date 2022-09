Yksi arkinen tapa voi maksaa yli 1 000 euroa vuodessa – IS:n laskuri paljastaa karun totuuden sinunkin sähkölaskustasi

Suihkussa käyminen on monen suomalaiskodin pahin arkinen sähkösyöppö: päivittäisenä tapana se voi maksaa jopa tuhat euroa vuodessa. IS:n laskurilla voit selvittää oman tilanteesi.

Energian hinta hirvittää suomalaisia, joten kodin energiasyöppöihin kannattaa tutustua tarkkaan.

Suihkussa käyminen voi olla rahasyöppö etenkin, jos kodin lämmin vesi lämpiää sähköllä.

Työtehoseuran tutkijan Tarja Marjomaan mukaan yksi suihkukerta voi maksaa jopa kolme euroa per kerta.

Marjomaa pohjaa näkemyksensä Motivan energia-asiantuntija Tanja Hyvösen Länsiväylässä antamaan arvioon.

Kolmen euron kertahinta muodostuu, jos 37-asteisessa suihkussa lotraa 15 minuutin verran, ja oman sähkösopimuksen sähkön hinta on 40 senttiä kilowattitunnilta.

– Oletuksena on, että veden virtausnopeus on suositusten mukaisesti 12 litraa minuutissa, veden hinta 3,4 euroa kuutiolta ja kuuman veden tuottamiseen kuluu lämmitysenergiaa 0,058 megawattituntia kuutiolta, Marjomaa täsmentää.

Jos suihkussa siis käy vartin verran vuoden jokaisena päivänä, suihkuttelulle tulee hintaa 1 095 euroa.

– Se on aika kova hinta, Marjomaa toteaa.

Sähkön hinnassa on nyt isoja eroja, joten moni pääsee onneksi tätä edullisemmin.

Jos energian hinta on kymmenen senttiä per kilowattitunti ja veden hinta 3,4 euroa per kuutio, 15 minuutin suihku päivittäin maksaa noin 450 euroa vuodessa.

– Viiden minuutin pikavisiitillä kustannukset jäävät samoilla hinnoilla noin 150 euroon, Marjomaa kertoo.

Uusissa suihkumalleissa esimerkiksi veden virtaamaa on helppo säädellä, ja veden lämpötilaa on vaivatonta asettaa tietylle tasolle.

Tee nämä toimet ja säästät rahaa

Suihkulaskua voi pienentää myös omilla toimillaan ja teknisillä ratkaisuilla. Tehokkain tapa on tietenkin muuttaa omia suihkuttelutottumuksia.

Nopeat suihkut, pesulämpötilan laskeminen, hanan sulkeminen saippuoidessa tai vaikkapa veden laskeminen vatiin ja siinä peseytyminen ovat toimivia ideoita.

– Suihkussa käynnin voi myös mahdollisuuksien mukaan ajoittaa muihin aikoihin kuin aamuun tai iltaan, sillä silloin vettä kulutetaan eniten. Pörssisähkö on yleensä edullisinta myöhäisillalla ja yöllä, Marjomaa kertoo.

Seuraavaksi kannattaa tarkistaa, kuinka paljon kotisuihkun veden virtaama on minuutissa. Suihkuhanan virtaamaksi riittää 12 litraa minuutissa, mutta usein se on enemmän.

– Oman suihkunsa vedenvirtaaman voi tarkistaa niin, että laittaa ämpärin suihkun alle ja juoksuttaa siihen vettä täysillä puoli minuuttia, Marjomaa kertoo.

Jos vettä tulee ämpäriin suositukseen nähden paljon, voi suihkupään tai kalusteen vaihtaa malliin, joka rajoittaa veden virtaamaa.

– Veden hukkakulutusta voi puolestaan välttää asennuttamalla kodin käyttövesijärjestelmään vakiopaineventtiilin, kertoo Marjomaa.

Toinen tapa pienentää vesilaskun suuruutta on säätää käyttövesivaraajan lämpötilaa. Sitä ei kuitenkaan kannata tehdä miten sattuu, ettei varaajan sisäpinnoille ala kehittyä kasvustoa ja legionellabakteeri leviä.

– Kylmän käyttöveden lämpötilan tulisi olla alle 20 astetta ja lämpimän käyttöveden vähintään 55 astetta. Suositukset vaihtelevat. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa puhutaan lämpimän lämpimän käyttöveden suhteen 50 asteen alarajasta, Marjomaa kertoo.

Uudet suihkumallit auttavat säästämisessä

Toisinaan suihku kannattaa myös uusia, ainakin, jos se vuotaa.

Energiansäästöstä kiinnostuneen kannattaa satsata malliin, jossa on helpottavaa teknologiaa. Uusissa suihkumalleissa esimerkiksi veden virtaamaa on helppo säädellä, ja veden lämpötilaa on vaivatonta asettaa tietylle tasolle.

Faktaboksi: ■Uimahalleista tutut elektroniset hanat pienentävät kulutusta. ■Jos kiinteistölle tulevan vesijohdon paine on suuri, kannattaa harkita paineenalennusventtiilin asentamista. Toteutus vaatii putkitöitä ja taloyhtiön päätöksen.

Tarjolla on myös suihkumalleja, joissa käyttäjän apuna on eräänlaiset liikennevalot, jotka kertovat käytetyn veden määrästä.

– Vihreä valo palaa 30 litraan saakka, keltainen ja oranssi 30–50 litran välillä ja punainen valo 50 litran jälkeen. Omia tavoitteita ja valojen toimintaa voi säädellä sovelluksen avulla, Marjomaa kertoo.

Saatavilla on niin ikään ajastimella varustettuja suihkuja, joilla voi kontrolloida, kuinka pitkään suihkussa viettää aikaa. Myös suihkupäissä voi olla näyttö, joka kertoo reaaliaikaisesti veden- ja energiankulutuksesta.

Hienoimmat mallit voi liittää bluetoothin kautta sovellukseen, johon voi määritellä omat vedensäästötavoitteensa. Sovelluksen kautta voi seurata omaa kulutustaan ja hyödyntää vedensäästövinkkejä.

– Oraksen tekemän tutkimuksen mukaan tekniset ratkaisut vähentävät suihkuveden kulutusta keskimäärin 22 prosenttia. Tekniikkaa löytyy, ja se voi innostaa seuraamaan omaa kulutusta, Marjomaa kertoo.

Kannattaako kylmä suihku?

Korkean energianhinnan aikana houkutukseksi voi tulla myös kylmien suihkujen ottaminen.

Tutkija suhtautuu kylmiin suihkuihin positiivisesti, mutta muistuttaa, ettei sellaisen ottaminen ole aina hyvä säästökeino.

– Myös jätevesi maksaa, joten ei ole järkevää tuhlata kylmääkään vettä ylen määrin. Olo voi käydä kylmässä suihkussa myös kalseaksi.

– Jotkut peseytymistuotteet saattavat myös huuhtoutua paremmin lämpimällä kuin kylmällä vedellä, Marjomaa kertoo.

Osittainen lähde: Motiva