Ilta-Sanomien lukijat kertovat ikimuistoisimmat mökkimuistonsa. Ilmaista lomaa ja täysihoitoa vaativat ”mökkilokit” herättävät erityistä närää.

Mökkikesä alkaa olla ohi, joten on aika muistella, mitä vapaa-ajan asunnoilla on tänä ja aiempina suvina tapahtunut.

Ilta-Sanomien lukijatarinat paljastavat, että käänteitä mökkeilystä ei ainakaan puutu. Vapaa-ajanasunnoilla riidellään ja rakastetaan.

Näin lukijat muistelevat ikimuistoisimpia mökkikesiään:

Sukumökin puut kaadettiin ilman lupaa

Sukumökki. Pelkkä sana tuo monille ensimmäisenä mieleen ristiriidat.

Pahaa mieltä aiheutui myös tälle lukijalle, joka kertoo sukulaisensa tehneen päätöksiä mökillä muilta lupaa kysymättä.

– Viime kesänä perikunnan osakas perheineen kaatoi yhteisesti omistamaltamme mökkitontilta mökin edustan huolella vaalitut, kasvatetut ja harvennetut suojapuut. Tänä kesänä sama perhe oli tuhonnut koko rannan puuston kaatamalla toistakymmentä isoa koivua, tervaleppää, jne. Nyt mökki paistaa kuin tarjottimella järvelle.

Lue lisää: Vauva.fi:ssä pohditaan: Miksi sisarusten perheiden pitää ängetä samaan aikaan mökille?

Mökin yhteiskäyttö voi aiheuttaa ongelmia niin ikään kavereiden kesken.

– Vieraat neuvottelivat etukäteen, että voivat tuoda myös koiransa. Suostuimme sillä ehdolla, että koira ei tule sisälle, meillä kun on yliherkkyyttä.

” Näytimme, että täällähän on paikat ihan koirankarvoissa. Väittivät, että ei ole koirankarvaa missään.

Aamulla mökissä olivat tekstiilit täynnä koirankarvaa. Vielä harmittavampaa oli, että vaaleista tekstiileistä näki, että nartulla oli ollut juoksuaika. Kun huomautimme asiasta, saimme vastaukseksi jyrkän kiistämisen. Näytimme, että täällähän on paikat ihan koirankarvoissa. Väittivät, että ei ole koirankarvaa missään.

Keskellä yötä ovesta tuli Jaska

Mökille tupsahtavat yllätysvieraat ovat monelle tuttuja. Joskus yllätykset ovat iloisia, toisinaan taas eivät.

– Meitä oli vuokramökillä ukkokööri, saunottiin ja puhuttiin asioita halki. Kuusi miestä. Mentiin peteihin puolelta öin. Mökin ovelle koputeltiin yhdeltä yöllä. Tihkusateessa seisoi neljä nuorta kaveria. Yksi kysyi, että onko Jaska täällä. Siihen ovenavaaja sanoi, että Jaska on jo nukkumassa, kuten Jaska olikin.

” Pojat käveli nauraen sisään ja löivät muovikassit pirttipöytään. Alkoivat siinä ryystämään olutta! Ja saunaakin ehti joku tivata.

Pojat kävelivät nauraen sisään ja löivät muovikassit pirttipöytään. Alkoivat siinä ryystämään olutta! Ja saunaakin ehti joku tivata. Huomattiin, että pojat eivät ole meistä mieluisia, saatikka meidän vieraitamme. Joku herätti Jaskan. Jaska katsoi kammarin ovenraosta ja sanoi, että ei tunne nuorukaisia. Lisäsi vielä, että menkööt.

Ja niinhän me pantiin kova kovaa vasten ja pakotettiin nuorukaiset kaljakasseineen taivasalle.

Selvisi paljon myöhemmin, että joku Jaska-niminen mies oli luvannut niille neljälle nuorelle herralle mökillään saunaa ja viinaa, kiitokseksi Jaskan ojaan ajaman auton hinauksesta maantielle. Selvisi myös, että taksi oli tuonut pojat väärälle mökille.

”Vierailla oli kyllä omat eväät, mutta kivahan oli grillailla, kun oli grilli kaasuineen valmiina. Kyllä oli helpotus, kun lähtivät”, kertoo lukija.

– Mökkinaapuri tuli kerran melkoisessa hiprakassa kertomaan, että tulee meille saunaan, kun näki savun piipusta. Ilmoitimme, ettei käy nyt.

Kalastaja lähti nolona pois

Onpahan mökkeilijöillä kokemusta myös tontille ilman lupaa saapuneista vieraista.

