Kun suomalainen hankkii ilmalämpöpumpun, moni asia voi mennä pieleen – 7 tyypillisintä töpeksintää

Viime aikoina osa suomalaisista on pitänyt ilmalämpöpumppua päällä vain edullisen yösähkön aikaan. Asiantuntijan mukaan siinä ei ole järkeä.

Ilmalämpöpumppujen kysyntä on ollut viime aikoina suurta.

Energian hinta hirvittää monia suomalaisia, ja yhä useammat ovat hankkineet kotinsa lämmityksen avuksi ilmalämpöpumpun.

Aloittelija voi tehdä laitteen käytössä kuitenkin useita virheitä.

Kysyimme Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpun jäseneltä ja Scanoffice oy:n myyntipäällikkö Reijo Huurinaiselta, mihin virheisiin ilmalämpöpumpun käytössä voi sortua.

1. Hankit Euroopan markkinoille tarkoitetun ilmalämpöpumpun

Ilmalämpöpumpuista on viime aikoina ollut suurta kysyntää. Elokuussa Taloussanomat uutisoi, että ilmalämpöpumppujen toimitusajat olivat kuukausia.

Lue lisää: Kylmälaitteita voi joutua nyt odottamaan jopa vuoden – taustalla tuttu syy

Kiireessä tehty hankinta voi olla iso virhe.

– Valitettavasti Suomenkin markkinoille tulee merkkituotteita, jotka on tarkoitettu Euroopan markkinoille. Ilmalämpöpumpuksi on valittava tuote, joka on tarkoitettu Pohjoismaisille markkinoille, kertoo Huurinainen.

Asiantuntija muistuttaa, että Euroopan markkinoille tarkoitettujen ilmalämpöpumppujen lämmitysteho on selkeästi pohjoismaisiin olosuhteisiin tarkoitettua laitetta huonompi, eivätkä niiden talvikäyttöominaisuudet sovellu Suomeen.

– Suosittelen aina hankkimaan ilmalämpöpumpun ammattiliikkeestä. Sieltä saa sekä hyvän pumpun että ammattitaitoisen asennuksen, sanoo Huurinainen.

2. Pidät ilmalämpöpumppua ainoana lämmityslaitteena

ilmalämpöpumppu on lisälämmönlähde, eli talossa täytyy olla aina päälämmitysjärjestelmä.

– Ilmalämpöpumppu ei käy ainoaksi lämmityslaitteeksi, Huurinainen kertoo.

Älä kuitenkaan säädä päälämmitysjärjestelmää, esimerkiksi sähköpattereita, liian lämpimälle, jos käytät ilmalämpöpumppua.

– Jos lämpöpumpulla on pyyntilämpötila 20 astetta, voi sähköpattereiden termostaatit säätää 2–3 astetta pienemmälle. Näin lämpöpumppu lämmittää suurimman osan tarpeesta.

3. Unohdat putsata laitteen kerran kuukaudessa

Sisäilmassa on erilaisia epäpuhtauksia, jotka voivat vaikuttaa ilmalämpöpumpun toimintaan. Siksi ilmalämpöpumpun putsaus kerran kuussa on tärkeää.

– Näin laite toimii oikein ja ilma kiertää hyvin, Huurinainen opastaa.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö putsataan kerran kuukaudessa, ja likaisissa paikoissa, kuten varastossa sijaitseva laite jopa tätäkin useammin.

Tyypillinen siivousvirhe on aloittaa urakka niin, että laite on päällä. Ensin siis virrat pois, ja vasta sitten hommiin. Suodattimet puhdistuvat helposti imuroimalla harjasuulakkeella.

Suodattimien putsauksen lisäksi sisäyksikön kennon pinnat voi käydä varovaisesti läpi. Pinta on kuitenkin valmistettu herkästä alumiinista ja voi vahingoittua, jos imuroit sen poikittain.

– Imuroi siis aina lamellin suuntaisesti, Huurinainen kertoo.

Ilmalämpöpumpulle tulee tehdä laajempi putsaus 3–5 vuoden välein. Pyydä silloin paikalle asentaja, joka tarkistaa pumpun toiminnan ja kylmäaineiden määrän.

– Näin pumpun toiminta ja energiatehokkuus säilyvät hyvinä.

4. Käytät painepesuria väärässä paikassa

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön huoltotyöt kannattaa teettää alan ammattilaisella, mutta roskat voi puhdistaa varovaisesti myös itse.

Mitä lähempänä puita ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijaitsee, sitä todennäköisempää on, että pumpun sisälle tai pumpun ja seinän väliin on jäänyt roskia, kuten puiden lehtiä.

