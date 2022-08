Kannattaako pyykki ja astiat pestä yösähköllä? Näin paljon voit säästää

Yösähköä käyttävän kannattaa punnita riskit ja tehdä päätös sen mukaan.

Sähkön hinta kallistuu, ja katse kiinnittyy lämmityksen lisäksi kodin sähkölaitteisiin.

Kannattaako pyykit ja astiat pestä yöllä, ja laittaa myös kännykkä lataukseen silloin, kun itse nukkuu?

Edulliseksi ajatellusta tavasta voi tulla kallis keikka, jos vahinko tapahtuu öiseen aikaan.

Yösähköllä voi säästää energialaskussa, mutta esimerkiksi palo- ja vuotovahingon sattuessa tuhot voivat olla merkittäviä, jos sen alkamista ei heti huomaa, muistuttaa tiedotteessa vakuutusyhtiö Fennia.

Ikävimmässä tapauksessa vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa.

– Kotivakuutuksen suojeluohjeistukseenkin liittyy tiettyjen sähkölaitteiden osalta valvontavastuu. Käytännössä tämä ei tarkoita laitteen jatkuvaa vahtimista, vaan aitoa mahdollisuutta havaita sen toimintaan liittyvät ongelmat nopeasti niiden alkaessa, kertoo tiedotteessa Fennian vastaava asiantuntija Anne Salonen-Kakko.

Toisin sanottuna vakuutus ei välttämättä korvaa vahinkoa, jos koneita käyttää pidempään päällä vahtimatta.

Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö pitää kuitenkin kodinkoneiden yökäytön palo- ja vesivahingon riskiä pienenä. Lepistön mukaan olisi silti hyvä, että ihmiset olisivat tietoisia siitä, mitä ympärillä tapahtuu.

– Yksityishenkilönä en kuitenkaan pidä kodinkoneiden yökäyttöä huonona. Jos iso lapsiperhe haluaa tällä tavalla säästää, se on ymmärrettävää.

Fakta Vinkki: Etkö muista, koska olet vaihtanut palovaroittimen patterit? Vaihda ne aina kellojen siirron yhteydessä, joka vuosi. Jukka Lepistö

Lepistön mukaan kodinkoneita voi käyttää öisin suhteellisen turvallisesti, jos palovaroittimet ovat kunnossa. Suomessa niitä tulee olla jokaisessa kerroksessa vähintään yksi per alkava 60 neliötä.

Niiden ääni herättää kyllä, mikäli palovaroitin on oikein asennettu ja sijaitsee samassa huoneessa kodinkoneen kanssa.

– Vuotovahinkojen varalle kotiin voi hankkia astianpesukoneeseen kosteusvahdin, Lepistö kertoo.

Yökäyttöä harkitseville Lepistö suosittelee kodinkoneiden liitosten tarkistamista itse tai ammattilaisen avulla. Mikäli kodinkoneessa havaitsee jotakin epätavanomaista, kuten poikkeavaa ääntä tai hajua, konetta ei saa käyttää, vaan paikalle kannattaa kutsua alaan erikoistunut korjaaja.

– Tiedän tapauksia, joissa pitkään käytössä ollut kone toimii muuten hyvin, mutta ohjelma alkaa jumittaa jossain kohtaa, ja se pitää laittaa manuaalisesti päälle, että kone jatkaa toimintaansa. Tällaista konetta ei pidä käyttää.

Mikäli kodinkoneessa havaitsee jotakin epätavanomaista, kuten poikkeavaa ääntä tai hajua, konetta ei saa käyttää, vaan paikalle kannattaa kutsua alaan erikoistunut korjaaja.

Ongelmat ovat erikseen, mutta kodinkoneen vanha ikä ei automaattisesti tarkoita sitä, että se pitäisi jossakin kohtaa poistaa käytöstä.

– Mutta jos vika ilmenee, kannattaa miettiä, onko järkevämpää ostaa uusi laite. Ne ovat vanhoja energiatehokkaampia, Lepistö kertoo.

Punnitse riskit

Riskejä kannattaa punnita suhteessa niiden tuomaan säästöhyötyyn.

Lepistö muistuttaa, että kokonaiskulutuksessa kodinkoneet, kuten tiski- tai pesukone, ei kahmaise kovinkaan merkittävää osaa sähkölaskusta.

– Sähkölaitteista liesi ja sauna ovat suurimpia sähkösyöppöjä.

Myös kännykän lataaminen öisin tuo niin pienen säästön suhteessa riskeihin, että sitä ei pelkän rahan takia kannata tehdä.

– Itse en mielelläni lataa puhelinta öisin, sillä tavallisesti laturi on meillä kotona verhon lähettyvillä, ja jos se syttyy palamaan, palo voi siirtyä verhoon. Olennaista siis on ympäristö, jossa laturi on.

Fakta Näin paljon suurperhe voi säästää, kun pesee pyykkiä ja tiskejä öisin Etenkin isommissa perheissä pyykin- ja astianpesukone käy päivittäin. Mutta kuinka paljon voi todella säästää, jos vaihtaa päiväaikaa tapahtuneen kodinkoneiden käytön yökäyttöön? Fortumin asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiahon mukaan säästöä tulee noin kymmenen euroa kuukaudessa, jos arvion perusteena käytetään toteutunutta spot-hintaa Suomessa kesäkuun alusta lähtien. Sähkön spot-hinnalla tarkoitetaan sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan tunneittain määräytyvää pörssisähkön hintaa. – Arvio perustuu tämän hetken markkinatilanteeseen. Laskemassa siis oletetaan, että asiakkaalla on spot-hintainen sidonnainen sähkösopimus. Näin laskelma tehtiin: ■Keskimääräinen kulutus per päivä (1 pesukerta/vrk,kone) 80 kWh/kk ■ALV: 24% ■Keskimääräinen hintaero 10 cnt/kWh (veroton) Laskemassa on käytetty kuluneen kesän spot-hintojen eroa iltapäivätuntien (n. klo 16 ->) ja yötuntien (n. klo 00 ->) välillä. Kulutuksena on pyykinpesu- ja astianpesukoneen käyttämä energia eli käyttö kerran vuorokaudessa.

Fakta Näin usein vahinkoja sattui Pelastustoimen tilastojen mukaan pienelektroniikan akku tai laturi aiheutti viime vuonna 68 rakennuspaloa tai palovaaraa. Tilastoissa ei ole mukana niitä läheltä piti -tilanteita, jotka ihmiset ovat hoitaneet ilman yhteydenottoa viranomaiseen. Astianpesukoneiden aiheuttamia rakennuspaloja tai palovaaroja kirjattiin viime vuonna 29 kappaletta ja pyykinpesukoneiden 50 kappaletta.

Tehokkainta sähkön säästäjille onkin kiinnittää huomio lämmitykseen, johon kuluu kotona eniten energiaa.

Oppia voi ottaa esimerkiksi Ilta-Sanomien videojutusta, jossa kerrotaan kymmenen vinkkiä sähkönsäästöön kotioloissa.

Tehokkainta on laskea kodin lämpötilaa.

Sitä voi laskea koko kodissa esimerkiksi yhdellä asteella, tai reilummin niissä huoneissa, joissa ei oleskella juuri lainkaan.

Rahoistaan tarkka pudottaa myös turhien lattialämmitysten lämpötilaa. Kylpyhuoneen lattian ei tarvitse olla trooppisen kuuma. Myös lämmin riittää.

