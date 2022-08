Suomalaisten upeat pihat – Maria rakensi muutamassa vuodessa todellisen paratiisin

Kasveja pursuava puutarha, helppohoitoinen nurmi tai koko pihan peittävä terassi. Suomalaiset omakotitaloasujat esittelevät pihojensa tyylit.

Havitteletko pihallesi villin puutarhan rönsyilevää tunnelmaa vai kenties lisää toiminnallisuutta paljuineen, terasseineen ja kesäkeittiöineen?

Omakotitaloasujien vaihtoehdot ovat monipuoliset, mutta paras tyyli syntyy aina omaa sydäntä kuunnellen.

Kysyimme eri puolilla maata asuvilta suomalaisilta, miten he ovat laittaneet pihansa kuntoon, ja mikä siellä on parasta.

Marian piha on melkoinen paratiisi

Porvoolaisen Maria Koskelaisen puutarhaa voi häpeilemättä kutsua melkoiseksi paratiisiksi. Pelkästään pioneiden määrä on tällä pihalla niin valtava, että on mahdotonta uskoa, ettei siellä kasvanut joitakin vuosia sitten juuri mitään.

Nyt ympärille levittäytyvät lukuisat hedelmäpuut ja marjapensaat, mansikkamaat ja kukat, joita tuntuu olevan kaikkialla.

Tarkkaan valikoitujen päärynä-, omena-, makeakirsikka-, hapankirsikka- ja luumulajikkeiden lisäksi Marian pihalla kasvaa muun muassa aprikoosipuu sekä kaksi eri persikkapuuta, joista odotetaan jo tänä vuonna runsasta satoa.

Vaikea on uskoa sitäkin, ettei Maria tiennyt puutarhanhoidosta paljoakaan, kun aloitti pihansa laittamisen runsas kolme vuotta sitten.

– Mieheni Jesse oli alkuun meistä kahdesta enemmän puutarhaihminen. Minä taas olin enemmän visuaalisuuden perään. Puutarha oli kuitenkin yksi suurimmista syistä, miksi halusimme omakotitalon jo ensimmäiseksi omaksi asunnoksemme. Aloimme laittaa sitä heti.

Maria kutsuu pihaansa Salaisuuksien puutarhaksi. Harsot tuovat istuinryhmään herkkää tunnelmaa.

Kolmessa vuodessa entinen ”kurja golfkenttä”, kuten Maria pihaa alussa kutsui, on muuttunut täysin. Lajikekirjo on valtava ja osittain eksoottinen. Sellainen on esimerkiksi hunajamarja, joka on Marian tietojen mukaan Suomessa melkoisen uusi tulokas.

Kukkivia kasveja on niin ikään lukuisia. Marian suosikkeja ovat pionit, joita on syksyllä toivon mukaan jo yli 200 kappaletta.

– Pionien lisäksi nautin erityisen paljon daalioista, ruusuista ja liljoista. Mutta meidän pihallamme ei yhtäkään kukkaa syrjitä. Jopa voikukka on mielestäni oikeassa paikassa kaunis.

Kasvit ovat puutarhan kruunu, mutta pihan upein yksityiskohta on kuitenkin itse rakennettu kasvihuone terasseineen. Se tuo kokonaisuuden kasaan ja pidentää puutarhakautta keväällä ja syksyllä.

– Kasvihuoneen myötä en ole viihtynyt sisällä enää edes sadesäällä. Onpahan siellä nukuttukin muutama ihana, lämmin kesäyö, Maria kertoo.

”Tarpeet ja unelmat saavat muuttua”

Marian piha on osoitus siitä, että lyhyessäkin ajassa voi saada aikaan valtavan muodonmuutoksen. Siksi Marian tärkein pihanlaittovinkki onkin tarttua reippaasti tuumasta toimeen.

– Tärkeintä on aloittaa mistä vaan ja ihan miten vain, etenkin jos pihalla ei vielä kasva mitään. Yksi asia johtaa toiseen, eikä yhtään haittaa, jos joutuu tekemään jotkut asiat useampaan kertaan. Puutarha on joka vuosi erilainen, ja tarpeet ja unelmat saavat muuttua.

Parhaimmillaan käy niin, että harrastus vie mennessään. Niin on käynyt myös Marialle.

– Entiseen ei ole enää paluuta. Tämä ei ole enää pelkkä piha, vaan ihana oma Salaisuuksien puutarha.

Marian pihaa voi seurata Instagramissa tilillä @paratiisikoti.

