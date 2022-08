Lauran kesähuone on suloinen keidas – suomalaiset esittelevät ihanat kesäkeittiönsä

Kesäkeittiön voi sisustaa vaikkapa talon kanssa samaan tyyliin, sisustajat kertovat.

Elokuun pimenevät illat ovat kuin tehtyjä yhdessäoloon.

Vielä ei ole aika siirtyä sisätiloihin, vaan ruokailusta kannattaa nauttia ulkona, kesäkeittiössä kokkaillen.

Suomalaiset esittelevät ihanien kesäkeittiöidensä tyylit.

Hellehatut tuovat mieleen lomamuistoja

Samu Jalonen ja Laura Orttenvuori asuvat Forssassa kaupunkipuistojen, vesistöjen ja kansallispuistojen kainalossa.

Pariskunnan kesäkeittiö sijaitsee polun päässä, vain muutaman askelman päässä kotiovelta.

Seinää koristavat hellehatut, jotka henkivät ihanaa lomatunnelmaa. Ne ovat myös asukkaiden käytössä helteisessä puutarhassa.

Seinälle asetelluista kesähatuista, vanhoista perintöhuonekaluista ja varastosta löytyneistä keittiönkaapeista koostuva kesäkeittiö on jokapäiväisessä käytössä.

– Tila on monikäyttöinen, sillä siellä on lasiliukuovet, jotka mahdollistavat ympärivuotisen nautiskelun säältä suojassa. Terassialueen moninaiset kokkausmahdollisuudet saavat vieraatkin viihtymään pitkään, Laura kertoo.

”Värimaailma on pidetty hillittynä, vaikka se vaihteleekin vuoden eri juhlien mukaan”. Laura kertoo.

Samu ja Laura kehottavat satsaamaan kesäkeittiössä sisätilojen valoisuuteen. Yksi ratkaisu on hankkia kesäkeittiöön suuret lasipinnat, jotka avaavat maisemaa ja suojaavat sateilta ja tuulilta.

Kesäkeittiön oheen kannattaa suunnitella myös riittävän iso terassi.

– Rinnepihallamme sijaitsevaa keidastamme on kasvatettu nyt neljään otteeseen terassilaajennuksella. Tarpeeseen tulisi vielä ainakin yksi lisäosa, Laura kertoo.

Samun ja Lauran tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @varttinantorppa.

Beach house -tyyliin

Susanne ja Vesa Siilin kokkaavat kesäkeittiössään mökillään Sulkavalla. Rakennus sijaitsee mökkirannassa, mutta se antaa tuulensuojan huonommallakin säällä. Kesäkeittiössä on kaksi osaa: ruoanlaittopiste sijaitsee lasiseinän takana, ja toisella puolella on oleskelutila.

–Kesäkeittiömme on sekoitus modernia ja rentoa beach house -tyyliä. Luonnehtisin sitä enemmän kesähuoneeksi, sillä oleilemme siellä kuin olohuoneessa, vaikka valmistamme myös ruokaa, Susanne kertoo.

Ruoanlaittopiste on lasiseinän takana.

Kesähuone valmistui mökille tänä kesänä.

Kesäkeittiötä varten Vesa on kerännyt parin vuoden ajan erilaisia materiaaleja huutokaupoista ja nettikirpputoreilta. Kesäkeittiön runko löytyi aiemmilta asuntomessuilta, jossa se oli ollut esillä messuosastolla.

–Mieheni on tehnyt itse myös kulmasohvan, pitkän pöydän ja keittiön työtasot, Susanne kertoo.

Kesäkeittiössä viihtyy viileämmälläkin säällä, sillä pariskunta on asentanut pöydän yläpuolelle lämmittimet. Suunnitelmissa on takka, jonka lämmössä aikaa kesäkeittiössä voi viettää pitkälle syksyyn.

– Parasta kesäkeittiössä on, että sinne mahtuu koko suuri perheemme eli lapset puolisoineen ja lapsenlapset. Sisällä mökissä pöydän ääreen mahtuu kuusi henkilöä ja ulkona jopa 14.

Kesäkeittiössä on kesähuone-henkeä. Toisella puolella voi rentoutua sohvilla.

Muita kesäkeittiöstä haaveilevia Susanne suosittelee satsaamaan riittävän isoon työtilaan. Myös vesipiste on ehdottoman tärkeä.

Jos mahdollista, kokkaillessa kannattaa valita näkymät niin, että ne hivelevät silmää. Esimerkiksi merelle avautuva kokkauspiste tuo kesäkeittiöön luksusta, jota ei joka kodissa ole.

