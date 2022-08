Tomi Markkola, Katja Kätkä ja Ami Aspelund kertovat, miten ovat saaneet upeat pihansa ja puutarhansa nykyiseen kukoistukseensa.

Kesä on keikkaileville artisteille sesonkikautta, joten laulavilla viherpeukaloilla pitää kiirettä ehtiä lavoilta möyhentämään maata omissa puutarhoissaan.

Tangokuningas Tomi Markkolan tilukset ovat henkeäsalpaavan komeat. Ei mikään ihme, sillä vähän ennen kuin musiikki tempaisi mukaansa oikein tosissaan, Markkola valmistui puistopuutarhuriksi.

– Olen nykyään laulava puutarhuri, koska vuosikymmenten tauon jälkeen ryhdyin korona-aikana tekemään taas puutarhoja myös muille, Tomi Markkola kertoo.

Onneksi takataskussa oli toinen ammatti, kun korona laittoi keikkailun tauolle.

– Pakko myöntää, että olen nyt jäänyt koukkuun puutarhasuunnitteluun. On ihanaa tehdä ihmisille pihoja.

Tomi Markkolan vieressä hänen suurimmat suosikkinsa pesäkuuset. Murskepolun toisella puolella lampun ympärillä on keijuangervoja.– Mökkimatka alas rantaan on lyhyt, joten kaiken tarvittavan voi laittaa kottikärryyn, kun siirtyy rantamökille, Tomi Markkola sanoo.

Alun perin puutarhat tulivat Markkolan elämään lapsuudenkodin viereen rakennetun golfkentän kautta. Hän oli pikkupojasta lähtien kentällä kesätöissä. Silloinen kenttämestari usutti nuorta apulaistaan alalle.

– Hän neuvoi lukemaan puutarhuriksi ja erikoistumaan golfkenttien hoitoon. Kolme vuotta kestäneiden opintojen aikana erikoistuin puistopuutarhuriksi.

Taidoille tuli kysyntää, kun koronan myötä innostuttiin laittelemaan kotia ja pihaa.

– Puutarhanhoidon suosio räjähti käsiin. Se näkyi taimistoilla, kun koti- ja mökkipihoihin alettiin panostaa.

Puutarhanhoidon peruspilareihin kuuluu riittävä kastelu. Helleaikoina Tomi Markkola saattaa innostua kastelupuuhiin aamuyöstä keikalta palatessaan.

Omaan pihapiiriinsä Markkola on satsannut jo parikymmentä vuotta. Kun hänet valittiin vuoden 1996 tangokuninkaaksi, kotikaupunki Nokia lahjoitti rantatontin. Vuonna 2001 tontille valmistui kotitalo.

– Seuraavana vuonna rupesin rakentamaan puutarhaa, eli siitä on nyt 20 vuotta.

Markkola halusi pihapiiriin paljon ikivihreää.

– Suosikiksi voi sanoa pesäkuusia, jotka ovat talvellakin vihreitä. Myös timanttituijia on tullut laiteltua runsaasti.

Tomi Markkolan komeat timanttituijat kurkottavat kohti taivaita.– Tulee onnistumisen tunne, kun näkee kasvien kukoistavan ja voivan hyvin, Tomi Markkola toteaa.

Kukkia on valittu sillä perusteella, että kukintoja on keväästä syksyyn.

– Aina on jokin lajike kukassa. Sillä tavalla kukista on jatkuvaa silmäniloa.

Keittiöpuutarhaa Markkola ei ole laittanut, mutta yhtä herkkua löytyy tontilta monesta paikkaa.

– Pensasmustikoita olen levitellyt joka puolelle.

Pensasmustikat kuuluvat koko perheen suosikkeihin. Niitä kasvaa monessa kohtaa.

Moottorisahalla veistetty karhu vartioi tiluksia ikivihreiden havujen keskellä. Karhu ei ole tangokuninkaan omaa tekoa.

Puutarhaa voi muunnella jatkuvasti.

– Viimeisimmät istutukset tein juhannuksen alla. Piha ja puutarha eivät ole koskaan täysin valmiita, laulaja huomauttaa.

