Laura, 27, remontoi kahta vanhaa taloa – suurin yllätys koitti, kun hormista alkoi valua jotain tahmeaa

Elimäellä sijaitsevan pikkukylän naapuriapu on ollut korvaamatonta Laura Kanervalle, kun hän remontoi vanhaa rintamamiestaloaan.

Laura Kanervalla, 27, pitää kiirettä: nainen käy töissä, omistaa sivutoimisen yrityksen ja opiskelee samalla hoitoalaa.

Tämän ruljanssin lisäksi hänen elämäänsä kuuluu jatkuva remontoiminen. Laura nimittäin omistaa Elimäellä pienessä maalaiskylässä kaksi vierekkäistä tonttia, joiden kahta taloa navetta- ja saunarakennuksineen hän remontoi.

Muutettuaan Joensuusta Elimäelle, Laura Kanerva osti alkuperäiskuntoisen rintamamiestalon 50-luvulta.

– Ensimmäisen, vuonna 1959 rakennetun rintamamiestalon ostin syksyllä 2019 ollessani vain 24-vuotias. Viereisen tontin ja sillä sijaitsevan 40-luvulla rakennetun pienemmän talon ostin puolestaan vasta tämän vuoden alussa, Laura selittää.

Pienempi, sotien jälkeen rakennettu talo ja sitä ympäröivä tontti ovat uudempi hankinta. Viereisten talojen tontit on tarkoitus yhdistää.

” Tämä on unelmieni täyttymys.

Siitä lähtien remonttia on riittänyt siellä sun täällä, eikä täysin valmista ole missään. Laura kertookin olevansa luonteeltaan sellainen, joka kaipaa aina uusia projekteja ja keskeneräisyyttä.

– Minulla on jatkuvasti visioita ja ideoita. Tähän taloprojektiin saan purkaa luovuuttani. Onhan tässä aika monta rautaa tulessa, mutta olen aina haaveillut maalla asumisesta ja vanhasta talosta. Tämä on unelmieni täyttymys.

Hormista valuva hunaja ja muutama muu yllätys

Lauran remonttiprojekti on vielä kesken, sillä hän on remontoinut paljon itse ja vähän kerrallaan siellä täällä. Muun muassa pihaa on uusittu, kylpyhuone ja keittiö remontoitu sekä seiniä avattu ja levytetty uudelleen.

Talo oli sisältä osittain täysin alkuperäisessä kunnossa.

Keittiö sai uuden ilmeen remontin myötä.

Ensitöiksi rintamamiestalon seinälevyt avattiin, jotta Laura pääsi tarkistamaan seinien kunnon.

Muutaman vuoden remontoinnin lomassa vastaan on tullut yksi jos toinenkin yllätys. Niitä on Lauran mukaan vanhassa talossa aina – varsinkin kun kun remonttia lähtee toteuttamaan omin käsin.

– Olin varautunut kyllä etukäteen kaikkeen mahdolliseen, joten suuria järkytyksen hetkiä en oikeastaan ole kokenut.

” Kun aloin purkamaan saunan seinää, paljastuikin, että siellä oli märkiä villaeristeitä.

Parhaiten mieleen painunut sattumus kävi aikoinaan, kun uunia lämmittäessä hormista alkoi valua tahmeaa nestettä. Pian kävi ilmi, että tahma oli hunajaa, joka valui hormiin pesiytyneiden mehiläisten pesästä.

– Sen kanssa sai kyllä puljata, kun aluksi yritimme pelastaa mehiläisiä. Lopulta koko pesä piti kuitenkin kaivaa ulos, ja palkkasin nuohoojan puhdistamaan hormin, Laura kertoo.

Toinen yllätys odotti rintamamiestalon kellaritiloissa, joissa sijaitsee yhteensä liki 20 neliön kokoiset sauna- ja kylpyhuonetilat.

– Kun aloin purkamaan saunan seinää, paljastuikin, että siellä oli märkiä villaeristeitä. Siitä tulikin yllättäen mittava kylpyhuone- ja saunaremontti.

Kellarissa muhi kosteusvaurio, mikä johti mittavaan remonttiin.

Kylpyhuone piti remontoida kiireellä. Pian sen lattiaa joudutaan purkamaan taas.

Kellaritiloihin on kuitenkin tarkoitus tulevaisuudessa tehdä suuri remontti, jossa asennetaan lattialämmitykset. Kerran remontoitu kylpyhuoneen lattia on pakko purkaa ja asentaa sen vuoksi uudelleen.

– Vähän hölmöähän se on, että pitää uudelleen purkaa. Olen kuitenkin ottanut sen asenteen, että asiat tehdään niin monta kertaa, että jälki on varmasti hyvää, Laura sanoo.

Myös vastaostetun pikkutalon sokkeli ja alajuoksu osoittautuivat pahasti kosteusvaurioituneiksi.

Aluksi Laura oli siinä uskossa, että talo pitäisi laittaa maan tasalle ja rakentaa uusiksi. Hän kuitenkin ihastui vanhaan alkuperäiseen rakennukseen niin paljon, ettei hän raaskinut purkaa sitä.

Nyt alajuoksuja vaihdetaankin uusiin talkoovoimin, vaikka projekti on hyvin työläs.

Tämän vuoden projekti on ollut korjata vanhemman pikkutalon kosteusvauriot.

Talon alajuoksut vaihdetaan uusiin.

” Otin etukäteen paljon selvää tuon aikakauden talojen rakennusratkaisuista ja yleisimmistä ongelmakohdista.

Ennen rintamamiestalon ostoa Laura ahmi paljon tietoa vanhoista taloista lukemalla netistä ja liittymällä vanhojen talojen Facebook-ryhmiin. Kun oma tietämys ja netistä etsitty tieto ei riittänyt, Laura otti suoraan yhteyttä remonttialan ammattilaisiin ja kyseli neuvoja heiltä.

– Otin etukäteen paljon selvää tuon aikakauden talojen rakennusratkaisuista ja yleisimmistä ongelmakohdista. Tiesin jo etukäteen, että esimerkiksi kosteus kellarissa on tyypillinen ongelma, johon kannatta kiinnittää huomiota, Laura kertoo.

Toisen talon tontilla sijaitsee monien rakennuksien lisäksi myös grillikota.

12 000 euron remontti

Laura arvioi, että kolme vuotta kestäneen remonttiprojektin hinnaksi on kertynyt tähän mennessä noin 12 000 euroa. Summa on kertynyt lähinnä remonttitarvikkeista ja muutamasta pakollisesta ammattilaisella teetetystä työstä, kuten piha-alueen maankaivuusta.

Piharemonttia Laura ei lähtenyt toteuttamaan omin voimin, vaan palkkasi ammattilaisen.

” Remonttitarvikkeissa olen säästänyt paljon, kun olen ostanut niitä paljon netin kautta muiden remonttien ylijäämistä.

– Remonttitarvikkeissa olen säästänyt paljon, kun olen ostanut niitä paljon netin kautta muiden remonttien ylijäämistä. Kylän naapurit ovat myös osallistuneet talkoovoimin remontointiin, mistä olen heille hyvin kiitollinen, Laura kertoo.

Laura on pyrkinyt pitämään remonttibudjetin aisoissa, sillä hän ei ole nostanut lainkaan remonttilainaa. Kulut hän kustantaa täysin työstä ansaitsemillaan rahoilla.

– Ajattelen, että 12 000 on aika vähän lopulta. Aivan kaikkea ei kuitenkaan pysty tai kannata ryhtyä tekemään itse.