– Äitini meni kerran mökillemme alkuillasta, ja sielläpä olikin laiturin päässä joku saman kylän miehistä virvelöimässä. Hän oli ajatellut tulla vähän virvelöimään, kun siellä ei hänen tietääkseen pitänyt olla kenenkään. Lähti nolona pois.

– Saaressa asuva mökkiläinen neuvoo vieraitaan pysäköimään autonsa meidän pienelle mökkitontille. Myös juhannuksen alla nökötti vieras auto pihallamme. Meille oli tulossa neljällä autolla vieraita, jotka eivät pihalle olisi mahtuneet. Selvitimme auton omistajan rekisterikilvestä ja lähetimme viestin Facebookin kautta. Auto haettiin.

” Ei kai kukaan pyydä kaupungissakaan vieraitaan pysäköimään muiden pihoihin.

Ei kai kukaan pyydä kaupungissakaan vieraitaan pysäköimään muiden pihoihin. Ei kukaan halua vieraita ihmisiä pihalleen hiippailemaan. Olisin voinut joskus antaa luvan, jos olisi pyydetty etukäteen.

– Kerran laituriin tuli vene, josta hyppäsi kaverini. Oli liftannut Helsingistä liki kolmesataa kilometriä. Lisäksi hän liftasi vielä moottoriveneellä perille saakka. Ei siinä mitään, oma mustikkareissuni meni kyllä pieleen, mutta muuten oli hauskaa.

”Oli helpotus, kun lähtivät”

Mökkilokeiksi kutsutaan usein vieraita, jotka saapuvat mökille tyhjin käsin, mutta odottavat palvelun pelaavan. Aina kysymys ei ole ruoasta, vaan muuten kohtuuttomista vaatimuksista, lukijat kertovat.

– Perhe ilmoitti tulevansa mökille. Kappas vaan, ilmoitusluonteisena tuli tieto, että sukulaisperhekin tulee. Ilmoitettiin, että saunan pitää olla lämmitetty. Mökiltä ei noin isolle joukolle löytynyt sisältä nukkumapaikkoja, joten vieraat ilmoittivat tullessaan, missä he haluvavat nukkua. Me omistajat nukuimme teltassa.

”Todellisuudessa he halusivat itse pari mökkipäivää ilmaiseksi vuokramökin sijaan.”

– Kerran pariskunta pyysi saada tulla mökillemme esitelläkseen suomalaista mökkielämää amerikkalaisille sukulaiselleen. Todellisuudessa he halusivat itse pari mökkipäivää ilmaiseksi vuokramökin sijaan. Saunassa viihtyivät pikkutunneille ja nukkuivat puoleen päivään. Vierailla oli kyllä omat eväät, mutta kivahan oli grillailla, kun oli grilli kaasuineen valmiina. Kyllä oli helpotus, kun lähtivät.

” Sitten paikalle pyyhälsi pariskunta, joka rupesi uhoamaan, että puut ovat heidän. Uhkasivat soittaa poliisin paikalle.

Nainen uskoi tosissaan, että puut olivat heidän

Mökkivarkaat ovat sen sijaan harvinaisempia. Tämän lukijan kertomaa tarinaa voi puolestaan kutsua röyhkeäksi.

– Mökillä on pihaa vähän enemmän. Olin tehnyt halkokasan näköetäisyydelle mökistä, mutta ihmettelin, kun kasa oli pienentynyt. Sitten paikalle pyyhälsi pariskunta, joka rupesi uhoamaan, että puut ovat heidän. Uhkasivat soittaa poliisin paikalle. Selitin asian oikean laidan, ja he kertoivat, että joku oli kuulemma luvannut heille, että saavat ottaa puita mielin määrin. Ilmoitin, että jos puut eivät tule takaisin, teen rikosilmoituksen. Rouva ei vaan uskonut, vaan jatkoi uhkailuaan. Lopulta he olivat palauttaneet puut, jopa puuliiterin viereen. Koskaan ei selvinnyt, keneltä olivat luvan saaneet.

"Ruokaa ja tarjoilua on vierasvaraksi asti”

Useimmat saavat onneksi viettää mökkikesäänsä hyvällä mielellä.

Ongelmat ovat tehty ratkottaviksi, muistuttaa tämä lukija.

– Vieraita ja ystäviä on kiva tavata mökillä. Ruokaa ja muutakin tarjoilua on aina vierasvaraksi asti. Mitään ei tarvitse tuoda itse. Yösijaksi vieraille on nukkuma-aitta. Meillä ei ole valittamisen aihetta kesämökkivieraista.