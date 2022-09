Muumimukien uusi ilme jakaa mielipiteet – ”En tykkää, lopetan keräilyn”

Uusien muumimukien aakkosteema sai monelta Ilta-Sanomien lukijalta kiitosta. Kriitikoiden mielestä mukit ovat jo liian isoja ja väritkin liian hempeitä.

Arabia tuo lokakuussa myyntiin uudet muumimukit, joissa on aakkosteema.

Kun design- ja taidealan asiantuntijat arvioivat vuonna 2016, että muumimukien keräily on hiipumaan päin, veikkaus ei osunut oikeaan.

Lue lisää: Muumimukien hinnat laskevat? ”Keräilijöiden usko niiden ainutkertaiseen arvoon alkaa hiipua”

Muumimukeille, erityisesti vanhoille ”ysärimukeille”, mutta myös uusimmille keräilyerille, riittää yhä ottajia.

Viime vuonna kansan villitsi K-Citymarketeihin myyntiin tulleet ”uudet ysärimukit”, joiden myyntiä kuvailtiin historialliseksi.

Lue lisää: Uudet muumimukit saivat aikaan vipinää: "Myynti historiallista, olemme yhä pyörryksissä"

Nyt ostajia kiinnostavat lokakuussa myyntiin tulevat Arabian aakkosaiheiset muumimukit. Niiden etupuolella on kirjain ja muumihahmo, takana perinteisempi muumikuvitus.

Lue lisää: Muumimukien ulkonäkö meni täysin uusiksi – tältä näyttävät uudet, yllättävät designit

Esittelimme mukit Ilta-Sanomien lukijoille, jotka ottivat ne vastaan jakautunein ajatuksin. Osa kuvaili mukeja ihanan raikkaiksi, toiset liian hempeiksi. Niinhän se elämässä on, ettei kaikkia pysy ikinä miellyttämään.

Erityisesti aakkosteema keräsi kiitosta, ja myös kritiikkiä.

Arabian mukaan uusien muumimukien aakkosteema antaa mahdollisuuden levittää lukemisen ja kirjoittamisen iloa, mutta joidenkin mielestä teema oli lapsellinen.

–Vanhat sopivat paremmin kaikenikäisille, Vaula kirjoitti.

– Ihan kamalia. Näyttävät siltä, että kuuluvat päiväkotiin. Ainakaan minun keittiööni ei tule ainuttakaan kirjainmukia. Omat alakouluikäiset tyttäreni eivät myöskään ihastuneet uusiin mukeihin, vaikka tykkäävät muumeista. Muuten rakastan muumiastioita. Meillä on käytössä kulhoja, mukeja, lautasi, mehukannuja ja aterimia, Salli kommentoi.

– Live, love, laugh.. huoh! Pitääkö näitä sisustustauluissa näkyviä, väsähtäneitä fraaseja viljellä nyt jo muumimukeissakin? Mielestäni mautonta, Emilia kommentoi.

– Herttaisuus tiessään. Hirveitä. En tule ostamaan yhtäkään, Raija kirjoitti.

Ilta-Sanomien kyselyyn vastannut Pirkko piti aakkosteemaa hyvänä, mutta ihmetteli kielivalintaa.

– Miksi ensimmäisistä mukeista muodostuu englanninkielinen sana? Eikö suomen kieli kelpaa, vaikkapa veli tai lumi?

Virpin kotona kävi sen sijaan hyvä tuuri, sillä mukeista löytyivät heti omat kirjaimet. Tänä vuonna lanseeratuissa mukeissa ovat kirjaimet L, O, V ja E. Myöhemmin kirjainmukeja tulee myyntiin lisää.

– Hyvä uudistus, vaihtelua. Varsinkin, kun saamme heti omat mukit. Terveisin V=Virpi ja E=Erkki.

Tellervo piti kirjainteemaa innovatiivisena ja hauskana.

– Toivoisin, että samoja kirjainmukeja saisi eri väreissä, meidän perheessä kun on neljä ”ämmää”. Menevät muuten mukit sekaisin! Uusi isompi koko on juuri hyvä, aiempi olikin pikkaisen nafti teemukiksi.

Samaa mieltä oli Sisko.

– Tämä kirjainjuttu hyvä uudistus, muumimukit saavat uusia ulottuvuuksia. Kirjaimet merkitsevät eri ihmisille eri asioita.

