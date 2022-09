Sanna teki poikkeuksellisen ratkaisun – nyt hänellä on mahdollisuus ”makeaan elämään”

– Miten saat kaiken mahtumaan? Sanna Mansikkamäeltä kysellään jatkuvasti. Nyt hän kertoo, miksi halusi vaihtaa 90 neliön loft-asunnon 29 neliön yksiöön.

Ensin pieneen ja sitten isompaan. Näinhän se elämässä tuppaa menemään.

Ensiasunto on yleensä yksiö, mutta viimeistään keski-iässä moni muuttaa isompaan kotiin.

Helsinkiläinen ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäki, 48, päätti tehdä toisin. Porvoossa 90-neliöisessä loft-asunnossa asunut nainen muutti 43 vuoden iässä 29-neliöiseen pikkuyksiöön.

”Parveke on sellaista herkkua, etten ole aiemmin nähnyt. Se on koko asunnon levyinen”, Mansikkamäki kertoo.

Sanna Mansikkamaan asunto Lauttasaaren Katajaharjussa on entinen talonmiehen asunto. Kodin parveke on koko taloyhtiön isoin.

Unelmien koti löytyi Lauttasaaren Katajaharjusta. Alue tunnetaan pienkerrostaloistaan, joissa saa asua muiden katseilta rauhassa.

Mansikkamäen löytämä helmi on entinen talonmiehen asunto 60-luvun talossa. Asuntokaupat Mansikkamäki teki viisi vuotta sitten 200 000 eurolla.

– Minun asuntoni on koko taloyhtiön pienin, mutta siinä on yhtiön isoin parveke. Parveke on sellaista herkkua, etten ole aiemmin nähnyt. Se on koko asunnon levyinen, Mansikkamäki kertoo.

”Minun ei ole tarvinnut luopua mistään”

Moni pitää niukkoja neliöitä elämänlaatua heikentävänä asiana, mutta Sanna Mansikkamäki on asiasta toista mieltä.

Yksiöön muuttaminen on mahdollistanut hänelle ”sataprosenttisen elämänlaadun”.

– Minun ei ole tarvinnut luopua mistään, Mansikkamäki sanoo.

Päinvastoin, asumisjärjestelyidensä takia Mansikkamäen on mahdollista asua kaupungissa, matkustaa talvisin lomille ulkomaille ja harrastaa vapaa-ajallaan vuokramökkeilyä.

Sanna Mansikkamäki tekee töitä ruokatoimittajana. Välillä hän tekee töitä myös kotona.

Asumiseen häneltä kuluu kuussa 730 euroa, joten rahaa jää myös ”makeaan elämään”, kuten Mansikkamäki kuvailee. Hyvää ruokaan ja viineihin satsaaminen on ruokatoimittajalle ammatinkin puolesta tärkeää.

Säästöön jäävät rahat Mansikkamäki sijoittaa rahastoihin ja tallentaa tililleen.

– Säästän rahaa omaa kesämökkiä varten. Viime vuosina olen vuokrannut vapaa-ajanpaikkoja eri puolilta Suomea, jotta tiedän tulevaisuudessa, missä haluan mökkeillä.

Näin paljon pikkuasunnossa asuminen maksaa: ■Yhtiövastike 150 euroa/kk ■Lämmin autohallipaikka 80 euroa/kk ■Asuntolainan lyhennys korkoineen 500 euroa/kk ■Varaston vuokra 100 e/kk

Osa ihmettelee ratkaisua

Kun Mansikkamäki kertoo muille asumistavastaan, osa ulkopuolisista hämmästelee ratkaisua ääneen.

– ”Miten saat kaiken tavaran mahtumaan?”, on usein ensimmäinen kommentti. Ihmiset siis ajattelevat aina säilytystilaa, Mansikkamäki ihmettelee.

Kriitikoille hänellä on vastaus valmiina.

Säilytystilaa löytyy naapuritalon kellarista, josta Mansikkamäki on vuokrannut lämpimän varaston. Siellä hän pitää talvivaatteita, harrastusvälineitä ja työhön liittyviä tarvikkeita, joita ei tarvitse jatkuvasti. Vuokra on sata euroa kuussa.

– Säästän vuositasolla hirveän paljon tällä järjestelyllä. On järjetöntä maksaa säilytystilasta 8 500 euroa neliöltä, Mansikkamäki toteaa ja viittaa Lauttasaaren hintatasoon.