Varsinkaan, koska pihapiirissä pyörii kourallinen metsäkauriita sekä liuta jäniksiä.

– Ne ottavat pihasta oman veronsa, niille tuntuvat kelpaavan aika monet kasvit. Lapset tykkäävät katsella kauriita, mutta minulle ne ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia.

Talon ja rannassa sijaitsevan mökin välinen rinne on täynnä tarkkaan valittuja puita ja pensaita. Ne ovat mieleen myös jäniksille ja metsäkauriille, joita pyörii pihalla taajaan. Kunhan eivät söisi kaikkea, Tomi Markkola harmittelee.

Markkola osaa hoitaa puutarhaa, mutta silti helppohoitoisuus kuuluu hänen johtaviin ajatuksiinsa istutuksia valitessa.

– En ehdi touhuta puutarhassa niin paljon kuin toivoisin, sillä nytkin heinäkuussa oli keikkoja viikonloppujen lisäksi myös arkipäivisin. Haluaisin tehdä enemmän, sillä nautin möyriä mullassa kasvien seassa.

Onneksi teini-ikäisille pojille voi jakaa vähän vastuuta. Tulee ainakin ruohikko leikattua.

Monta kertaa puutarha vetää puoleensa, kun hän palaa aamuyöllä keikoilta.

– Kun oli helteen takia kuivaa, kastelin kunttaa ja uusia istutuksia kotiin päästyäni neljältä aamuyöstä.

Tomi Markkola on huomannut monien muidenkin laittavan pihoilleen nyt kunttaa. Hänen kastelemansa kuntta muodostuu metsänpohjasta, jossa voi olla mukana myös sammalta ja marjojen varpuja.

Kastelemisen kanssa tehdään Markkolan havaintojen mukaan usein virheitä.

– Teroitan aina asiakkaille, että muistakaa kastella riittävästi. Uudet istutukset tarvitsevat kastelua voidakseen kasvaa. Vaikka sataisikin, sadevesi ei aina yllä juuristoon asti.

Markkolalla on nyt kovaa kysyntää puutarhahommiin.

– Sekä keikoilla että somen kautta tulee pyyntöjä. Teen paljon, mutta haluan ehtiä käydä myös keikoilla, hän sanoo.

Katja Kätkä ei usein ehdi rentoutua riippumatossa, mutta välillä on inspiroivaa lukea puutarhanhoitoon liittyviä asioita.

Katja Kätkä on luonut Jyväskylän kupeessa sijaitsevan kotitalonsa ympärille vehreän pihapiirin, jossa on toinen toistaan hurmaavampia yksityiskohtia.

On tultu pitkälle lähtötilanteesta, sillä pihan ja puutarhan luominen käynnistyi tyhjästä.

– Kun tilaa alettiin raivata, se oli täyttä mäntymetsää. Muistan ajatelleeni, että tälle tontille ei saisi koskaan kasvamaan kukkia, Katja Kätkä myöntää.

Iso omakotitalo valmistui vuonna 1999, ja siitä pitäen pihaa on pikkuhiljaa laiteltu nykyiseen kuntoonsa.

– Tupaantuliaisten aikaan pihalla oli vielä pelkästään hiekkaa, Katja muistaa.

Seuraavana kesänä laitettiin nurmikko, ja sen jälkeen tahti on vaan kiihtynyt.

– Joka vuosi pitää lisätä jotain uutta.

Suihkulähde kruunaa Katjan mielestä koko pihan. Se löytyi jo vuosia sitten matkalla vappukeikalle. Suihkulähteen ympärille on istutettu erilaisia ruusuja.

Kätkällä oli aiemmin kasvimaa, mutta nykyisin sen korvaa kasvihuone. Siellä kasvaa tänä vuonna tomaattia, kurkkua, salaattia ja tilliä.

Katja arvioi olevansa aivan hurahtanut puutarhanhoitoon.

