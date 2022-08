Kia, 24, muutti Brasiliaan ja varustautuu nyt ryöstäjiä vastaan joka päivä – tällaista on elämä maassa, joka tunnetaan turvattomuudestaan

Uusi kotimaa on vienyt helsinkiläislähtöisen Kian sydämen mennessään, vaikka turvallisuustilanne on Brasiliassa eri kuin Suomessa.

Kia Finska, 24, asuu nykyään Kaakkois-Brasiliassa, Vitóriassa. Muutto uuteen maahan on edellyttänyt uusien tapojen opettelua, mutta paikallisten hyväntahtoinen suhtautuminen on helpottanut sopeutumista.

Viime viikkoina Kia Finska, 24, on kulkenut haltioituneena Suomen kesäilloissa, vetänyt henkeensä raikasta ilmaa ja miettinyt, miten ihanaa on, että kotimaassa saa kulkea rauhassa vaikkapa keskellä yötä.

Meille suomalaisille tavallisia asioita, mutta Brasiliassa asuvalle Kialle luksusta, josta saa nauttia vain lomillaan.

– On ihmeellistä, että täällä voin luottaa ihmisiin ympärilläni. Jos unohdan jotakin, se on todennäköisesti siellä, kun palaan takaisin. Pitkässä juoksussa Suomi on maailman paras paikka asua, kotimaassa parhaillaan lomaileva Kia kertoo Ilta-Sanomille.

Tällä hetkellä helsinkiläislähtöinen Kia asuu kuitenkin kaikkein mieluiten juuri Brasiliassa. Sinne hän muutti poikaystävänsä kanssa viime keväänä, kun puoliso sai maasta töitä.

Kia tekee Brasiliasta käsin opintoja Turun yliopistoon, jossa hän opiskelee tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Nainen tunnetaan myös digitaalisena sisällöntuottajana, joka julkaisee Tiktokissa, Instagramissa ja Youtubessa lifestyle-aiheisia videoita ja kuvia.

Brasilia on muuttanut Kian tyyliä. Turvallisuussyistä hän jättää usein korut aina pois, eikä olalla keiku olkalaukku. Arkena toimiva varustus on vyölaukku, jonka voi piilottaa tarvittaessa hupparin alle.

Kian uusi koti sijaitsee Brasilian kaakkoisosassa Vitóriassa, Espírito Santon osavaltiossa. Asukkaita kaupungissa on noin 360 000, ja kiitosta se on saanut satsauksesta koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaalisiin projekteihin.

Brasilian mittapuulla kaupunkia kutsutaan turvalliseksi.

Ulkoministeriön matkustustiedotteessa kuitenkin muistutetaan, että Brasiliassa matkailijan on oltava herkeämättä tarkkaavainen. Maan merkittävin turvallisuusuhka on rikollisuus.

Kun Kia alkaa selittää arjestaan, turvallisuuden käsite alkaakin tuntua suhteelliselta.

Paikalliset ovat varoittaneet häntä kantamasta mukanaan kaupungilla mitään arvokasta. Tämä tarkoittaa merkkivaatteita ja -laukkuja, rahaa, kännykkää, kameraa tai koruja.

Varmuuden vuoksi Kia on hankkinut itselleen varakännykän ja -lompakon, johon voi sujauttaa muutaman setelin, jos ryöstäjä niitä vaatii.

– Lompakossa on aina 50 realia eli noin kymmenen euroa. Annan lompakon suoraan rahoineen, jos tilanne sitä vaatii. Ryöstäjän kanssa ei summista voi jäädä keskustelemaan, koska tilanne voi olla todella uhkaava, ja yhteistä kieltä ei ole.

Oikean kännykkänsä ja isommat setelit hän piilottaa paremmin. Esimerkiksi vanha tuttu kikka, jossa setelit tungetaan rintaliiveihin, toimii mainiosti.

– Kännykän kanssa on vaikeampaa. Nykykännykät ovat niin isoja, että on vaikea keksiä, mihin sen laittaisi piiloon.

Kevyitä olkalaukkuja Kia ei käytä Brasiliassa lainkaan. Niiden nappaaminen olalta olisi varkaille liian helppoa.

– Suosin vyölaukkua, jonka voi tarvittaessa piilottaa hupparin alle.

Kia kantaa Brasiliassa mukana varakännykkää ja -lompakkoa. Tältä ne näyttävät.

Suomea huonompi turvallisuustilanne vaikuttaa Kian arkeen monella tavalla, mutta erityisesti yksi ohje on ihmetyttänyt häntä.

– Kun muutin tänne, aivan ensimmäiseksi kuulin, että poliisia ei kannata lahjoa, sillä siitä ei tykätä. Mietin, että miksi ihmeessä joutuisin tilanteeseen, jossa joudun lahjomaan poliisia. Nyt yritän elää niin, etten joudu virkavallan kanssa tekemisiin.

Paikallisen poliisin maine on kahtalainen. Jotkut sanovat, että poliisiin ei voi luottaa.

– Poliiseja on täällä paljon. On turistipoliiseja, sotilaspoliiseja ja siviilipoliiseja. Heillä on usein telttoja esimerkiksi siltojen alla, joiden läheisyyteen voi olla keskittynyt rikollisuutta.

Brasiliassa liikkuvan onkin hyvä tietää, missä kulkee. Tietyillä alueilla ei voi vierailla lainkaan, eikä turvallisimmillakaan alueilla sovi kävellä pimeän tullen.