– Jos roskia on, kennon voi huuhtoa varovaisesti letkulla tai kastelukannulla puhtaaksi. Tämä tulee tehdä, kun ulkona on vielä plusasteita, Huurinainen kertoo.

Älä missään nimessä käytä painepesuria. Vaikka laite on suojattu, se sisältää ohjauselektroniikkaa, joka ei kestä suihkuttamista.

Talven pakkasilla ilmalämpöpumppu voi myös jäätyä, vaikka se harvinaista onkin. Raaka voima on silloinkin ehdottomasti kiellettyä.

Jään rikkomisen sijaan jää tulee sulattaa, ja sulattamiseen parhaiten sopii kuuma vesi.

– Kuumalla vedellä sulattaminen on energiatehokkaampaa kuin kuumalla ilmalla jään sulattaminen, Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpun toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen kommentoi aiemmin Taloussanomille.

Lue lisää: Ethän tee tätä virhettä jäätyneen ilmalämpöpumpun kanssa? – Pahimmillaan edessä satojen eurojen remontti

5. Pidät päällä automaattitoimintoa, ja poltat takkaa talvella

Ilmalämpöpumpussa on erilaisia käyttötoimintoja, joista automaattitoiminta kuulostaa houkuttelevalta. Sen tarkoitus on pitää lämpötila vakiona. Automaattitoiminto siis sekä lämmittää että jäähdyttää ilmaa sen mukaan, mikä on milloinkin tarpeellista.

” Automaatti kuulostaa helpolta ja mukavalta, mutta ei ole sitä.

Huurunainen ei suosittele automaattitoiminnon käyttöä Suomessa, sillä sen käyttöön voi liittyä riski.

Väärä asetus voi kostautua, jos pidät talvella vaikkapa takkaa päällä. Kun takka puskee huoneeseen lämmintä ilmaa, ilmalämpöpumppu voikin alkaa jäähdyttää. Molemmat toiminnot kuluttavat energiaa, mikä ei ole järkevää.

– Automaatti kuulostaa helpolta ja mukavalta, mutta ei ole sitä. Muista siis pitää talvella ilmalämpöpumpussa lämmitystoiminto ja kesällä jäähdytystoiminto päällä.

6. Sammutat laitteen vähän väliä

Päälle, pois, päälle, pois.

Korkean sähkön hinnan aikana houkutus pitää ilmalämpöpumppua päällä vain toisinaan, on iso. Huurinaisen mukaan laitteen sammuttaminen ei kuitenkaan säästä rahaa. Kun talon rakenteet viilenevät, uudelleen lämmittäminen vie paljon energiaa.

– Pidä laitetta mieluummin koko ajan päällä, mutta säädä ilmalämpöpumpun lämpötilaa tarvittaessa. Nykylaitteissa on myös kätevät etäohjaukset, joten lämpötilaa voi säädellä, vaikka ei olisi itse paikan päällä.

Energiansäästön aikaan on hyvä pitää asunnon lämpötilaa vaikkapa 18 asteessa ja säätää ilmalämpöpumppu kolme astetta ylemmäs.

– Maksimissaan kolmen asteen ero ilmalämpöpumpun ja huoneilman välillä on ok.

Pahinta on tiputtaa huonelämpötila liian alas, sitten nostaa sitä ja taas laskea. Se kuluttaa paljon energiaa. Alhaisissa lämpötiloissa myös kosteusprosentti on korkeampi.

” Itse en näe tässäkään valtavan suurta säästöä. Tärkeintä on siis pitää lämpötila mahdollisimman tasaisena, ja ilmalämpöpumppu koko ajan päällä.

Huurinainen on kuullut, että viime aikoina osa suomalaisista on pitänyt ilmalämpöpumppua päällä pääosin edullisen yösähkön aikaan.

– Itse en näe tässäkään valtavan suurta säästöä. Tärkeintä on siis pitää lämpötila mahdollisimman tasaisena, ja ilmalämpöpumppu koko ajan päällä.

Kylmillä ilmoilla ilmalämpöpumpun puhallinnopeus kannattaa pitää korkealla. Näin ilma leviää ympäri asuntoa varmimmin.

– Jos ääni häiritsee, puhallinnopeutta voi toki laittaa pienemmälle.

7. Unohdat tarkistaa kondenssivesiletkun

Keväällä on hyvä aika tarkistaa ilmalämpöpumpun kondenssivesiletku. Jos letkusta ei tule vettä, kun laitat ilmalämpöpumpun jäädyttämään hetkeksi 18 asteeseen ja nostat letkua, se on todennäköisesti tukkeutunut.

– Kun letku on ollut pitkään käyttämättä, sinne voi mennä ötököitä tai pölyä, Huurinainen kertoo.

Tukkeutuneen letkun puhdistaa ammattilainen.