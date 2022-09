Kun sähkön hinta kallistui, energianeuvojien puhelimet alkoivat piristä – yksi kysymys toistuu jatkuvasti

Energianeuvojien mukaan ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit ja saunaan kuluva energia kiinnostavat nyt kansalaisia.

Korkeat energian hinnat huolestuttavat suomalaisia, mikä näkyy myös kestävän kehityksen yhtiö Motivan antamassa energianeuvonnassa. Viime aikoina puhelimet ovat pirisseet, oli kysymys sitten valtakunnallisesti annettavasta tai maakuntakohtaisesta energianeuvonnasta.

Valtakunnan energianeuvonnan asiantuntija, Motivan Päivi Suur-Uski kuvailee, kuinka kuluttajien kysymykset ovat muuttuneet.

– Viime vuonna suomalaiset kysyivät paljon energia-avustuksista ja erilaisista lämmitysratkaisuista. Nyt kysytään erityisen paljon energian- ja sähkönsäästöstä, Suur-Uski kertoo.

Erityisesti sähkön säästöön liittyvät kysymykset ovat olleet viime aikoina tapetilla.

Tarkkoja kysymyksiä Suur-Uskin on vaikea antaa, sillä kotien lämmitysratkaisut ovat erilaisia. Joillakin on pelkkä suora sähkölämmitys, toisilla apuna vaikkapa tulisija tai ilmalämpöpumppu, ja nämä kaikki vaikuttavat siihen, mitä kysytään. Energianeuvojat vastaavat myös jokaiselle yksilöllisesti heidän lähtötilanteensa mukaan.

Erityisesti yksi kysymys on noussut syksyllä pinnalle. Ihmiset haluavat tietää, mikä vaikutus saunomisella on sähkön säästöön.

– Saunomisen energiankulutus voi olla vuodessa suuruusluokkaa 500-1 000 kilowattituntia, jos saunotaan kerran viikossa. Tähän vaikuttaa muun muassa kiukaan teho, Suur-Uski kertoo.

Ikimuistoisinta energianeuvontaan tullutta kysymystä Suur-Uski ei osaa sanoa. Tähänkin on ymmärrettävä syy.

– Energianeuvontaan tulee harvemmin hauskoja kysymyksiä. Enemmänkin kysymykset ovat tällä hetkellä ikäviä ja haasteellisia. Positiivista kyllä, energiatekojen avulla voi aina säästää, asiantuntija sanoo.

Pohjanmaalla ihmiset kysyvät aurinkopaneeleista

Energianeuvontaan tulevat kysymykset vaihtelevat hieman sen mukaan, mistä päin Suomea asukas soittaa. Energianeuvoja Pauli Kortesoja vinkkaa, että Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla kysytään tällä hetkellä erityisen paljon aurinkopaneeleista ja energian säästämisestä yleisesti.

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella energianeuvontaa antava Tuuli Pohjola Feasib oy:sta puolestaan kertoo, että Lapissa ihmiset kysyvät nyt paljon sähkösopimuksiin liittyvästä toimitusvelvollisuudesta. Toimitusvelvollisia yrityksiä etsivät muun muassa ne kuluttajat, jotka joutuvat vaihtamaan sähkönmyyjää.

– Vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkina-asema jakeluverkon haltijan vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajalle. Ihmiset ovat kiinnostuneita, mikä yritys on alueella toimitusvelvollinen, ja onko oikein, jos sähkönmyyjä tarjoaa vain yhtä sähkösopimustyyppiä, Pohjola sanoo.

”Ilmalämpöpumpun hyödyt riippuvat siitä, minkälainen talo on kyseessä”, Tuuli Pohjola kertoo.

Eniten asukkaat kysyvät Pohjolan mukaan kuitenkin lämmitysjärjestelmän vaihdosta. Aiheesta kysytään erityisesti, kun oman kodin lämmitysjärjestelmästä on aika ajamassa ohi. Jos kysymys on sähkölämmitteisestä talosta, asukkaat miettivät lämmitysratkaisun vaihtamista osittain tai kokonaan joksikin muuksi.

– Kaukolämpö tai lämpöpumput voivat olla vaihtoehtoja. Ihmiset kyselevät, mikä on järkevin vaihtoehto. Me esitämme erilaisia lämmitystapavertailuja Motivan laskurin avulla. Sitä voi käyttää myös kuluttaja itse, Pohjola kertoo.

Viime aikoina monet ovat kyselleet myös maa-, ilma- ja ilmavesilämpöpumpuista.

– Esimerkiksi ilmalämpöpumpun hyödyt riippuvat siitä, minkälainen talo on kyseessä. Onko kyseessä iso vai pieni talo? Onko pohjaratkaisu sellainen, että lämpö pääsee virtaamaan tasaisesti taloon, vai onko kyseessä sokkeloisempi koti? Pohjola selittää.

Energianeuvontaan ottavat yhteyttä myös kansalaiset, jotka haluavat tietää, miten kotona voi säästää energiaa omia kulutustapoja muuttamalla.

Pohjola neuvoo kansalaisia nyt lokakuussa alkavan Astetta alemmas -kampanjan sävelin.

Astetta alempi huonelämpötila, astetta kevyempi kaasujalka, astetta lyhyempi suihku ja astetta vähemmän viihde-elektroniikkaa ovat hyviä lähtökohtia energiaystävällisempään arkeen.