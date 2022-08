Mitä luksusta! Hennan pihalla on uima-allas, jonka päällä liukuu kiskoilla rullaava terassi

Pihalla sijaitsevat uima-altaat ovat nykyaikaista luksusta. Suomalaiset esittelevät omansa.

Ulkouima-altaille on riittänyt tänä kesänä käyttöä.

Muistatko kultaisen 70-luvun, jolloin joidenkin kerros- ja omakotitalojen alakerrasta löytyi ihan oikea allasosasto?

Viime vuosina uima-altaita on jälleen alkanut näkyä, etenkin osana huolella suunniteltuja pihoja. Uima-altaista on tullut nykyaikaista luksusta.

Kysyimme suomalaisilta, minkälaisia uima-altaita heidän pihoiltaan löytyy.

Hennan altaassa on kiskolla rullaava kansi

Siuntiossa perheensä kanssa asuva Henna Visuri-Rautio, 41, nauttii lämpöpumpulla lämpiävästä uima-altaasta miehensä ja neljän 10-17-vuotiaan lapsensa kanssa.

– Uima-altaamme on upotettu teräspeltiallas, jonka halkaisija on neljä metriä. Syvyyttä sillä on puolitoista metriä, Henna kertoo.

Perhe rakensi ensimmäisen uima-altaansa kahdeksan vuotta sitten. Tänä vuonna allasta ja terassia laajennettiin.

– Altaita on paljon erilaisia, mutta koen, että teräspeltialtaan pystytys on aika helppoa ja nopeaa. Altaan muotoa ja tekniikkaa kannattaa miettiä tarkasti, ja altaan vaatimat pohjatyöt tulee tehdä huolella, Visuri-Rautio kertoo.

Allas on sijoitettu saunamökin terassille, josta avautuvat hienot pelto- ja metsämaisemat.

Henna Visuri-Raution uima-allas on puolitoista metriä syvä.

Uima-altaan erikoisuus on kiskoilla rullaava terassi ja kate, joka toimii sekä aurinkoterassina että altaan suojana, kun allas ei ole käytössä.

– Halusimme altaalle kannen, mutta valmis kate ei olisi sopinut maisemaan. Päätimme tehdä sen itse.

Tarkkaa kirjaa kustannuksista Henna ei ole pitänyt, mutta arvelee, että uima-allasprojektiin meni rahaa noin 5 000-6 000 euroa. Summa ei sisällä lämpöpumppua ja tikkaita, jotka perhe hankki jo kahdeksan vuotta sitten.

Rullaava terassi toimii myös uima-altaan suojana silloin, kun sitä ei käytetä.

Uima-allas hankittiin alun perin lasten iloksi. Vielä nykyäänkin perheen nuorin jaksaa pulikoida ahkerasti. Kuumina kesäpäivinä ja saunan jälkeen altaaseen on mukava pulahtaa muidenkin.

Hennan kodin tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @henna__mari.

Uima-allas erillisrakennuksessa

Kokkolassa asuvan Heidi Lahden perheen uima-altaasta on suora yhteys luontoon, mutta itse allas sijaitsee erillisessä rakennuksessa, yhdessä autokatoksen kanssa.

– Samassa tilassa on myös sauna ja suihkut sekä pieni kuntosali. Allasosasto jatkaa samaa skandinaavista modernia tyyliä kuin kotimme, Heidi kertoo.

Heidi Lahden perheen uima-allas lämpiää maalämmöllä.

Perhe rakennutti uima-altaan samaan aikaan, kun koti valmistui viisi vuotta sitten. Maalämmöllä lämpiävän uima-altaan tekoon oli vaikea löytää ammattilaisia.

–Näillä leveysasteilla yksityiset sisäaltaat ovat aika harvinaisia. Muutama virhe matkan aikana tehtiin, mutta lopputulokseen olemme tyytyväisiä, Heidi kertoo.

Vaikka allas ei ole kovin iso, sitä voi käyttää myös kuntoiluun vastavirtalaitteen avulla.

Uima-allas on suunniteltu lasten tarpeet edellä, mutta sitä käyttävät muutkin.

– Käytämme allasta viikoittain. Vaikka allas ei ole kovin iso, sitä voi käyttää myös kuntoiluun vastavirtalaitteen avulla.

