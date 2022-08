Pihla, 25, asuu 18 neliön yksiössä: Näillä ratkaisuilla hän saa kaiken mahtumaan – pieni muutos teki ihmeitä kylppärille

Pihlan pieneen yksiöön mahtuu kaikki tarpeellinen.

Pihla Leppäkoski muutti Helsinkiin asuntoon, jossa on vain 18 neliötä. Pienillä järjestelyillä hän sai kotiinsa mahtumaan kaiken tarvittavan.

Kun Helsinkiin kesän alussa muuttanut Pihla Leppäkoski, 25, julkaisi Tiktokissa videon uudesta vuokrakodistaan, yksi julkaisuun tullut kommentti kuvasi konkreettisesti sitä, miten pieneen asuntoon Pihla oli muuttanut.

Kommentoija kertoi, että heidän kodissaan pelkkä vaatehuone on 15 neliön kokoinen ja pesuhuone 18 neliötä.

– Uusi kotini Helsingin Ullanlinnassa on saman kokoinen eli 18 neliötä, Pihla kertoo ja naurahtaa.

Niukat ovat siis neliöt, mutta tämä ei Pihlaa harmita. Nuori nainen on tottunut asumaan pienissä yksiöissä, ja kokemus on opettanut, miten niistä saa kaiken irti.

– Uusi kotini ei edes tunnu pieneltä. Vaikka neliöitä on vähän, tilankäyttö on järkevää. Myös vanhan kivitalon korkea huonekorkeus auttaa.

Baaripöytä on kuin monitoimikaluste

Pikkukodissa asuminen ei tunnu ahtaalta, kun osaa jo muuton yhteydessä luopua niistä tavaroista, joita ei todella tarvitse.

Pihlan kohdalla tämä merkitsi sitä, että hän luopui sohvasta ja lipastosta, joita piti aiemmassa 20 neliön kodissaan. Niiden takia pieni tila tuli turhan täyteen.

Uudessa vuokrakodissa ei ole isoa ruokapöytää, vaan Pihla on hankkinut sen tilalle kätevän, kapean baaripöydän. Se toimittaa nykyisessä kodissa monitoimikalusteen virkaa, sillä se on sekä ruokapöytä että työtaso, mutta myös työpöytä.

Pihla asuu yksiössä 13-vuotiaan Polle-koiran kanssa.

Baaripöytä toimittaa yksiössä monitoimikalusteen virkaa. Se on sekä ruokapöytä että työtaso.

Keittiössä Pihla on joutunut käyttämään eniten mielikuvitusta, sillä siellä tilaa on vähiten. Ahtaassa nurkkauksessa on kaapiston lisäksi vain pieni keittolevy, jääkaappi ja tiskiallas.

Ahtaassa nurkkauksessa on vain pieni keittolevy, jääkaappi ja tiskiallas. Kaappien päälle Pihla on laittanut kattiloita ja tarjoiluastioita.

Minikeittiössä Pihla on karsinut ruokailuvälineitä niin, että lautasia, aterimia ja laseja on kaikkia vain neljä kappaletta.

– Kodinkoneista säilytän esillä niitä, joita käytän päivittäin. Käytössä on vain kahvinkeitin ja mikro. Leivänpaahtimen ja tehosekoittimen olen laittanut kaappiin.

Lisää säilytystilaa Pihla on hankkinut yläkaappien päältä, jossa on säilytyskorit.

– Siellä säilytän isompia kattiloita ja tarjoiluastioita. Keräilen myös muumimukeja, joista en halua tilanpuutteen takia luopua. Otan esille vain sesongin mukit.

Keittiöön Pihla on hankkinut ainoastaan pari uutta tavaraa. Valkoinen kierrätysastia on päivittäisessä käytössä. Ikean säilytystasossa hän säilyttää keittiötarvikkeita, jotka eivät mahdu kaappeihin.

– En pärjäisi ilman sitä, sillä tykkään tehdä kotona ruokaa.

Kylpyhuoneessa avartava kikka

Kaikkea ei kannata pitää esillä -sääntöä Pihla on noudattanut myös sesonkivaatteiden kanssa. Ullakon häkkivarastoon hän on sullonut talvivaatteet ja -kengät sekä muut tavarat, joita ei käytä säännöllisesti.

Tulevaisuudessa lisää tilaa vuodevaatteille löytyy sängyn alta, jonne voi laittaa säilytyskorit.

– Toistaiseksi sängyssä ei ole jalkoja, sillä sekarotuinen Polle-koirani on jo 13-vuotias, eikä pysty muuten hyppäämään sen päälle.

Myös kylpyhuoneessa niukkuus on valttia.

Jokaisen shampoopullon Pihla käyttää loppuun ennen uuden hankkimista. Kuivaustelineelle löytyy paikka suihkutilasta, josta asukas ottaa sen pois suihkun ajaksi.

Pienilläkin muutoksilla voi saada aikaan tilaa suurentavia muutoksia, Pihla tietää.

– Vaihdoin kylpyhuoneen lämpimän valon kylmempään, sillä aiempi valo teki laatoista kellertävät ja tunnelmasta tunkkaisen. Nyt uusi valo tekee koko tilasta kauniimman ja tilavamman näköisen.

Jos pelkkä lampun vaihtaminen jättää huoneen valon kellertäväksi, Pihla suosittelee vaihtamaan myös valaisimen kuvun. Näin hän teki itsekin, ja lopputulos oli entistäkin parempi.

Vaikka koti on pieni, oikeilla valinnoilla Pihla on saanut sinne mahdutettua muun muassa kookkaan sängyn ja tilaa ehostavia koriste-esineitä.

Somistamiseen on hyödynnetty muun muassa seinään laitettavia tarrakiinnityspaloja, joista ei jää jälkiä seinään. Kylpyhuonetta kaunistavat vihreät tekokasvit.

Yksiössä on kaikki tarpeellinen. Ainoastaan pyykinpesukonetta Pihlalla ei ole, joten pyykit hän pesee pyykkituvassa.

Mistään välttämättömästä Pihlan ei ole tarvinnut pikkukodissa luopua.

– Ainoastaan pesukonetta ei ole, vaan käytän pesutupaa.

Tuore helsinkiläinen toivoo, että hänen sisustusvinkeistään on apua muille pieniä koteja laittaville. Siksi hän julkaisee Tiktokissa videosarjaa pienen kodin sisustamisesta. Vinkkejä hän jakaa myös Instagramissa.

– Kun muutin, yritin löytää vinkkejä pienen keittiön laittamisesta. En kuitenkaan juurikaan löytänyt niitä. Siksi haluan jakaa vinkkejä nyt muille, Pihla kertoo.

Asutko pienessä kodissa? Oletko saanut näppärillä valinnoilla kaiken mahtumaan pieniin tiloihin? Ota yhteyttä ja lähetä kuvat: maarit.rasi@iltasanomat.fi