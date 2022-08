Kellarissa tapahtui toistuvasti kummia – kun asiaa puitiin taloyhtiön kokouksessa, mysteeri sai uuden kierteen: ”Taisi syyllinen paljastua”

”On yksi ikävä kokoustajatyyppi, nimittäin ilkeilijä. Hän myöhästyy joka kokouksesta ja puuskuttaa paikalle tupakanhajuisena ja riitaa haastavana.”

”Eräs vanhempi rouva pyysi puheenvuoron. Hän alkoi moittia talossa asuvaa toista vanhempaa rouvaa siitä, että hän pesee jalkansa pesuvadissa, joka on tarkoitettu muuhun pesuun. Keskustelu äityi sen verran kiivaaksi, että yllättäen toinen meni ja läppäsi kiistakumppaniaan poskelle kesken kokouksen.”

Näin kuvaili eräs suomalainen taloyhtiönsä yhtiökokousta, jossa meno oli äitynyt varsin värikkääksi.

Lue lisää: Taloyhtiön kokous sai yllättävän käänteen, kun vanhempi rouva pyysi puheenvuoroa

Ilta-Sanomien lukijat jatkoivat asian puimista jutun kommenttiosiossa. Kokosimme kommenttien perusteella yhteen yhtiökokousten tyypilliset ongelmat.

Näin lukijat kommentoivat aihetta.

Juoruava herra pilasi yhteishengen

Monia yhtiökokouksia piinaava ongelma on osallistujien puute. Itse yhtiökokoukseen voi olla hankala saada porukkaa, eikä taloyhtiön hallitukseenkaan aina löydy innokkaita vapaaehtoisia.

– Olen itse ollut taloyhtiömme hallituksessa useita vuosia. Halukkaita ei hallitukseen hirveästi ole, eivätkä kaikki siihen tehtävään sovellu. Meillä oli hallituksessa herra, joka katsoi velvollisuudekseen juoruta muille asukkaille, miten erään asukkaan yhtiövastikkeet olivat rästissä. Tällaiset juoruakat ja -ukot eivät voi olla hallituksessa. Heille jää se ainaisen valittajan virka ja yhteishengen saastuttaminen.

” Pari vanhaa ilmeisen hyvillä eläkkeillä olevaa ukkoa ja nuori mies, joka ei puhu eikä pukahda kokouksen aikana. Siinä on meidän taloyhtiön hallitus.

– Taloyhtiön hallituksella on hyvä keino saada osakkeenomistajat aktiivisiksi. Yhtiökokoukseen ehdotetaan tosi reipasta vastikkeen korotusta, niin eiköhän kokoukseen tule porukkaa.

"Tämä siitä seuraa, kun yhdet ja samat parrat päättävät”

Taloyhtiössä osakkaat päättävät yhtiökokouksessa tärkeimmistä ja isoimmista taloyhtiötä koskevista asioista. Hallitus ja isännöitsijä valmistelevat puolestaan kokousasiat ja esittelevät ne yhtiökokouksessa osakkeenomistajien päätettäviksi.

Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan osakkaissa ja hallituksen jäsenissä on liikaa niitä, joilla ei ole riittävästi osaamista yhteisten asioiden hoidosta.

– Pari vanhaa, ilmeisen hyvillä eläkkeillä olevaa ukkoa ja nuori mies, joka ei puhu eikä pukahda kokouksen aikana. Siinä on meidän taloyhtiön hallitus.

Kun ikkunoita piti hiukan maalata, toinen ukoista ehdotti, että mitä jos vaihdettaisiin koko ikkunat. Eivät raukat tienneet, että se maksaa maltaita. Sitten kului muutama vuosi, ja jostain elementin raosta tuli vettä ilmeisesti aiemman kaatosateen takia. Seurauksena oli koko talon julkisivuremontti. Saavat vihdoin ne ikkunansakin. Kauhulla odotan kustannusarviota.

Tämä siitä seuraa, kun yhdet ja samat parrat istuvat ja päättävät. Osakkaat seuraavat tuppisuina uskaltamatta kyseenalaistaa yhtään mitään, eräs lukija kertoo.

– Taloyhtiössä on vanhoja asukkaita. Katto vuotaa vettä, sadevesi valuu kiinteistön alle ja välikatolla tuoksuu home. Yritä siinä pelastaa osake kitupiikeiltä.

"Kokeilin kerrostaloasumista vajaa kymmenen vuotta sitten, mutta se ei sopinut minulle. ”

”Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että hän eroaa, jos...”

Ja kuten elämässä muutenkin, henkilökemiat eivät aina mene taloyhtiössäkään yksiin.