Avara fiilis on valtavien ikkunoiden ja vaaleiden pintamateriaalien ansiota. Koti ei kuitenkaan ole valkoinen – päinvastoin.

Kun ihmiset tulevat kylään Mansikkamäen luokse, ääni kellossa on jo aivan erilainen. Oviaukossa moni kehuu tunnelmaa, ja useammat ihmettelevät, onko kotona todella vain 29 neliötä.

Avara fiilis on valtavien ikkunoiden ja vaaleiden pintamateriaalien ansiota. Koti ei kuitenkaan ole valkoinen – päinvastoin. Siellä täällä näkee hempeitä pastellin sävyjä, puuta ja viherkasvien vehreyttä.

Tilantunnusta saa kiittää myös Mansikkamäen teettämää remonttia.

Kun hän muutti asuntoon, oli siellä vielä tympeät laminaattilattiat ja valkoinen, ankea keittiö.

Mansikkamäki pyysi tarjousta viideltä eri keittiötoimittajalta ja päätyi edulliseen, mutta ei halvimpaan vaihtoehtoon.

Remontti, jossa uusittiin lattiat ja keittiö täydellisesti, maksoi kodinkoneineen 20 000 euroa.

”Halusin parkettilattian ja laadukkaat keittiövälineet”, Mansikkamäki kertoo.

Lattioiden ja keittiöin remonttiin meni 20 000 euroa.

Remontin ansiosta keittiössä on nyt tilaa järjestää vaikka ruokakuvauksia – sekä tietysti kokkailla. Iso terrazotaso tuo jatkotilaa työskentelylle. Ylimääräisen tavaran voi piilottaa kaapiston alle käteviin sokkelilaatikoihin, jotka Mansikkamäki tilasi keittiöfirmalta. Myös liesitaso on integroitu.

– Vanhan malliset liesituulettimet ovat kookkaita ja ruman näköisiä, Mansikkamäki toteaa.

Jääkaappi on piilotettu ovien taakse.

Jääkaappia ei ensi katsomalla huomaa lainkaan.

Se sijaitsee olohuoneen puolella, mutta on verhoiltu kauniiden ovien taakse niin, että se ikään kuin uppoaa sisustukseen.

llmava String-hylly taipuu moneen. Siihen saa lisättyä vaikkapa työpisteen tai kirjahyllyjä.

Taittopöydän ääreen mahtuu isompikin kaveriporukka.

Olohuoneen puolelle Mansikkamäki on sijoittanut taittopöydän, jonka ääreen mahtuu isompikin kaveriporukka. Kätevä on myös ilmava String-hylly, joka taipuu moneen. Siihen saa lisättyä vaikkapa työpisteen tai kirjahyllyjä.

Todelliseksi ihmeidentekijäksi voi kutsua alkovia, jossa sijaitsee Mansikkamäen parisänky. Sen alle puuseppä on rakentanut kahdeksan laatikon kokonaisuuden, joka kulkee 140 sentin matkalla takaseinään saakka.

Puuseppä on rakentanut sänkyyn kahdeksan laatikon kokonaisuuden.

Tilaa löytyy niin ikään parvekkeelta. Siellä Mansikkamäki säilyttää kierrätyslaatikoita paperille, pahville, metallille ja lasille.

– Rakastan myös syödä siellä. Parveke mahdollistaa niin paljon, sillä se tuo lisää neliöitä asuntoon.

Koti muuttui taas työpisteestä kodiksi

Arki pikkuyksiössä on toimivaa, eikä Mansikkamäki haaveile isommista neliöistä.

Vain korona-aikaan, kun hän teki paljon töitä kotona, pöydällä työpäivän jälkeen lojuva läppäri alkoi kunnolla tympäistä.

– Sitten tein ratkaisun, että työpäivän päätteeksi läppäri on siirrettävä silmien edestä laatikkoon. Näin koti muuttui taas työpisteestä tavalliseksi kodiksi.

Ranskalaisen design-talo Ligne Rosetin sohva on sekin pikkukotiin sopiva.

Kesän koitettua Mansikkamäki muuttaa osittain Paraisille, josta hän vuokraa 1800-luvun torppaa. Etätyöaikana ruokatoimittaja tekee sieltä käsin myös osan työviikosta.

Kenties juuri suurien kontrastien, kuten pienen kaupunkikodin ja maalaiselämän mahdollisuuksien vuoksi, Mansikkamäen arki on niin hyvää.

– Seinät eivät kaadu päälle, Mansikkamäki toteaa.