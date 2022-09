Välittäjä arvioi Tytin omakotitalon arvoksi vain 25 000 euroa – sitten Tytti teki jotain ”hullua”

Kun kiinteistönvälittäjä kävi paikalla ensimmäistä kertaa, hän arvioi talon ja tontin hinnaksi 25 000 euroa. Tänä vuonna arvio oli kohonnut jo 75 000 euroon.

– Minulle sanottiin ”hullua”. Minulle sanottiin ”mahdotonta”. Tein sen silti.

Hyvinkääläisellä yrittäjällä Tytti Meierillä, 46, oli unelma omasta maatilasta, jossa ystävät saisivat käydä miten vain, ja lemmikinomistajat voisivat piipahtaa, kun kaipaisivat karvakorvilleen tilaa juosta vapaana.

Paikkakin hänellä oli valmiina.

Edesmenneen isoisän aikoinaan ostama maatila Hausjärvellä oli tähän tarkoitukseen täysin sopiva. Tila oli ollut tyhjillään 30 vuotta, mutta tilaa siellä oli valtavasti. Talon edessä oli pieni pelto ja takana oma metsä. Tontilla oli kokoa 1,5 hehtaaria. Kallion päällä sijaitseva rintamatalo oli vuodelta 1951.

Oli vain yksi ongelma: tila oli jätetty perinnöksi suvun useammalle jäsenelle.

Kun Meier sai lunastettua paikan itselleen, eteen tuli toinen ongelma. Paikka oli niin huonossa kunnossa, ettei sen pelastamiseen uskonut monikaan.

– Rintamamiestalon seinät kupruilivat, lattioille oli vedetty vanhoja muovimattoja ja vanhat purut haisivat. Sisätiloissa ei viihtynyt hetkeäkään. Puutkin kasvoivat talon seinässä kiinni, Meier kertoo.

Rintamamiestalo ja piha ennen kunnostusta.

Luovuttaminen ei kuitenkaan tullut kysymykseenkään. Paikka oli Meierille tärkeä jo sukusiteiden takia. Isoisän toiveena oli ollut, että maatila tulisi suvun yhteiseen käyttöön, ja joku miespuolisista perheenjäsenistä viljelisi siellä joskus maata. Meier aavisti, että isoisä olisi tyytyväinen, vaikka tilan pelastaja olisi joku suvun naisistakin.

– Pappa oli minulle rakas, mutta myös hieman jäärä, sellainen, joka ei tykännyt naisista, lapsista ja eläimistä. Uskon kuitenkin, että pappa tykkäisi siitä, että maatila tuo iloa muille.

Vanhan rintamamiestalon ja pihan remontti alkoi kesällä 2021.

Meier kutsui avuksi joukon vapaaehtoisia, jotka saapuivat lähikunnista, pääosin Järvenpäästä ja Tuusulasta.

Ensimmäinen ajatus oli, että tärkeintä oli kunnostaa katto.

– Huopakatto oli, ja huopakatto tuli, Meier kuvailee.

Uusi keittiö löytyi nettikirpputorilta.

Seuraavaksi Meier hankki talolle uudet rännit, jotta vesi ei kulkeutuisi enää entiseen tapaan seiniin.

” Tässä vaiheessa kuulin moneen otteeseen ihmisiltä, että paikka pitäisi tuikata tuleen.

Sitten porukka repi pois vanhan rintamamiestalon kostuneet pinkopahvit ja tuulensuojalevyt, vaihtoi purut kuiviin ja purki lentomuurahaisten tuhoamat lautalattiat.

– Tässä vaiheessa kuulin moneen otteeseen ihmisiltä, että paikka pitäisi tuikata tuleen. Ajan mittaan aloin kuitenkin uskoa, että kun taloa koputellaan ja kosteutta löytyy, rintamamiestalo on helppo korjata. Sen kun ottaa palan pois ja laittaa uutta tilalle.

Tytti Meier laittoi paikan kuntoon puolisonsa ja tuttavien voimin vuodessa. Paikan kunnostus jatkuu.

Syksyn aikana työmaalla vaihdettiin seiniin tuulensuojalevyjä, tapetoitiin seiniä, kunnostettiin hormeja ja korjattiin lattiaa. Keittiönkin vapaaehtoiset vaihtoivat. Se löytyi lahjoituksena paikalliselta nettikirpputorilta.