Terassit kruunaavat pihan

Sonkajärvellä asuva Pia Olsbo satsaa omakotitalonsa pihalla terasseihin ja isoon nurmialueeseen. Pihan helmiä ovat erilaiset katetut, avonaiset ja lasitetut terassit.

– Ne on sijoitettu ympäri taloa, joten aurinko paistaa niille eri vuorokauden aikaan. Näin voin valita valoa tai varjoa tarpeen mukaan.

Alaterassin vuodekatos on Pian omin käsin tekemä. Se on tehty mummolan heinäseipäistä.

Etupihan terassi on avonainen.

Pia viehättää pihan laitossa helppohoitoisuus ja selkeys. Värimaailma on sama mitä sisätiloissakin: vihreää ja valkoista, joskus vaaleanpunaista ja vaaleansinistä.

Pihansa tyyliä Pia kutsuu rennoksi sekoitukseksi maalaisromanttista ”New England” -tyyliä ja bohoa. Hauskuus ja eri tyyleillä leikittely ovat lähellä sydäntä.

– Nautin myös käsillä tekemisestä. Esimerkiksi alaterassin vuodekatos on oman käden jälkeä tältä kesältä. Se on tehty mummolan heinäseipäistä. Yhdistän paljon vanhaa ja uutta.

Sisätilojen lasiterassilta näkee pihalle. Aurinkovarjo sijaitsee sisällä. "En raskinut laittaa kaunista valkoista kankaista varjoa ulos.”

Pihaa kannattaa Pian mukaan laittaa ennen kaikkea tunne edellä. Tietyn tyylilajin sijaan hän kehottaa ylittämään rohkeasti rajoja ja pitämään omasta mausta kiinni.

– Kotona pitää kaikkien viihtyä, Pia muistuttaa.

Pian pihaa voi seurata Instagramissa tilillä @piaolsbo.

Pulahdus porealtaaseen

Arkkitehtitoimistossa suunnittelijana työskentelevä Anna-Kaisa Kuusirati opiskelee työnsä ohessa sisustussuunnittelijaksi. Omalla pihallaan Anna-Kaisa on saanut toteuttaa intohimoaan.

”Kuvailisin pihaamme selkeän vehreäksi city-puutarhaksi pienellä ripauksella tropiikkia”, Anna-Kaisa kertoo.

Oululaiskodin suojaisa etupiha on arkkitehdin suunnittelema, ja sinne on sijoitettu yhdessäoloa varten muun muassa ulkoporeamme.

Anna-Kaisa kertoo ihailevansa japanilaistyylisiä puutarhoja, ja joitakin vaikutteita tästä on tarttunut myös omalle pihalle. Enemmän siellä näkyy kuitenkin kaipuu lämpöön.

Ulkoporeallas on takapihan helmi.

Ruuhkavuosia elävä perhe arvostaa sitä, että kotona saa rentoutua. Parasta siis on, kun voi nauttia rottinkikeinussa päivän ensimmäisen kahvikupillisen, tai uppoutua porealtaaseen hämärtyvässä syysillassa.

Anna-Kaisa nauttii hetkistä myös terassin rottinkikeinussa.

Muita pihaansa laittavia Anna-Kaisa kannustaa miettimään, mikä on omalla pihalla sen paras puoli. Kun tämä on selvillä, voi parhaita puolia korostaa.

Kannattaa myös miettiä, mitä kasveja omalle pihalle voi laittaa.

– Panosta kesäkukkiin vain, jos vietät paljon aikaa kotona ja sinulla on aikaa hoitaa niitä. Suomessa talvet ovat pitkiä, jolloin ikivihreät kasvit ja pihavalaistus pääsevät oikeuksiinsa.

Anna-Kaisan pihaa voi seurata Instagramissa tilillä @anna.kai5a.

Puutarhan kruunaa hyötytarha

Turkulainen Laura Kopu laittaa puutarhaa lapsuudenkodissaan Loimaalla. Maalaistalon piha on isoäidin sodan jälkeen perustama.

Lauraa inspiroi rönsyilevä, englantilainen ”cottage garden” -tyyli, jossa runsaisiin monilajisiin ryhmiin istutetaan perennoja, pensaita, puita ja havuja.

– Olen istuttanut valitsemieni kasvien sekaan mummin vanhoja perennoja ja ystäviltä saatuja kasveja. Tykkään siitä, että puutarhassani on kasveja, joihin liittyy tarinoita, muistoja ja minulle tärkeitä ihmisiä, Laura kertoo.

Puutarhan upein yksityiskohta on ranskalaiseen keittiöpuutarhaperinteeseen nojaava, potager-tyyppinen hyötytarha, johon Laura on valanut itse betoniharkoista suuret viljelylaatikot. Niissä hän kasvattaa sekä syötävää että kukkia.