– Tämä on mahtava harrastus, vaikka tästä onkin tullut hulluus, joka jatkuvasti vain yltyy. Kevättä odottaa aina yhtä innoissaan, että pääsee taas möyrimään maata.

Kätkän sisarusten äiti on innostunut hoitamaan kesämökkinsä vehreää pihaa.

– Alamme jo joulun aikoihin äidin kanssa puhua, että milloin mennään puutarhaliikkeisiin kyselemään uusia siemeniä. Kevättä ei millään malttaisi odottaa, Katja kertoo.

Valkoiset valurautaiset puutarhakalusteet on sijoitettu vuorikatteen peittämälle alueelle sillä tavoin, että niiden ääreltä voi ihailla suihkulähdettä ja ruusuja niiden kukinta-aikana.

Kasvihuoneesta löytyy tavanomaisia salaatteja ja yrttejä, mutta siellä kasvavat myös tyttären suosikit avokado, mango ja passionhedelmä, jotka siirretään ilmojen kylmetessä sisälle lämpölamppujen alle.

Pihapiirissä riittää puuhaa, mutta osataan siitä myös nauttia viettämällä aikaa ulkona. Terassia laajennettiin viime kesänä. Nyt siinä voi oleskella aurinkotuoleissa tai grillailla ja syödä ulkona.

– Aamuisin on ihanaa kierrellä pihaa kahvikuppi kädessä katsastamassa, mitä uutta on taas puhjennut.

Tuholaisten takia on oltava tarkkana. Muurahaiset pyörivät pionipenkeissä, ja eräänä kesänä jänikset söivät isot samettiruusut.

– Kun tulin keikalta, jäljellä olivat vain varret. Nyt olen laittanut kukkien viereen tuulen mukana ääntä pitäviä hyrriä, jotka saavat jänikset pysymään loitolla.

Keväisin lumien sulaessa vettä valuu pihan alaosaan. Kosteimman kohdan yli pääsee kuivin jaloin metallisiltaa. Keltaiset kukat on saatu 101-vuotiaaksi eläneen mummon pihasta.

Jos kurkun- ja tomaatintaimia kastelee liikaa, niihin tulee pieniä kärpäsiä.

– On tämä taiteilua, mutta koskaan ei ole tullut mieleenkään, että löisin hanskat tiskiin enkä enää istuttaisi mitään. Jos tulee jotain tuholaisia, sitten vaan otan selvää, miten niistä pääsee eroon, Katja tuumii.

Pihaa ja puutarhaa hoidetaan rakkaudella, mutta muuttunut elämäntilanne on saanut miettimään kodista luopumista. Pariskunnan kaksi lasta ovat muuttaneet omilleen, ja talo tuntuu turhan isolta.

Grillikatos pitää sisällään savustuspöntön kalojen savustamista varten. Katja Kätkä suosii pihallaan luonnonkiviä, joita hän on sijoittanut ympäröimään pallo- ja timanttituijia.

– Olemme alkaneet katsella pienempää taloa Päijänteen rannalta. Tämä laitetaan nyt tulevina aikoina myyntiin, Katja paljastaa tulossa olevan elämänmuutoksen.

Kovalla työllä toteutetusta pihapiiristä ei ole mukava luopua, mutta viherpeukalo lohduttautuu ajatuksella, että pääsee luomaan uutta puutarhaa tulevassa talossa.

– Aloitetaan homma alusta!

Ami Aspelund ja aviomies Hans Wikström vaalivat puutarhaa yhdessä. Sen vehreä kukoistus on yli kymmenen vuoden tulosta.

Ami Aspelund ja hänen aviomiehensä Hans Wikström ovat asuneet talossaan Raaseporissa vuodesta 2009. Paikka hankittiin kolme vuotta aiemmin, mutta ensin sitä kunnostettiin.

Muuton jälkeen laajaa pihapiiriä alettiin hiljalleen työstää kohti nykyistä vehreää runsautta.

– Entuudestaan oli puita, puskia ja pensaita, mutta vain muutamia kukkia, Ami Aspelund kertoo.

