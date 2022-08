Ylätason korkeutta voi säätää, tiskitabletti ei käy kaikkien ohjelmien kanssa, käsitiskiaine voi rikkoa koneen...

Arkinen astianpesukone kätkee sisäänsä yllättävän monta kätevää ominaisuutta.

1. Säädä taso ja helpota täyttämistä

TIESITKÖ, että useimmissa astianpesukoneissa ylätason korkeutta voi säätää näppärästi sen mukaan, minkä kokoisia astioita milloinkin haluat pestä?

Tämä ominaisuus on kätevä erityisesti silloin, kun haluat pestä astianpesukoneessa korkeita astioita, esimerkiksi maljakoita, kulhoja tai vuokia.

Muovisista osista säätämällä tason saa joko nostettua tai madallettua.

Myös tiskikoneen ylätason muovisiin lippoihin kannattaa perehtyä hetki. Ne nimittäin soveltuvat viinilasien paikallaan pitämiseen pesun aikana.

Viinilasit pysyvät varmemmin ehjänä, kun ne eivät kolise pesussa toisiaan vasten.

2. Jätä kristalliastiat pois koneesta

Astianpesukoneen täyttö käy käden käänteessä, mutta mitä tahansa sinne ei kannata laittaa. Esimerkiksi leikkuuveitset tylsistyvät nopeammin koneessa. Myös puiset kapustat voivat haljeta, ja jotkut muoviastiat mennä pesun aikana muodottomiksi.

– Lisäksi hopealusikat voivat tummua koneessa, kristalliastiat hajota ja valurauta-astiat ruostua, kommentoi aihetta JM Suomen Jenna Hakku.

3. Säädä astianpesukone tiskitablettia varten

Tiesitkö, että ihanteellisen lopputuloksen saamiseksi astianpesukoneelle pitää ”kertoa”, jos valitsee käyttää nestemäisen aineen sijaan pesutabletteja?

Ainakin uusimmille astianpesukoneille asian voi ilmoittaa nappia painamalla.

Astianpesukoneen ohjekirjassa asia esitetään esimerkiksi näin:

”Jos käytetään all in one -pesuainetta, on suositeltavaa käyttää tabletti-painiketta, sillä se säätää ohjelman siten, että saadaan aina parhaat pesu- ja kuivaustulokset.”

4. Vältä tiskitabletin käyttöä lyhyen ohjelman aikana

Tiskitabletit eivät tosin sovellu kaikkiin koneisiin tai ohjelmiin.

– Konetiskitabletit ovat puristettuja ja niissä on suojakalvo. Liukeneminen on siis monivaiheinen prosessi. Siksi ne toimivat paremmin pitkissä ohjelmissa, kommentoi hygieniatuotteista tunnetun Kiillon tuotekehityspäällikkö Tomi Peltonen.

Tiskitabletit toimivat paremmin pitkissä ohjelmissa.

Peltosen mukaan astianpesukoneet ovat muuttuneet vuosien varrella. Vielä kymmenen vuotta sitten monilla oli käytössä kone, joka käytti nykyistä enemmän vettä. Siksi astianpesukoneet myös liottivat tabletit nykyistä paremmin.

– Uudet koneet ovat vesipihimpiä ja teknisempiä. Niissä tabletit eivät välttämättä ehdi sulaa. Pikaohjelmissa jauhemainen tai nestemäinen pesuaine onkin hyvä valinta.

5. Älä huuhtele astioita ennen pesua

Moni tekee sen joka tapauksessa, mutta ohje on seuraava: astioita ei kuulu huuhdella ennen astianpesukoneeseen laittoa.

– Isommat ruokajätteet on pinnalta hyvä tyhjentää, Gigantin viestintäpäällikkö Rita Pasanen linjaa.

Nykyaikaisten koneiden automatiikka tunnistaa astioiden likaisuuden ja säätää pesuohjelman ja huuhtelut sen mukaisesti.

– Ylimääräisen käsihuuhtelun poisjättäminen on kestävää ajattelua, jolla säästetään arkitoimissa merkittävä määrä vettä.

6. Putsaa kone kerran kuukaudessa

Pesukone ei pysy kunnossa ilman säännöllistä pesua.

Pesutulosta heikentävät muun muassa rasva- ja kalkkijäämät, joita kertyy koneen putkistoon, suihkuvarsiin ja suodattimiin.

