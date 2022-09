Hanna Sumari osti ”rappiokuntoisen” kesämökin – myy sitä nyt 450 000 eurolla

Hanna Sumarin remontoima ruokokattoinen kesämökki jäi vähälle käytölle, sillä Sumarin kesät menevät töiden parissa. Lapsillakin on jo omat menonsa.

Suomen kaunein koti -ohjelmasta tuttu sisustustoimittaja Hanna Sumari on laittanut myyntiin kesäpaikkansa.

Mikä tahansa mökki ei ole kyseessä, sillä hulppeaan vapaa-ajanpaikkaan kuuluvat tammihirsinen 240 neliön talo, saunarakennus ja 71 800 neliön tontti.

Kokonaisuuden pyyntihinta on 450 000 euroa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Ilta-Sanomille Sumari kertoo, että perhe aikoo luopua omasta mansikkapaikastaan, sillä tilalle ei enää yksinkertaisesti riitä aikaa.

– Kun olin paikan päällä juhannuksena, katsoin surullisena mökin tyhjiä sänkyjä ja pitkiä pöytiä. On kuitenkin turha pitää aarretta, jota kukaan ei käytä. Aikuisilla lapsillamme on jo omat systeemit, ja me vanhemmat teemme kesät töitä, Sumari kertoo.

Hanna Sumari omistaa paikan yhdessä miehensä kanssa.

Kesäpaikka sijaitsee Virossa, Saarenmaalla.

Saarenmaan mökin tarina on kertomisen arvoinen.

Sumarin perhe osti kesäpaikan Ristomatti Ratialta ja Anu Saagimilta vuonna 2006. Tuolloin paikka oli Sumarin sanojen mukaan ”rappiokunnossa”.

– Kun menimme katsomaan paikkaa ensimmäisen kerran, piha kasvoi heinää ja koiranputkea kaulaan saakka, ja mökkirakennuksen vanhan ruokokaton päälle oli laitettu suojaksi asbestilevyjä. Tallirakennuksessa oli pelkkä hirsikehikko, ei lainkaan lattiaa, Sumari kertoo.

Alkoi mittava kunnostus, josta vastasivat paikalliset ammattilaiset. Työntekijät kunnostivat päätalon, pihan ja vanhan rakennuksen, johon saatiin makuuhuone, sauna ja autotalli.

Projektin mittakaavasta kertoo pelkästään päätalon remontti: sen aikana hirsikehikkoa nostettiin ylöspäin, huonokuntoiset lattiat vaihdettiin uusiin, vanha maa-aines vaihdettiin parempaan ja ikkunat ja ovet uusiin. Muun muassa.

– Kokonainen talvi meni siihen, että remonttimiehemme puhdisti käsin vanhan riihen puoleisia nokisia hirsiä. Saarenmaan maalaistalot ovat pitkiä, ja niissä on ollut ennen toisessa päässä makuutilat, keskellä uunit ja vasemmalla riihi sekä kivinavetta, Sumari kertoo.

Perheellä oli tapana kokoontua ystävineen pihalla.

"Olen jättänyt jälkeni Saarenmaan rakennuskulttuuriin”

Sumarin kesämökillä on useampia huomiota herättäviä yksityiskohtia.

Yksi niistä on päätalon komea ruokokatto, joka on todellinen katseenvangitsija.

Toinen on talon iso ja valoisa yläkerta, jota Sumari kuvailee ”maailman ihanimmaksi paikaksi”. Sängystä voi tuijottaa vanhan tammihirren elämää nähnyttä pintaa.

Talon yläkerta on valoisa.

Kolmas erikoisuus on Sumarin suunnittelema kiviseinä, johon ammattilaiset ovat muuranneet hyllyt. Sen materiaali on kalkkikiveä, jota on Saarenmaalla paljon.

– Hauskaa on, että remonttimies kertoi, että paikalliset ovat tykänneet siitä niin paljon, että ovat halunneet samanlaisen. Remonttimiehen mukaan olen siis jättänyt jälkeni Saarenmaan rakennuskulttuuriin, Sumari sanoo ja nauraa.

Kiviseinä, jossa on paikat kukkaruukuille, on talon erikoisuus, johon ovat ihastuneet myös paikalliset.

Paikallisia ammattilaisia sisustustoimittaja kuvailee loistaviksi.

Kun perhe tarvitsi kodinhuoneeseen uudet hyllyt, yksi työmiehistä katosi pihalle, katkaisi sieltä saarnipuita, kuori ne ja teki niistä hyllyyn pystypuut.

–Ja hyllyjä oli paljon! Remonttimiehemme on ihan uskomaton tyyppi. Asenne on se, että joka kerta ei tarvitse lähteä K-Rautaan, Sumari kuvailee.

Paikan pyyntihinta on 450 000 euroa.

Kesäpaikka on ollut myynnissä kuukauden verran.

Vaikka perheen tie ei enää vie Viron vapaa-ajankeitaaseen, Sumarin aika ei käy pitkäksi. Perheellä on nimittäin perintömökki Suomessa.

– Se on hyvin perinteinen suomalainen kesäpaikka. Tarkoitus on laittaa se kuntoon seuraavaksi.

Saarenmaan kesämökki myydään huonekaluineen, mutta materiasta Sumari on valmis luopumaan. Sen sijaan rakkaat suhteet virolaisiin ystäviinsä hän haluaa säilyttää.

– Meillä oli tapana paistaa lettuja muuripohjapannulla ja kutsua naapurit paikalle. Heitä jään kaipaamaan eniten. Harvoin tapaa niin fantastisia ihmisiä, Sumari kertoo.