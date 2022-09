Maarit halusi löytää Habitare-messujen mukavimman sohvan – tässä on löhöilytestin voittaja

Unelmien sohva on eri-ikäisille erilainen. Keski-ikäinen toimittaja testasi, miten sisustusmessujen sohvat soveltuvat päiväunille.

HuonekaluN hankinta on yksi elämän suurista päätöksistä, johon kuluu rahaa ja aikaa. Esimerkiksi hyvään sohvaan menee helposti useampi tuhat euroa, joten liian pian ostoksille ei haluaisi lähteä uudelleen. Huonekaluliikkeissäkään ei jaksaisi kuluttaa aikaa mittaamattomasti.

Helsingissä järjestetty huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare on ”sen oikean etsintään” kuin lottopotti. Sohvat ovat siellä yhdessä tilassa vieri vieressä, joten voin vertailla ajankohtaista valikoimaa helposti.

Haluan löytää sohvan, joka on sekä upean näköinen että mukava makoilla.

Testaan siis sohvia, kuten asiaan kuuluu: istumalla, makaamalla, pintaa kokeilemalla ja jututtamalla asiantuntijoita.

Opin, että suomalaisten ajatukset hyvästä sohvasta vaihtelevat. Osa nauttii sohvasta, jossa pysyy vaivatta pystyssä lukuasennossa, toiset kaipaavat upottavampaa mallia. Mitä vanhempi ihminen on, sitä napakampaa sohvaa hän yleensä etsii. Tähän vaikuttavat myös käytännön seikat: sohvalta pitää päästä helposti ylös, kun sinne on kerran rojahtanut.

Minä etsin puolestani sohvaa, joka on upottavan pehmeä ja päivänokosiin soveltuva. Toimin siis päinvastoin kuin suomalaiset yleensä. Osastoilta kerrotaan, että suomalaiset suosivat suhteellisen napakoita sohvia.

Nämä sohvat testasimme:

Viva-sohvan päädyt ovat eri mittaiset

Tyylikkyys ja mukavuus eivät aina mahdu samaan lauseeseen, mutta tämän sohvan kohdalla on toisin. Iskun osastolla vastaan tuleva, Interfacen irtoverhoiltu moduulisohva C209 kulkee nimellä Viva.

Höyhensohvan erikoisuus ja ehdoton valttikortti on sen muotoilu. Toisesta päästä sohva on istuinsyvyydeltään 90 senttiä, toisesta 110 senttiä. Samalla sohvalla voi siis istua samaan aikaan lyhyempi ja pidempi ihminen, ja kummatkin saavat halutessaan jalat tukevasti maan pinnalle.

Tämä sohva on, kuten monet muutkin testaamani mallit, moneen makuun muotoutuva. Sohvamoduuleista voi siis rakentaa erikokoisia ja -muotoisia kokonaisuuksia, yksittäisestä divaanista isompaan kulmasohvaan.

Interfacen Viva-sohvan toinen pääty on pidempi kuin toinen.

Tällä kertaa mietin kuitenkin päiväunia. Sohva soveltuu varmasti myös niihin, mutta oikein upottavan sohvan ystäville malli on turhan napakka.

Ajan hengen mukaisesti sohvan pintamateriaalit ovat aitoja luonnonmateriaaleja. Pellavaa on 52 prosenttia, loppu on puuvillaa.

Easy-moduulisohva sopii päiväunia paremmin lukemiseen

Tunnustaudun parantumattomaksi esteetikoksi, joten istuinmukavuuteeni vaikuttaa väistämättä myös sohvan ulkomuoto.

Ajankohtainen 1970-luvun tyyli on yksi suosikeistani, joten Fasetin osastolla hellyn jo ennen kuin kokeilen edessäni olevaa sohvaa.

Istuintesti paljastaa, että Easy-moduulisohvaa ei kenties ole tarkoitettukaan täydellisten päiväunien tyyssijaksi, sillä Ahti Taskinen on aikoinaan suunnitellut sen lepotuoliksi, jonka saa avattua vaivattomasti vuoteeksi. Osastolta kerrotaan, että vuoteeseen on tarjolla erillinen petauspatja – kuulostaa toimivalta!