Vuorokaudenajasta riippumatta on oltava aina tarkkana siitä, mitä ympärillä tapahtuu.

Vastikään Kia joutui harhauttamaan pankkiautomaatin läheisyydessä liikkuneen miehen, joka lyöttäytyi seuraan ja alkoi kysellä sitä sun tätä. Tällaiset tilanteet ovat arkipäivää, mutta niistä selviää, kun jatkaa matkaa turhia vastailematta.

Telttaretkellään kahden tunnin ajomatkan päästä kotoaan Pedra Azulissa Kia sai sen sijaan olla huoletta. Alueella oli nimittäin omat vartijat, ja paikka sinne piti varata etukäteen.

– Mutta kun meinasin koskea puuta, paikallinen huomautti, ettei kannata. En suomalaisena osannut ajatella, että puussa voisi olla myrkyllisiä hyönteisiä.

Taannoin Kia kävi kavereidensa kanssa telttailemassa luonnonhelmassa. Aluetta vartioivat brasilialaiseen tyyliin vartijat.

Kialta kysytään, miksi hän haluaa asua niin turvattomassa maassa

Kia on julkaissut Brasilia-aiheista sisältöä sosiaalisen median tileillään, joissa turvallisuuteen liittyneet videot ovat herättäneet eniten huomiota.

”Toivon, ettei Brasiliaa muistettaisi pelkästään ongelmiensa takia”, Kia sanoo.

Erityisesti video, jossa Kia kertoi, kuinka osa kaupoista pitää oviaan lukittuina ja niihin pääsee vain ovikelloa soittamalla, herätti suomalaisissa epäuskoa.

– Brasilia on iso maa, joten tavat voivat vaihdella, Kia muistuttaa.

Osa suomalaisissa on puolestaan ihmetellyt, miksi kukaan haluaa asua maassa, jossa on niin turvatonta. Heille Kia haluaa sanoa, että Brasilia on paljon muutakin kuin turvallisuustilanteensa.

– Toivon, ettei Brasiliaa muistettaisi pelkästään ongelmiensa takia. Koitankin tuoda sosiaalisessa mediassa esille kaiken sen, mikä ulkomailla naurattaa ja itkettää. Haluan näyttää, mitä vieraassa maassa asuminen on sen kaikilta kannoilta.

Kia muistuttaa, että turvallisuusongelmat eivät ole toki vain Brasilian ongelma, vaan ne koskevat yleisesti maita, joissa on suuria tuloeroja. Kian on ollut vaikea tottua erityisesti siihen, että huono-osaisuus periytyy. Brasiliassa jo moni pieni lapsi voi todella huonosti.

– Näistä lapsista myös varoitellaan, sillä he saattavat olla arvaamattomia. Tuntuu tosi pahalta, kun heitä haluaisi auttaa, mutta juuri siinä tilanteessa en voi tehdä mitään.

Moni on kuullut Suomesta

Kuin toiselta planeetalta.

Siltä Kiasta tuntuu, kun hän havainnoi ympäröivää maailmaa Brasiliassa. Kaikki näyttää ja tuntuu erilaiselta. Erilaisia ovat ennen kaikkea ihmiset, jotka haluavat jutella tuntemattomalle, tulla lähelle ja jopa koskettaa.

Kontaktinottoon riittää yleensä se, että paikallinen haluaa tulla kertomaan, että hänkin osaa englantia. Kielen osaaminen ei ole portugalinkielisessä maassa itsestäänselvyys.

Kun brasilialaiset kuulevat, että Kia on Suomesta, moni hihkuu innostuneena. Suomi on yllättävän monelle jollakin tavalla tuttu maa. Etenkin opettajaksi opiskelevat ovat kertoneet, että Suomi on heille esimerkki, jonka toimivaa koulusysteemiä ihannoidaan.

– Moni myös tietää, että Suomessa on kylmä. Sen jälkeen he eivät enää ihmettele, että olen niin vaalea. Se on herättänyt täällä paljon huomiota.

Paikallinen luonto on tehnyt vaikutuksen Kiaan. Apinoita suomalaisnainen on nähnyt paljon.

Brasilialaisten sosiaalisuus on helpottanut Kian sopeutumista uuteen maahan.

Uuden tuttavuuden voi saada mistä vaan. Viimeksi niin kävi maan sisäisellä lennolla lentokoneessa.

Viereen istuutui paikallinen, joka innostui englantia puhuvista matkalaisista niin, että pyysi heitä mukanaan rannalle.

– Tuttuun tyyliin vaihdoimme Instagramissa yhteystietoja. Sen käyttäminen on täällä tosi suosittua.

Suorittajatyypiksi tunnustautuva Kia on huomannut, että paikallisten välitön suhtautuminen elämään on alkanut tarttua häneenkin.

Arjen voi ottaa ripauksen rennommin ilman, että mitään pahaa tapahtuu.

Brasiliassa eletään nimittäin aina hetkessä.

– On täysin tavallista, että joku sanoo kesken työpäivän, että käydään lounastauolla rannalla ja jatketaan sitten töitä. Paikalliset tekevät kovasti töitä, mutta silti ihmisiä näkyy rannalla arkipäivinäkin esimerkiksi treenaamassa. Vaikka kaikki on täällä paljon rennompaa, asiat kyllä sujuvat.