– Kokeilin kerrostaloasumista vajaa kymmenen vuotta sitten, mutta se ei sopinut minulle. Lukeudun varmaan niihin nipottajiin. Kun ilmoitin yhtiökokouksessa, etten ole enää käytettävissä, sillä olen muuttamassa, tilalle tuli kaksi innokasta. Kannatin henkilöä, jolla oli kokemusta myös putkiremontoitavasta taloyhtiöstä, kuten oli tässäkin tapauksessa kyseessä. Sitten hallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että hän eroaa, jos hänen ehdottamansa ehdokas ei pääse hallitukseen.

” Toiveissani oli saada apua häiriöön, joka kohdistui asuntoomme. Paikalla oli myös häiriön aiheuttaja. Siitähän tuli meidän kahden välinen show.

– On yksi ikävä kokoustajatyyppi, nimittäin ilkeilijä. Meidän taloyhtiössä on yksi tällainen. Hän on lisäksi kova juomaan. Hän myöhästyy joka kokouksesta ja puuskuttaa paikalle tupakanhajuisena ja riitaa haastavana.

Mummo pomppasi pystyyn ja huusi

Yhtiökokouksissa puidaan myös erilaisia ongelmia, mutta aina keskusteluyhteyttä ei löydy.

– Joku kävi aikoinaan vandalisoimassa pyöräkellarissa olevia polkupyöriä, puhkoi renkaita, rikkoi jarruja, ym. Mainitsin tästä taloyhtiön kokouksessa. Talon höperöitynyt kiintiökyttääjämummo pomppasi pystyyn ja huusi: ”Siellä ei saa säilyttää polkupyöriä!” Taisi syyllinen löytyä.

– En mennyt aiemmin yhtiökokouksiin siksi, että arvelin, ettei siellä minua kaivata. Yhden kerran menin ja otin esille yhden häiriötapauksen. Toiveissani oli saada apua häiriöön, joka kohdistui asuntoomme. Paikalla oli myös häiriön aiheuttaja. Siitähän tuli meidän kahden välinen show. Apua tavallaan luvattiin, mutta se jäi toteuttamatta. Silloin päätin, että en laita enää tikkua ristiin tällaisen taloyhtiön eteen. Onneksi saimme pian kämpän myytyä.

” Meillä hallituksen kokoukset pidettiin saunan lauteilla kännissä.

– Yhtiökokoukset ovat ikävää seurattavaa, kun nämä ikuisuuden hallituksessa olleet jäsenet pistävät tiettyjä ihmisiä 6–0. Korjaukset hoidetaan pärstäkertoimen perusteella, ja viestit kulkevat vain samanmielisten välillä. Sääliksi käy muutamaa asukasta. Talossa on myynnissä monta asuntoa, mutta ne eivät mene kaupaksi. Toksista energiaa ja silkkaa röyhkeyttä.

Saunan lauteilla kännissä

Joissakin taloyhtiöissä kokouskäytäntöön liittyy alkoholilla läträäminen.

– Meillä hallituksen kokoukset pidettiin saunan lauteilla kännissä. Nyt tuli muutos, kun tuli uusi puheenjohtaja ja yksi uusi hallituksen jäsen. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.

"Meillä on ollut onni, että joukossa on parikin juristia”

Onneksi on myös taloyhtiöitä, joissa yhtiökokoukset sujuvat täysin ongelmitta.

– Asumme puolet vuodesta suhteellisen pienessä taloyhtiössä. Nyt tulee 36 vuotta täyteen. Minkäänlaisia ongelmia ei ole koskaan ollut. Yhteishenki on ollut aina hyvä, vaikka osakkeenomistajat ovat vaihtuneet silloin tällöin. Vaikka eri mielipiteitä on ja saa ollakin, päätösten jälkeen ei supinoita ole kuulunut. Meillä on ollut onni, että joukossa on parikin juristia. Heidän ansioistaan ei huonoja päätöksiä olisi voitu tehdäkään. Huoltofirma on valittu sen perusteella, että siellä on ammattilaisia, ei halvimman hinnan mukaan.

– Kokouksen kulkua nopeuttaa kummasti, kun kahvi tuoksuu, ja tarjoilupöydällä on täytekakku konjakki- ja likööripullon kera. Nuo pullot saa avata vasta, kun asialista on käyty läpi, ja puheenjohtaja on lyönyt nuijan pöytään ja päättänyt kokouksen.

– Olen käynyt yhtiökokouksissa pääkaupungissa, kun omistan sieltä kaksi asuntoa. Kummassakin on nykyisin aika hyvä henki, kun yhtiöissä välittäjien arvioimat neliöhinnat ovat nousseet mukavasti. Nykyään menevät remppaideat läpi, eikä pienistä kitistä. Nykyään kokouksissa on aina alkoholiakin ja hyvät syötävät. Ennen ei tullut kysymykseenkään, että olisi ollut tarjottavaa. En ole huomannut, että kukaan alkaisi juopua, mutta on tämäkin lisännyt osallistujia.

Millaista menoa teidän taloyhtiönne kokouksissa on ollut? Kerro alla kommenteissa!