– Jos puhdistus on laiminlyöty pidempään, voi olla, ettei kalkki- ja rasvajäämiä saada koneen sisäisistä komponenteista irti ainakaan sataprosenttisesti. Tämän vuoksi koneen säännöllinen huoltopesu tulisi tehdä kerran kuukaudessa, Gigantin isojen kodinkoneiden apulaismyyntipäällikkö Kimmo Laine kertoo.

Laine suosittelee pesemään astianpesukoneen sille suunnitellulla aineella. Puhdistusaine laitetaan tyhjään koneeseen, minkä jälkeen kone laitetaan pyörimään tavalliseen tapaan. Aine irrottaa rasva- ja kalkkijäämät koneen sisältä ja putkistosta.

– Markkinoille on tullut myös koneenpesutabletti, jonka voi laittaa koneen pohjalle normaalin astianpesun ajaksi.

Verkkokaupan tuotepäällikkö Linus Lönnroth kertoo, että apteekista saatava sitruunahappo sopii astianpesukoneen puhdistukseen hyvin.

– Purkissa on annosteluohje. Tämän jälkeen käytetään lämmintä astianpesuohjelmaa.

7. Väärä pesuaine voi rikkoa koneen

Astianpesukoneen puhdistuksessa on tärkeää käyttää vain koneen puhdistukseen tarkoitettua ainetta.

– Käsitiskiaine vaahtoaa ja voi pahimmillaan rikkoa koko astianpesukoneen, kommentoi tiedotteessa rakennusyhtiö JM Suomen vastuukorjauspäällikkö Jenna Hakku.

Myös kodinkoneiden huoltojen parissa töitä tekevä Mika muistuttaa, ettei riski ole liioiteltu. Käsitiskiaineella on tapana vaahdota, joten astianpesukoneen teknisiin osiin voi päästä kosteutta. Pahimmillaan kone menee oikosulkuun, eikä sitä saa enää ammattilainenkaan korjattua.

8. Pikapesu ei sovellu kaikkeen pesuun

Pikapesu tuntuu sopivan kiireiseen arkeen, mutta asiantuntija suosittelee välttämään sitä.

– Vältä 20–30 minuutin pikapesua. Se on tarkoitettu vain kahviastiaston nopeaan pikapesuun, Gigantin isojen kodinkoneiden apulaismyyntipäällikkö Kimmo Laine kertoo.

Asiantuntija suosittelee automaattipesua, jos koneessa sellainen on. Automaattipesussa koneen anturit tarkkailevat virtaavan veden sameutta. Kone osaa näin ollen säätää pesulämpötilaa ja pesuajan pituutta tarpeen mukaan.

– Jos anturi havaitsee esimerkiksi reilummin rasvaa, se nostaa pesulämpötilaa.

9. Vaihda poistoputki ajoissa

Astianpesukoneiden huonokuntoiset tai huonolaatuiset poistoletkut aiheuttavat lukemattomia vesivahinkoja päivittäin.

Turvallisuussyistä jo viisi vuotta vanhasta koneesta kannattaisi vaihtaa poistoputki.

Poistoputkien vuodot ovat pirullinen vahinkomuoto. Tihkuvuoto ehtii kastelemaan rakenteita pitkältä matkalta, jos tiskikoneen alla ei ole vuotokaukaloa tai vuotohälytintä.

10. Pese tiskit vain valvotusti

Moni saattaa suhtautua arkiseen astianpesukoneeseen pyykinpesukonetta rennommin ja jättää sen pyörittämään likaisia astioita yksin.

Asiantuntija kuitenkin muistuttaa, että näin ei saisi tehdä.

– Astianpesukone ei saisi käydä yksin. Kun konetta valvoo, pystyy reagoimaan nopeasti, mikäli kosteutta on päässyt väärään paikkaan, Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö kommentoi.

On olemassa laitteita ja kosteusantureita, jotka voidaan asentaa astianpesukoneen alle suojaamaan lattiarakenteita kosteudelta.

Lepistö tietää tapauksia, joissa astianpesukoneet ovat aiheuttaneet kosteusongelmia.

– Vakuutusyhtiöiden kanssa on ollut puhetta astianpesukoneiden vuoto-ongelmista. Kun kone vuotaa vuosia, se saattaa aiheuttaa rakenteisiin kosteutta. Se on iso ongelma, joka pilaa ilmi tullessaan perheen päivän.

Lepistö vinkkaakin, että ylimääräinen hankinta saattaa pelastaa ikäviltä yllätyksiltä.

– On olemassa laitteita ja kosteusantureita, jotka voidaan asentaa astianpesukoneen alle suojaamaan lattiarakenteita kosteudelta.