Talon ikkunat Meier päätyi vaihtamaan pakon sanelemana.

– Ikkunat putosivat nimittäin karmeiltaan, kun yritimme saada sohvaa sitä kautta sisälle. Niin lahot puitteet olivat.

Onnistumisiakin matkan varrelle mahtui. Kaivoa putsanneet ammattilaiset kertoivat, että kyseessä oli harvinaisen tuottelias pikkukaivo.

– Ja mitä pidemmälle kunnostus eteni, sitä vaikeampaa minun oli palata kaupunkiin Hyvinkäälle, Meier kertoo.

Farmi on kokenut vuodessa valtavan muodonmuutoksen.

Talkoita Meier järjesti Hausjärvellä kolmet.

Niiden aikana ihmiset paitsi työskentelivät, myös grillasivat makkaraa ja tutustuivat toisiinsa. Tunnelma oli letkeä, likimain epäsuomalainen. Jotakin Meieristä kertoo se, että ihmisiä oli helppoa saada paikalle.

Budjettia Meier kuvailee nollabudjetiksi, vaikka täysi totuus se ei ole. Vuoden aikana rahaa paloi nimittäin 10 000 euroa.

Suurin muutos tapahtui rintamamiestalon pihalla. Heinittynyt piha, johon oli mahdotonta ajaa autolla, sai pinnalleen juurikangasta, soraa ja pinnoitehiekkaa. Mahtavat kivet ovat nyt eri puolilta tonttia.

Tuttu maaurakoitsija teki työn yhden päivän aikana.

– Hän kaivoi tontilta mutaa ja maata, mutta mitään ei viety pois, vaan alue tasattiin. Kasvillisuus on samaa, mitä tontilla aiemmin jo oli, muun muassa marjapensaita ja marja-angervoja.

Tulevaisuudessa Meier haaveilee pihasta, josta tulee ”kasvisten paratiisi”. Suunnitelmat luomuhyötypuutarhasta ovat jo valmiina.

– Se on ensi kesän juttuja se.

Remontti on nyt melkein valmis, mutta pihan viimeistely jatkuu yhä.

Nykyään maatilaa kutsutaan nimellä Farmi, ja siellä saavat yöpyä Meierin kaverit – joita myös talkoolaiset nykyään ovat.

Ystävät ovat tervetulleita maatilalle, joka on saanut lempinimekseen Farmi.

He tietävät, missä avaimet ovat piilossa, ja luottavat siihen, että emäntä antaa tulla paikalle haukkaamaan happea, jos tarve on.

Tulevaisuudessa, jos suunnitelmat eivät mene mönkään, Farmin pihalla sijaitsee myös moderneja kevythirsimökkejä.

– Olisi ihanaa, että ystäville saisi lisääkin nukkumapaikkoja, Meier kertoo.

Levottoman maailmantilanteen aikana Meier pitää omaa maatilaa turvapaikkana, jonne voi tarvittaessa paeta ja elää hyvää, osittain omavaraista elämää. Kaupunkiin ei ole kiire, kun maaseudulta löytyy jotakin tällaista.

” Nousu on aikamoinen, ja siksi viestini on, että perikuntien pitäisi uskaltaa rohkeasti myydä mummonmökkejään eteenpäin.

Yrittäjää helpottaa myös tieto, että paikan kunnostus on ollut taloudellisesti kannattava.

Kun kiinteistönvälittäjä kävi paikalla ensimmäistä kertaa, hän arvioi talon ja tontin hinnaksi 25 000 euroa. Tänä vuonna arvioitsija kävi paikalla uudestaan. Nyt arvio oli kohonnut 75 000 euroon.

– Nousu on aikamoinen, ja siksi viestini on, että perikuntien pitäisi uskaltaa rohkeasti myydä mummonmökkejään eteenpäin. Niitä on Suomi täynnä.

Remontoijille Meier vinkkaa, että vanha talo on kuin unelma.

– Vanhoista taloista saa pienelläkin vaivalla kotoisia ja mukavia.

Näin paljon remontoijat työskentelivät ★Remonttia tekivät Tytti Meier, hänen miehensä, vapaaehtoiset ja ammattilaiset vuoden verran. Ihmisiä oli paikalla lauantaisin ja sunnuntaisin, joskus myös arki-iltaisin. Valmista alkaa olla luultavasti ensi kesänä, Meier arvelee.