– Hyötytarhaa rajaavat kasvihuone ja puutarhavaja, jotka ovat myös suosikkipaikkojani.

"Hyötytarhaa rajaavat kasvihuone ja puutarhavaja, jotka ovat myös suosikkipaikkojani", Laura kertoo.

" Tykkään siitä, että puutarhassani on kasveja, joihin liittyy tarinoita, muistoja ja minulle tärkeitä ihmisiä.

Kasvihuoneesta on näkymä vehreälle pihalle.

Unelmien puutarhasta unelmoivia Laura suosittelee vierailemaan puutarhoissa sekä koti- että ulkomailla.

– Erityisesti erilaisia avoimien puutarhojen päiviä kannattaa hyödyntää, koska niissä pääsee näkemään erilaisia pihoja ja myös keskustelemaan niiden omistajien kanssa. Oma puutarha kannattaa myös rohkeasti avata muille puutarhaihmisille.

Lauran pihaa voi seurata Instagramissa tilillä @laurakopu.

Uima-allas ja iso terassi Akaassa

Netan piha Akaassa on vielä osittain kesken, mutta terassialueella näyttää jo upealta. Kesäkeitaasta löytyy iso terassi, oleskelupaikkoja ja uima-allas, jossa polskivat niin lapset kuin aikuiset.

Kesäkeitaassa on useita rottinkikalusteita.

– Tänä keväänä kokonaisuuden kruunasi pieni pihasauna, ja ensi vuonna vuorossa on kesäkeittiön rakentaminen. Teemme valmista pala kerrallaan omien resurssiemme mukaan, Netta kertoo.

Kesäkeitaassa on muun muassa iso terassi ja oleskelupaikkoja.

Uima-allas on lasten ja aikuisten mieleen.

Pihasauna on uusin ilonlähde.

Netan piha on rakennettu nautiskelua varten. Samaa rentoutta hän suosittelee muille.

– Puutarhan kanssa kannattaa ottaa rennosti. Älä stressaa, vaikka kaikki ei tapahtuisikaan heti. Puutarha on vuosien, joskus jopa vuosikymmenien tulos. Tee siitä siis omanlaisesi, jotta viihdyt siellä.

Netan pihaa voi seurata Instagramissa tilillä @voikukkapelto.

Värikästä iloa itselle ja muille

Orimattilassa asuva Anne Salonen on saanut pihansa puutarhan kukoistamaan kolmen kesän aikana.

– Suunnittelussa ei ole käytetty rahaa, koneita tai ammattilaisia, vaan kekseliäisyyttä, kierrätystä ja vähän tervettä hulluutta, Anne kertoo.

Rönsyilevä ja värikäs lopputulos on Annen mieleen.

Annen tavoitteena on viihtyisä, hieman rönsyilevä ja värikäs lopputulos. Pihan tarkoitus on tuoda ennen kaikkea hyvää mieltä.

– Olemme rakentaneet pihan rakkaudella ja sinnikkyydellä. Suosikkejamme ovat kaksi yli kymmenmetristä kukkapenkkiä, joiden värit ilahduttavat meitä ja ohikulkijoita koko kasvukauden.

Muita puutarhojaan laittavia Anne suosittelee tekemään pihalle selkeät rajaukset kukkapenkeille, pensaille ja puille. Näin ilmeestä tulee siisti.

– Edullisin ja helpoin vaihtoehto on kanttaaminen. Se ei vaadi muuta kuin teräväkärkisen lapion. Näin istutusten ja nurmen väliin jää vapaa maa-alue, jossa ei kasva mitään.

Upean väriloiston pihalleen saa, kun istuttaa perennojen kavereiksi yksivuotisia kesäkukkia.

– Näin saa upean väriloiston koko kasvukaudeksi.

Annen pihaa voi seurata Instagramissa tilillä @4nne1.

Tunnelmaa tulisijalla ja valoilla

Kati Nurmi laittaa mökkipihaa Riihimäellä kahden sukupolven voimin. Pihan kruunaa näyttävä terassi, jossa on valkoisia ja mustia kalusteita, palju sekä tunnelmaa luovat aurinkokennot ja tulisijat.

Valot luovat pimeneviin iltoihin tunnelmaa.

Mustat ja valkoiset kalusteet luovat modernin tyylin.

Pihalta johtaa tie rantaan.

– Pihan upeimpiin yksityiskohtiin kuuluu myös juuri tehty hiekkaranta tulisijoineen, Kati kertoo.

Katin pihaa voi seurata Instagramissa tilillä @interiors.by.kati.