Susannen ja Vesan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @susannesiilin.

Kesäkeittiö rakentui vanhan liiterin päätyyn

Tamperelaiset Anita Roikola ja Janne Kaivoluoto rakensivat mökilleen Ylöjärvelle kesäkeittiön tänä kesänä. Pariskunta teki sen vanhan liiterin toiseen päätyyn.

– Rahallisesti satsaus oli pieni, mutta henkisesti suuri, sillä teimme kesäkeittiön vanhaa kunnioittaen. Katto on vanhaa, mutta muut rakenteet purimme. Liiterin malli säilyi kuitenkin samana, Anita kertoo.

Anitalle ja Jannelle on tärkeää, että tila toimii ruoanlaittopisteen lisäksi myös rentona oleskelupaikkana.

Vanhan liiterin päädyssä sijaitseva kesäkeittiö on itse tehty, vanhaa kunnioittaen.

Muita kesäkeittiöstä haaveilevia he suosittelevat satsaamaan hyvin kodinkoneisiin ja tilojen avaruuteen.

– Kesäkeittiön tulee olla riittävän iso, säältä suojattu ja omalla tyylillä sisustettu. Ja hyvä grilli on ehdottoman tärkeä.

Anitan ja Jannen tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @willapirkkola.

Saaristolaistalon ihana kesäkeittiö

Naantalissa asuvan Sannan pihalla on kesäkeittiö-katos, jossa on kaikki kesäiseen ruoanlaittoon tarvittava. Kesäkeittiö on ilahduttanut perhettä jo seitsemän vuoden ajan.

– Talomme on vanha saaristolaistalo, joten keittiö on samaa mutkatonta, mökkimäistä tyyliä. Säästimme ikkunaremontista kesäkeittiöön vanhat ikkunat ja tiskialtaan. Uutena hankimme pöytätason ja paneelit.

Sannan kesäterassissa on saaristolaistalon tunnelmaa.

Roskapussit ja muut häiritsevät asiat, kuten hiilipussit, Sanna on kätkenyt kankaan taakse. Oleskelu- ja ruokailutilat sijaitsevat kesäkeittiötä vastapäätä.

– Keskemmälle terassia vedämme tarpeen mukaan muurikkapannun ja hiiligrillin. Uusin tulokas on pitsauuni.

Kesäkeittiön hyödyllisin yksityiskohta on vanha valovirtaliesi, jolla Sanna paistaa räiskäleitä ja päästää perunakattilan hyöryjä taivaan tuuliin.

– Vinkiksi vain, että jos sellainen löytyy, sitä ei kannata hävittää.

Sannan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @vanhakalastajatorppa.

Riikan ja Petrin unelmien täyttymys

Riikka ja Petri haaveilivat kesäkeittiöstä pitkään, ja uuteen taloon muuton myötä toive toteutui.

– Terassi rakennettiin talon ja pihasaunan väliin, ja se on samassa linjassa saunan kanssa. Tulevaisuudessa maalaamme kesäkeittiön ulkoseinät vanhahtavan harmaiksi, sillä viereinen sauna on tehty vanhoista hirsistä, ja terassi on tehty siperianlehtikuusesta.

Riikka ja Petri hankkivat kesäkeittiön tänä kesänä. Rakennus odottaa vielä maalaamista.

Kesäkeittiön tyyli on vielä varsin pelkistetty, mutta jatkossa sisätilat sisustetaan skandinaaviseen, mummolamaiseen tai boheemiin tyyliin.

– Tyyliä voi vaihtaa helposti mielen mukaan, sillä tila on pieni, Riikka kertoo.

Kesäkeittiössä voi viettää vaikka yönsä.

Ensimmäinen kesä kesäkeittiön omistajina on todistanut Riikalle ja Petrille, että rakennukseen on tärkeää vetää sähköt. Näin kesäkeittiöön saa kaikki ruoanlaittoa helpottavat kodinkoneet.

– Meillä on kesäkeittiössä jääkaappi, keittolevy, kahvinkeitin ja vedenkeitin.

Pariskunta suosittelee kesäkeittiöön myös katettua terassiosaa, joka helpottaa ulkona olemista sateella.

– Parasta kesäkeittiössä onkin sen mökkimäisyys. Siellä voi kokkaamisen lisäksi viettää vaikka yönsä. Tilaa on noin yhdeksän neliötä, joten sisälle mahtuu kaikki tarpeellinen, Riikka kertoo.

Riikan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @ei_ihan_niinku_oppikirjassa.