Easy-moduulisohva kelpaa monenlaiseen käyttöön.

Easysta saa myös lisävuoteen.

Nykyään Fasetti-yrityksen uudelleen lanseeraamaa tuotetta markkinoidaan moduulisohvana, jolla on monenlaisia tarkoituksia.

Itse käyttäisin puuvillavakosamettista sohvaa päivänokosten sijaan lukunurkkauksena, jossa saisin fiilistellä omassa rauhassani.

Cubi-sohva on trendikäs ja mukava, mutta en ole varma, nukahtaisinko

Vau mitkä muodot! Suorakulmaisten ja linjakkaiden sohvien aikakauden jälkeen on kiva huomata, että monet valmistajat tarjoavat kuluttajille myös entistä muhkeampia sohvia.

Pyöristetyissä muodoissa on samaan aikaan jotakin raikasta ja sympaattista. Asiantuntijat myös vinkkaavat, että kysymys ei ole pelkästä villityksestä, vaan muhkeat sohvat ovat tulleet jäädäkseen.

Cubi-sohvalla on helppo makoilla. Upottava pehmeys puuttuu.

Marcel Wandersin suunnittelema Cubi-sohva suorastaan houkuttelee hyppäämään päälleen. Sen istuinpehmuste on vaahtomuovia. Sohvassa on myös vaihdettava verhoilu.

Cubin makuumukavuus on mainio, mutta upottavaa tunnetta en tavoita. Mietin, saisinko tällä sohvalla unen päästä kiinni.

Tällä sohvalla ei tarvitse kilpailla istuintilasta, sillä pötköttelemään mahtuu vaikka kaksi ihmistä vierekkäin.

Pilvi-sohvalle toisin nuoren laiskottelijan, mutta en vanhempaa

Aitokalusteen osastolla tulee vastaan todellinen yllätys! Pilvi-sohva on nimensä mukainen, sillä se upottaa kokeilijansa ihanaan syleilyyn. Amerikassa sohvatyyppi tunnetaan nimellä Cloud, ja huonekalusta on tullut sosiaalisessa mediassa pieni hitti.

Pilvi on todella pehmeä sohva.

Mieleeni nousee kuitenkin epäily, pääseekö ikääntynyt henkilö tällaiselta sohvalta lainkaan ylös. Selkäkivuista kärsivät valittavat usein, että liian pehmeä patja ei tee kivuille hyvää. Valitsisin napakamman sohvan myös silloin, jos selän kanssa olisi ongelmia.

Valmistaja kertoo sivuillaan, että sohvan jäykkyyden voi valita pehmeän tai kovan väliltä.

Myönnettävä se kuitenkin on, pehmeän mallinen sohva on hyvin mukava. Istuinsyvyyskin on miellyttävä, selkänojan kanssa 105 senttiä. Plussaa myös kulutuksenkestävyyttä kuvailevalle Martindale-arvolle, joka on tässä sohvassa peräti 100 000. Arvo on suorastaan loistava, sillä kodin sisustuksessa yli 12 000:n arvo riittää.

Löhön nimi on liiankin lupaava

Löhö-sohvan istuinsyvyys on 74 senttiä.

Veken kalusteen osastolta löytyvä, kolmen istuttava Löhö-sohva lupailee nimensä puolesta hyvää. Sohvan selkätyyny on vaahtomuovia ja kuitupaloja, istuintyynyssä on kuitupaloja.

Istuintuntuma on mukava, mutta kaipaan sohvalta lisää pehmeyttä. Löhön istuinsyvyys on 74 senttiä.

Kompaktin kokonsa vuoksi on kuitenkin helppo uskoa, että sohva sopii kaupunkikotiin, jossa tilaa ei ole liiaksi. Istuinpehmeyskin riittänee monille.

