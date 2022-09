Jukka-Pekka Pentikäinen tietää, miten suomalaiset tunaroivat remonttinsa – ”Omakotitalo ei ole kaikkien ihmisten paikka”

Suomalaiset ovat lähettäneet K-Raudan ja PRKK:n yhteiseen remonttipuhelimeen yli 20 000 kysymystä. Absurdeimmat niistä ovat saaneet laadunvalvojankin hämmentymään.

Remonttitaitoisten suomalaisten määrä on vuosien varrella vähentynyt.

Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry:n Jukka-Pekka Pentikäisellä on hauska työtehtävä.

Koulutustuottaja käy laadunvarmennusmielessä läpi suomalaisten remonttineuvontaan tulleita kysymyksiä ja vastauksia. PRKK:n ja K-Raudan vuonna 2017 lanseeraamaan palveluun on tullut vuosien varrella yli 20 000 kysymystä. Maksuttomasta remonttineuvonnasta voi kysyä alan asiantuntijoilta mitä tahansa remontointiin liittyvää.

Kysymysten määrä on hurja, mutta Pentikäinen ei pidä sitä yllättävänä. Remonttitaitoisten suomalaisten määrä on vuosien varrella vähentynyt. Tämä on seurausta kulttuurimme muutoksesta.

– Aiemmin oli hyvinkin tavallista seurata vaikkapa omien vanhempien omakotitalon rakennusprojektia. Siinä oppi samalla itsekin. Enää ei kysytä isältä samalla tapaa neuvoa kuin ennen.

Pentikäinen selaa suomalaisten kysymyksiä ja remonttineuvojien vastauksia työnsä takia viikoittain, joten hän tietää tarkkaan, minkälaisia remonttiongelmia suomalaisilla on.

Eniten kysytään laminaatin asennuksesta ja sisäseinien maalaamisesta. Myös keittiön asentaminen tai kylpyhuoneen laatoitus mietityttävät monia.

Viime aikoina yhä useampi suomalainen on kysynyt, voiko omilla toimillaan tehdä jotakin, että sähkölasku ei olisi niin iso.

– Energiakysymykset eivät kuitenkaan näy vielä korostuneen paljon neuvontapuhelimessa. Oletettavasti kysymykset kuitenkin lisääntyvät, kun talven sähkölaskut tulevat maksettaviksi, PRKK:n toimitusjohtaja Mikko Juva sanoo.

Mieleenpainuvin kysymys

Osa remonttipuhelimeen tulleista kysymyksistä on saanut jopa pitkään alalla olleen koulutustuottajan hämmentymään.

Jukka-Pekka Pentikäinen muistelee tapausta, jossa kysyjä oli halunnut tietää asiantuntijalta, mitä värisävyjä remontin alla olevaan kylpyhuoneeseen tulisi valita.

– Nostin hattua asiantuntijalle, joka oli vastannut aivan pokkana, että syksyn trendivärit ovat tänä vuonna sitä ja tätä.

Myös toinen, melko abstrakti kysymys jäi Juvan mieleen.

– Kysyjä kertoi ostaneensa yksiön ja haluavansa tehdä sille jotakin. Lopussa kysyttiin vain, mitä teemme?

K-Raudan mukaan remonttipuhelimesta on kysytty myös sitä, voiko keittiön välitilan laatoitusta maalata, kun vanha väri ei enää miellytä. Myös kysymykset saunaan sopivasta maalaustuotteesta ovat olleet yleisiä.

Mikko Juva täsmentää, että osa kysymyksistä paljastaa, ettei asukas oikein tiedä, mitä kodin materiaalit ylipäätään ovat.

– Jos soittaja kysyy, että miten seinälle voi ripustaa jotakin painavaa, voi selvitä, ettei hän tiedä, mitä materiaalia seinä on. Neuvojan täytyy siis ensin kertoa, miten seinämateriaalin voi selvittää. Siksi vastauksista voi tulla hyvinkin pitkiä.