Heidin kodin tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @honkainkeskella.

Tunnelmallinen valo

Leena-Emilian seitsemänhenkinen perhe asuu omakotitalossa Vihdissä, jonka takapihalta löytyy kookas uima-allas. Koko perhe mahtuu uimaan altaassa yhtä aikaa.

– Aloitimme uima-allasprojektin vuosi sitten, jolloin kaivinkone kävi kaivamassa kuopan takapihalle. Sitä ennen otimme selvää allasvaihtoehdoista, tekotavoista sekä kustannuksista. Päätimme tehdä altaan valuharkoista ja allaspussista, Leena-Emilia kertoo.

Leena-Emilian perheen hulppea uima-allas sijaitsee Vihdissä.

Vaikka uima-altaaseen meni itse tekemällä aikaa, on lopputulos Leena-Emilian mukaan ”kaiken rahan ja vaivan arvoinen”.

– Kyseessä on meidän unelmamme. Ajatus siitä, että voi pulahtaa kesällä uimaan koska vain, vaikka pienimmän päiväuniaikaan, on ihana. Tänä kesänä olemme todellakin nauttineet tästä.

Altaan vesi lämpiää lämpöpumpulla.

Uima-allasta voi käyttää pitkälle syksyyn, sillä altaan päälle saa liu´utettua katteen. Altaan vesi lämpiää lämpöpumpulla.

– Olemme valinneet altaaseen myös valot, jotka varsinkin näin kesäiltojen pimetessä luovat ihanaa tunnelmaa. Lapsiperheille suosittelen altaan puhdistamiseen UV-valoa. Näin kemikaaleja tarvitsee käyttää huomattavasti vähemmän, Leena-Emilia neuvoo.

Tulevaisuudessa perhe haaveilee rakentavansa altaan ympärille lisää terassitilaa oleskeluun, kesäkeittiön ja pihasaunan.

– Haaveissa on, että takapiha olisi yhä enemmän paikka, jossa vietetään aikaa ja nautitaan kesästä.

Leena-Emilian kodin tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @leenaemili.

Satsaus hyvinvointiin

Neljän lapsen vanhemmat Teija ja Timo asuvat Pohjois-Pohjanmaalla talossa, jonka pihalla on iso ja näyttävä uima-allas.

Teija kuvailee puutarhansa tyyliä maanläheiseksi ja rouheaksi. Tavoitteena olikin saada allas, joka sulautuu osaksi ympäröivää metsää, puutarhaa ja muuta luontoa.

Allas sulautuu osaksi ympäröivää metsää, puutarhaa ja muuta luontoa.

Puutarhassa olevaa kiviteemaa on jatkettu altaan reunoilla. Vesi kiertää niin, että isoista ruukuista putoaa vettä vesiputouksen lailla takaisin altaaseen.

– Rakensimme altaan itse, osittain kierrätysmateriaaleista. Pohjalla on käytettyjä betonisia ontelolaattoja, ja seinät on tehty valuharkoista. Allasmuovi, kierrätyspumppu ja hiekkasuodatin hankittiin erikseen, Teija kertoo.

Oma uima-allas on satsaus hyvinvointiin.

Itse rakennettu allas säästi kustannuksista, mutta projekti vei aikaa ja vaivaa.

– Tämä on ollut kyllä kaiken vaivan arvoista. Uima-allas on satsaus omaan hyvinvointiin, sekä rentoutumisen että liikunnan kannalta.

Muita uima-altaasta haaveilevia Teija muistuttaa tekemään uima-altaan pohjatyöt kunnolla. Altaan pohjan tulee kestää sen paino. Isot puut myös roskaavat, joten sijoituspaikkaa kannattaa miettiä siltäkin kannalta.

Vesi kiertää niin, että isoista ruukuista putoaa vettä vesiputouksen lailla takaisin altaaseen.

Myös altaan huoltoon tulee satsata.

– Veden pysyminen puhtaana vaatii perehtymistä allaskemikaaleihin ja niiden oikeanlaiseen käyttöön. Altaan pohjasta täytyy myös imuroida roskat allasimurilla pois muutaman kerran kuukaudessa.

Teijan puutarhan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @salainenpuutarhani.