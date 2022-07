Naantalin asuntomessujen kylpyhuoneissa trendaavat marmori ja ylellisyys, luonnonläheiset materiaalit sekä pelkistetty minimalistisuus.

Naantalissa Luonnonmaan saarella järjestettävät asuntomessut ovat nyt käynnissä. Ilta-Sanomat kävi vierailemassa messualueella, jossa tyylikkäät ja viimeisen päälle huolitellut asunnot yhdistyvät saumattomasti alueen saaristoluontoon ja merenrantatunnelmaan.

Luonnonläheisyys onkin vahvasti läsnä messukohteissa – jopa kylpyhuoneissa asti. Kylppärien ja saunojen ikkunoista voi tuijotella sammaleisia kallioita ja mäntymetsää, ja perinteisen kaakelin sijaan suihkutiloissa suositaan puuta, kiveä ja sitä jäljitteleviä materiaaleja.

Kokosimme alle asuntomessujen kuusi kauneinta kylpyhuonetta.

1. Vaaleaa marmoriloistoa

Tänä vuonna messuilla trendaavat erityisesti luonnonmateriaalit, kuten puu ja kivi.

Kylpyhuoneissa kivi esiintyy usein kiiltäväpintaisena marmorina. Marmoria saattaa bongata niin suihkutilojen seinistä, lattioista kuin tasoistakin. Tyylikäs valkea marmori on klassinen ja ajaton valinta.

Kohteen 21 kylpyhuoneessa kukoistaa klassisen kaunis valkoinen marmori.

2. Tumma kaunotar

Valtaosassa messukohteiden kylpyhuoneissa yleisilme on tummanpuhuva. Yhdistelminä suositaan tummaa puuta ja mustaa kiveä. Kohteen numero 15 kylpyhuoneessa yhdistyvät tummat hirsipinnat ja marmorikuviota jäljittelevät, kiiltäväpintaiset laatat. Kokonaisuus on elegantti ja tunnelmallinen.

Wing-asunnon (kohde 15) kylpyhuoneessa yhdistyvät tumma puu ja mustanpuhuva marmori.

Marmorilaatat ovat Caislan.

3. Hulppeaa kylpylätunnelmaa

Kohde numero 3, Honka Haiku, on herättänyt paljon hurmiota, eikä suotta. Japanilais-skandinaaviseen tyyliin sisustetun kohteen ehdoton vetonaula on upea spa-osasto, jonka tummanpuhuva ja minimalistinen ilme henkii ylellisyyden tuntua.

Lattian lämpökäsitellyt haaparimat sointuvat kauniisti yhteen ammetta ympäröivien tummien luonnonkivien kanssa. Suurten ikkunoiden ansiosta kylpyhetki tuntuu kirjaimellisesti siltä kuin kylpisi luonnon helmassa. Pimeinä talvi-iltoina lisätunnelmaa tuo musta takka.

Kohteen 3 kylpylää muistuttavien suihkutilojen ikkunoista avautuu suora ja konstailematon näkymä talon viereiseen mäntymetsään.

Avarien metsänäkymien ohella luonnonläheisyys näkyy myös materiaalivalinnoissa. Suihkutiloissa pääelementtinä toimii tumma ja minimalistinen kivi.

4. Kiiltoa kylppäriin

Minimalististen kylpyhuoneiden vastapainona toimivat erilaisissa kullan ja kuparin sävyissä komeilevat yksityiskohdat. Perinteiset terässuihkut ja -hanat ovat saaneet hiljalleen jäädä, ja tilalle ovat tulleet messinkiset ja kullatut sadesuihkut ja -hanat.

Kultaiset yksityiskohdat viimeistelevät tyypillisesti neutraalin sävyisen kylpyhuoneen ilmeen, ja materiaalina messinki tuo tilaan luksuksen tuntua ja lämpimiä sävyjä. Lisäripauksen eleganttia ilmettä luovat erilaiset kullan- ja kuparinsävyiset valaisimet ja sävy sävyyn valikoidut kaappien ovien vetimet.

Kohteen 35 suihku on huomiota herättävän kullattu.

Katosta riippuvat pallolamput valaisevat tilaa lämpimin sävyin.

Kuvassa 1Koti IsoKoskelo, kohde 35.

5. Rouheita seinäpintoja

Messukohteita syynätessä voi panna merkille, miten Naantalin jylhää saaristoluontoa on pyritty kunnioittamaan ja vaalimaan kohteiden sisustuksessa monin eri tavoin.

– Sisustuksessa ammennetaan ideoita ikkunan toiselta puolen. Materiaalivalinnoissa näkyy ennen kaikkea maanläheisyys, sisustussuunnittelija Kati Kokljuschkin kertoo.

Yksi tapa loihtia luonnonläheinen ilme kylpyhuoneeseen on suosia pinnoissa rouheaa kiveä. Rosoiset kivipinnat tuovat kylppäriin särmää ja vangitsevat katseen välittömästi. Rouheiden seinäpintojen rinnalla toimivat pelkistetyt sisustusvalinnat, kuten tummat suihkut, katonrajaan upotettu pehmeä valaistus ja vaalea puu.

Lounakallio-messukohteen (numero 31) kylpyhuoneessa katse nauliutuu suureen, rosoiseen kiviseinään.

6. Pelkistettyyn tyyliin

Joskus turha kikkailu kannattaa jättää sikseen ja turvautua minimalismiin. Naantalin Aurinkolinnan, kohde 28, pelkistetyn elegantti kylpyhuone sen todistaa. Suihkuosaston seinät ja osa tilan katosta on päällystetty suurella, harmaanbeigellä laatalla, joka jatkuu asunnossa sulavasti tilasta toiseen makuuhuoneita lukuun ottamatta.

Suosittujen sadesuihkujen sijaan suihkut on asennettu suoraan katon rajaan ja tiloissa on epäsuora valaistus. Sisustusratkaisuissa suositaan selkeitä linjoja ja pelkistettyjä valintoja: pikkuvessassa on pelkästään vessanpytty – peili, lavuaari ja muut vessoille tyypilliset ominaisuudet löytyvät saunan yhteyteen rakennetusta pukuhuoneesta.

Kuvassa kohde numero 28, Naantalin Aurinkolinna. Kohteen toteutuksesta ovat vastanneet RS-insinöörit.

Saunan viereisessä pikkuvessassa tyyli on vallan minimalistinen: ainoa ominaisuus tilassa on musta WC-pönttö.