”Mitä värisävyjä suosittelet kylpyhuoneeseen?” Muun muassa tällainen kysymys K-Raudan remonttineuvontaan on tullut.

Joskus kysymykset paljastavat, että kysyjä on jo tehnyt virheen, mutta haluaa vielä varmistaa neuvontapuhelimesta, onko peruuttamaton tapahtunut. On tavallista, ettei soittaja uskalla kertoa, että on lähtenyt tekemään remonttia ohjeita lukematta.

– Neuvojat huomaavat kyllä, että työ on jo tehty. Jossakin vaiheessa soittaja toteaa, että työ täytyy vissiin purkaa, Juva kertoo.

” Omakotitalo ei ole kaikille oikea asuinpaikka.

Älä kysy neuvoa tällaiselta henkilöltä

Ennen remonttiin ryhtymistä on aina hyvä kysyä apua asiantuntevalta taholta.

Pentikäisen mielestä esimerkiksi sosiaalisen median remonttiaiheisista ryhmistä tai ammattilaisten tekemistä Youtube-videoista voi hyvin hakea oppia.

Väärästä paikasta haettu neuvo voi sitä vastoin tulla kalliiksi.

Vauva.fi tai Suomi24.fi eivät ole välttämättä asiantuntijan mukaan oikeita paikkoja remonttiaiheisille kysymyksille. Asiantuntevampaa tietoa saa rautakaupoista, maaliliikkeistä ja sisustuskaupoista. Energianeuvontaa voi kysyä myös Motivasta.

Parasta on kutsuta ammattilainen paikan päälle.

– Käynti maksaa yleensä 200–500 euroa, mutta säästöä voi tulla tuhansia euroja, sillä virheitä ei tule silloin tehtyä, Pentikäinen sanoo.

Pätevän ammattilaisen löytäminen voi tuntua hankalalta. Pentikäisen mukaan kotiinsa ei kannata ikinä ottaa pelkässä neuvontamielessä ammattilaista, joka myy jotakin, vaikkapa kattoremonttia tai lämmitysratkaisuja.

– Heidän tehtävänsä on myydä. Sen sijaan rakennusmestarit, suunnittelijat ja vastaavat mestarit tarjoavat puolueetonta tietoa.

Virhe, johon moni suomalainen sortuu remontissa

Eniten kysytyistä remonttipulmista laminaattien kanssa tehtävät virheet ovat yleisiä.

Ne johtuvat pääosin siitä, että harva jaksaa lukea asennusohjeita ennen työhön ryhtymistä.

– Hyvin yleinen virhe on alusmateriaalin puuttuminen. Jos muovia ei ole, laminaatti voi turvota ja kupruilla, Juva sanoo.

Kerrostaloissa on huomioitava myös askeläänimääräykset. Jos vanhan muovimaton ottaa laminaatin alta pois, naapuri voi alkaa valittaa voimistuneista askelten äänistä.

Pahimmassa tapauksessa taloyhtiö voi vaatia purkamaan laminaatin pois.

Eniten suomalaiset kysyvät laminaatin asentamisesta.

K-Raudan remonttipuhelimeen tulee parhaimmillaan jopa 200 kysymystä viikossa.

Osa soittajista ottaa yhteyttä useamman kerran, esimerkiksi koko rintamamiestaloprojektin verran.

Jotkut taas soittavat, mutta eivät ota neuvoista opikseen.

Pentikäinen on huomannut, että kaikista ei tule remontoijia, vaikka kuinka harjoittelisi.

– Jos remontointiin ei ole taipumusta, kutsumusta ja omaa halua, siinä ei kehity. Ajattelenkin niin, että omakotitalo ei ole kaikkien ihmisten paikka. Jos lumenluonti tai nikkarointi eivät kiinnosta, on ehkä parempi muuttaa kerrostaloon.