Mukeista voi koota vaikkapa sanan love, rakkaus. Etuosassa on kirjainteema.

Suurempi koko jakoi kansan

Arabian aakkosteemaisissa muumimukeissa on myös uusi, aiempaa suurempi koko, 0,4 litraa. Design on Kaj Franckin Teema-sarjaa.

Myös koko jakoi ihmisten mielipiteitä. Niitä, jotka pitivät kokoa hankalana, oli kommentoijissa hieman enemmän.

Yksi lukijoista arveli, ettei osta uusia mukia, sillä ”pienempi koko on parempi, sillä se sopii paremmin yhteen muiden Teema-astioiden kanssa.”

Helenan mielestä uudet mukit ovat jo liian isoja käyttömukeiksi.

Samoin ajatteli tämä kommentoija.

– Vanhojen muumimukien koko on erinomainen. Isompi koko (0,4 dl) on käytössä hankala. Muki on enemmän vain koriste.

Nämä nimettömänä kommentoineet olivat tätäkin tiukempia.

– En tykkää. Lopetan keräilyn, sillä en halua noin isoja mukeja.

– Mielestäni mukikoon ei pitäisi suurentua, vaan niiden pitäisi todellakin pysyä entisessä koossaan, jo kattaustakin ajatellen.

Anne puolestaan oli täysin eri mieltä.

– Ihanaa, että on alkanut tulla isoja mukeja! Näiden mukien uusien kirjainteema ei kylläkään innosta.

Myös Päivi otti uudistuksen innolla vastaan.

– Koon suurentaminen 0,4 desiin on hieno parannus. En ole aiemmin muumimukeja ostanut, sillä ne ovat olleet liian pieniä. Minulle mukit ovat käyttötavaraa, eivät keräilykohteita. Uudet kuvat vaikuttavat kyllä aiempia tylsemmille.

Mukin takana on perinteisempi kuvitus. Värit ovat hempeitä.

"Herkullisen värisiä”

Ensimmäisissä aakkosteemaisissa muumimukeissa katseen kiinnittävät myös hempeät värit.

– Aivan ihania! Herkullisen värisiä, totesi eräs kyselyymme vastannut.

Minna kuvasi väritystä raikkaaksi, mutta piti vanhempia mukeja silti parempina.

Saria värit ”eivät vakuuttaneet”.

– Liian hempeitä makuuni. Idea on kuitenkin ok.

Marjalla oli uusista mukeista pelkästään hyvää sanottavaa.

–Ihanat teemukit. Koko on hyvä. Ja erottuvat toisistaan värin vuoksi.

Mukin takana on perinteisempi kuvitus. Tässä muki, jonka etupuolella on V-kirjain.

Kaikki eivät ymmärrä keräilyä

Muumimukien keräily on siitä hauska harrastus, ettei se, kuten keräily yleensäkään, liity välttämättömyyteen tai pakonomaiseen tarpeeseen. Muumimukeja on kiva keräillä, sillä ne tuovat iloa elämään.

Joidenkin mielestä ajatus muumimukien keräilystä on käsittämätön.

– Joukkosieluisten, mauttomien ja tyylittömien junttien hommaa. Kohta keräilykupla puhkeaa. Kahvit eivät maistu juhlissa näistä, koko Suomi on mukeja täynnä.

Maria puolestaan miettii, että uusilla muumimukeilla voi olla hyvää jälleenmyyntiarvoa.

– Parempi idea kuin mukit, joissa lukee ihmisen nimi. Itse ajattelin kerätä koko perheen aakkoset.

Tämän mukin etupuolella on O-kirjain.

Tämän mukin etupuolella on L-kirjain.

Toiset taas miettivät, että muumimukit tuovat iloa elämään, nyt ja jatkossakin! Tiia kokosi yhteen monen ajatukset.

– Aina on ihanaa, jos jotain uutta ja kaunista tulee myyntiin. Kiitos vaan suunnittelijalle!

Lue lisää: Välittäjä arvioi Tytin omakotitalon arvoksi vain 25 000 euroa – sitten Tytti teki jotain ”hullua”

Lue lisää: 9 sisustusideaa, joista tyylikkään kodin nyt tunnistaa – moni suomalainen ei uskalla kokeilla

Lue lisää: Hanna Sumari osti ”rappiokuntoisen” kesämökin – myy sitä nyt 450 000 eurolla