Hän tykkää puutarhatöistä, mutta kunnian puutarhan nykyisestä kukoistuksesta hän antaa miehelleen.

– Puutarha erilaisine kukkineen on mieheni luomus. Hänen olisi pitänyt ryhtyä puutarhuriksi, mutta miehen mielestä silloin ei enää olisi ollut kyse rakkaasta harrastuksesta vaan työstä.

Salin ikkunasta avautuu näkymä niitylle, johon mahtuu vielä lisää istutuksia. Siellä on jo vaaleanpunainen paratiisipensas sekä keltaisia tarha-alppeja.

Puutarhaan käytetään paljon aikaa.

– Suunnitelmat teemme yhdessä, ja minä kitken ja hoidan miehen ohjeiden mukaan.

Tänä kesänä tilanne on alkanut muuttua, sillä Ami on innostunut tekemään ilman ohjaustakin. Varsinkin keittiöpuutarhan hoito tuntuu mielekkäältä.

– Haluan kasvattaa syötävää, lähinnä vihanneksia ja yrttejä. Olen kylvänyt kaikenlaista uutta ja opin koko ajan lisää.

Kasvihuoneen ulkopuolinen osuus keittiöpuutarhasta on nostettu pölkkyjen varaan. – Se estelee kotiloita ja on myös paljon ergonomisempaa hoitamisen kannalta, Ami perustelee.

Satoa on saatu pitkin kesää.

– Erilaisten salaattien lisäksi kasvatan kesäkurpitsaa, basilikaa, sitruunakorianteria, tilliä ja muita yrttejä, Ami krtoo.

Kasvihuoneesta hän siirtää kasvatettavaa pihalle isoihin laatikoihin, jotka on kotiloiden takia nostettu maasta irti pölkkyjen varaan.

– Viime vuonna kotilot söivät kaiken salaatin. Kun laatikot ovat irti maasta, tihutyöt loppuvat lähes kokonaan.

Aspelund arvostaa omaa pihapiiriä jatkuvasti enemmän.

– Onhan puutarha kaunis, mutta kyllä se myös vaatii. Lopputulos on kovan työn takana.

Ami Aspelundin aviomies on rakentanut vesiputouksen, johon laitetaan aina välillä vesi virtaamaan ja vain nautitaan sen solinasta.

Tontilla on niitty, jossa on vielä runsaasti tilaa eri istutuksille.

– Sinne voi laittaa vaikka mitä. Tähän mennessä sinne on istutettu noin 40 alppiruusua ja atsaleaa.

Puutarhaa muokataan vuosi vuodelta erilaiseksi.

– Puutarhassa kaikki on aina kesken. Meillä on sanonta, että epätäydellinen on kaunista.

Tontilla sijaitsevan pikkumökin sisäänkäynnin molemmin puolin kasvavat komeat jasmiinipensaat. Keltaisen asuinrakennuksen seinustalla on vielä isompi jasmiinipensas.

Uusia ideoita tulee jatkuvasti ja niiden mukaan edetään. Mies on kuulunut vuosikymmeniä puutarhayhdistykseen.

– Se on hyvä verkosto, josta on saatu paljon tietoa ja ideoita. He käyvät tutustumassa puutarhoihin ympäri Suomea ja välillä ulkomaillakin. Ruotsissa olen ollut minäkin mukana.

Aviomies on rakentanut puutarhaan vesiputouksen.Siihen ollaan hyvin tyytyväisiä.

– Joskus laitamme vesiputouksen päälle ja istahdamme terassille ihailemaan putousta ja koko puutarhaa. Kun kuuntelee virtaavan veden lorinaa, tulee tunne, että on tämä hienoa. Jaksaa taas kitkeä, Ami sanoo ja nauraa.

Puutarhanhoito tuntuu hyvältä vastapainolta musiikki- ja teatteritöille.

– Niitä on tulossa lisää, sillä ensi vuonna on juhlavuosi. Tulee 50 vuotta ensimmäisestä julkaisusta, Ami kertoo.

Ja komeasti aloittikin, sillä esikoissinglestä Apinamies tuli jättihitti.