Tikki-sohvalla voisi katsoa telkkaria

Sonja Salmenojan ja Linda Stenmanin suunnittelema sohva on yksi messujen katseenvangitsijoista, jonka ääreen pysähtyy yksi jos toinenkin.

Kuusilinnan Tikki-sohva muistuttaa ulkonäkönsä puolesta tikkitakkia. Kangas onkin irrotettava, ja siksi helppohoitoinen. Sohvan selkätyynyissä on vanupehmustetta, ja istuintyynyissä on pohjalla vaahtomuovia.

Jos etsisin kotiini muuta kuin päiväunisohvaa, valitsisin tämän. Sohva on kertakaikkisen upea!

Tikki-sohva on messujen katseenvangitsija.

Sohva on mukava, mutta tätäkään en valitsisi parhaaksi päiväunipaikaksi. Syynä on hieman karhea kangas. Television katseluun sohva soveltuisi ehkä parhaiten. Sohvan istuinsyvyys on 60 senttiä.

Boho on napakka

Finsoffat-osaston Boho on täydellinen trendisohva, sillä sen pyöreät muodot ovat ajankohtaisen houkuttelevia.

Boho-sohvan edessä on tyyliin sopiva rahi.

Kun nostan jalat erilliselle rahille, olo hipoo täydellistä. Sohva on kuitenkin melko napakka, eli en ottaisi siinä torkkuja. Istuinsyvyys on 65 senttiä.

Verkkokaupassa kerrotaan, että sohvan saa kankaalla, jossa on akryylia, polyesteria ja villaa. Sen Martindale-arvo on hyvä, 60 000.

Keinokuidut voivat kuulostaa huonolta, mutta näin ei huonekaluissa suinkaan ole. Isossa osassa huonekaluja niitä käytetään nimittäin paljon, usein jopa sataprosenttisesti.

Se on myös perusteltua, sillä keinokuidut ovat helppohoitoisia. Jos sohvassa on kuitenkin lisänä luonnonmateriaaleja, kombo on usein ihanteellinen, sillä luonnonmateriaaleista sohvaan tulee lisää pintapehmeyttä.

Messujen suosikki: Basel-avokulmasohva

Maskun Kalustetalon osastolla katseeni kiinnittyy sohvaan, joka vie oitis sydämeni houkuttelevan, marjapuuroa muistuttavan värinsä takia.

Heittäydyn sohvalle erilaisiin asentoihin ja yllätyn iloisesti. Oi, mikä ihanan upottava tunne! Tällä sohvalla voisi helposti laiskotella tunnin jos toisenkin. Olen herkkäuninen, mutta olen varma, että tällä sohvalla nukkuisin helposti päiväunetkin.

Messujen suosikki on Basel-avokulmasohva, jossa riittää tilaa ja pehmeyttä vaikkapa nokosten ottamiseen.

Elegance by Neiser -malliston Basel on avokulmasohva, jossa tilaa riittää vaikka koko perheelle. Parasta on sopivasti upottava tunne. Se on niin sanotun HR40kg vaahtomuovin ansiota, jonka päällä on höyhentä ja Eco-vanua.

Sohvan esittelijä kertoo, että pehmeä, mutta ei liian upottava tunne on myös sohvaan asennettujen jousien ansiota.

Kokeilen sohvan pintamateriaalia kädelläni ja huomaan, että pinta ei ole lainkaan karhea. Messuosaston näytekappaleessa on sekä puuvillaa että pellavaa. Näin päällisessä yhdistyvät sekä kestävyys että pehmeys.

Olen löytänyt sen oikean.

Tässä sohvassa voisin helposti ottaa päiväunet. Tilaa on riittävästi niin, että samalle sohvalle mahtuu useampi pötköttelijä.

Kokemusta latistaa vain hintalappu. Tähän sohvaan minulla on tuskin koskaan varaa. Onneksi pääsen siihen käsiksi messuosastolla.

*Useimpien sohvienpintamateriaalin voi vaihtaa. Mainitut pintamateriaalit ovat messuosastojen testisohvien pintamateriaaleja. Useat sohvat saa myös erikokoisina.