Asuntomessujen 5 upeinta keittiötä – vaalea skandityyli kohtasi haastajansa

Vilkaisu messukeittiöihin osoittaa, ettei avokeittiöiden aika ole vielä ohi. Avariin keittiöihin pehmeyttä ja lämpöä tuo nyt valtavan suosittu tumma puu.

Tummaa puuta ja kiiltäviä, marmoripintaisia saarekkeita. Nopealla vilkaisulla Naantalin asuntomessujen keittiöiden suosituin tyylisuuntaus on selvä: keittiöissä suositaan avaria avokeittiöitä, joissa pääroolissa ovat tummansävyiset tai ruskeat puut, kuten tammi ja pähkinäpuu, sekä kiiltävä kivi.

– Trendinä keittiöissä on nyt tummempi puu sekä ruskean ja vihreän sävyt. Puhdasta valkoista on lähinnä kaapistoissa, ja sen sijaan vaaleissa pinnoissa nähdään nyt vaaleaa beigeä ja greigeä, trendiasiantuntija Malla Tapio havainnollistaa.

Tummien keittiöiden aika ei siis suinkaan ole vielä ohi. Tyylikkyyden ja esteettisyyden ohella keittiöiden ilmeessä yhdistyvät luonnonläheisyys ja käytännöllisyys.

Kiersimme Naantalin messukohteet ja kokosimme ihasteltavaksi viisi kauneinta keittiötä.

1. Puun ja kiven elegantti yhdistelmä

Naantalin Aurinkolinnassa, kohde 28, koko seinän kokoiset ikkunat saavat aikaan tunteen siitä, kuin luonto kurkottelisi suoraan sisään asuntoon. Kokkaillessa voikin nauttia jylhistä kalliomaisemista.

RS-Insinöörien Aleksi Rusin suunnittelema avara ja esteetön keittiö on malliesimerkki siitä, miten puun ja kiven yhdistelmällä saa luotua ajattoman ja elegantin ilmeen. Kupariset tiskialtaat ja lämpimin sävyin valaistu, keittiön seinään upotettu avohylly sointuvat upeasti vaalean marmorin ja tummanruskean puun yhdistelmään.

Simppeliin tyyliin persoonallisuutta tuovat harkitut yksityiskohdat sekä Suomen luonnosta ammennetut elementit. Katonrajassa kulkevan kapean ja viiston ikkunan ansiosta katto näyttää ilmassa leijuvalta.

Kohde 28 yhdistyy saumattomasti luontoon suurten ikkunoiden ansiosta.

Kohteessa 28 voi nauttia jylhistä kalliomaisemista kokkailun lomassa.

Kupariset altaat sointuvat upeasti vaaleaan marmoriin ja tummanruskeaan puuhun.

2. Kiiltäviä pintoja ja pähkinäistä ruskeaa

Kohde 9, Auroran Ruusu -kodin keittiössä tumman puun ja kiven yhdistelmä saa rinnalleen vielä ripauksen valkoista ja mustaa. Keittiön kaapeissa on vaaleat melamiiniovet ja saareke on päällystetty vaalealla luonnonkivellä. Ruokailuryhmä sen sijaan on musta.

Vaikka keittiöstä löytyykin useita erilaisia värisävyjä ja materiaaleja, lopputulos pysyy hillittynä ja tyylikkäänä. Kiiltävät pinnat sointuvat kauniisti yhteen kaapiston sisäpinnoissa käytetyn tumman pähkinäpuun kanssa.

Kiinnostavina yksityiskohtina toimivat mattamustat riippuvalaisimet sekä mattamusta pesuallas.

Auroran Ruusun, kohde 9, keittiön kaappien sisäpinnat ovat tummaa pähkinäpuuta.

3. Harmoninen puu

Kuusihirrestä rakennetun atriumtalo Honka Haikun, kohde 3, sisustuksessa keskiössä on luonnon kunnioittaminen ja kotimainen käsityö.

Kodin keittiössä tummasta tammesta siirrytään keskivaaleaan koivuun. Keittiön kaapisto sekä ruokailuryhmä ovat turkulaisen puuseppä Ville Aakulan käsialaa.

Kaappien ovien takaa löytyy aamiaiskaappi, jonne kodinkoneet saa kätevästi katseilta piiloon. Suljettu kaapisto luo tilaan siistin yleisilmeen, ja tiskialtaan yllä sijaitsevaa avohyllyä voi koristaa astioilla ja koriste-esineillä.

Puun rinnalle vivahdetta tuovat vaaleat marmoripinnat, joita löytyy keittiön tiskitasosta ja saarekkeesta. Saareke näyttäisikin olevan yhä kovaa huutoa keittiöissä jo käytännöllisyydenkin vuoksi: se paitsi tarjoaa lisää työtilaa, myös yhdistää keittiön sulavasti oleskelutiloihin.

Puun rinnalle vivahdetta tuovat vaaleat marmoripinnat.

Lisää lasku- ja työtilaa kohteen 3 keittiöön tuo suuri saareke.

Ruokailuryhmä on turkulaisen puuseppä Ville Aakulan käsialaa.

4. Tyylikäs käytäväkeittiö

Raakapinnoilla leikittelevän Villa Pintan, kohde 13, tuleva asukas ja rakennuttaja Kati Jensen on päätynyt tyypillisen avokeittiön sijaan I-malliseen käytäväkeittiöön.

Keittiön pintojen pelkistettyyn betoniin ja kipsilaastista tehtyihin seiniin eloa tuovat messinkiset yksityiskohdat, kuten kultaisena komeileva tiskiallas, sekä erilaiset viherkasvit. Myös tumma tammipuinen kaapisto luo kontrastia.

Vaikka keittiön pohjaratkaisu poikkeaa messujen avokeittiötrendistä, kohteen keittiöstä löytyy eräs toinen tyypillinen trendi: keittiösaareke. Tyypillinen ratkaisu on yhdistää saarekkeeseen pitkät katosta roikkuvat riippuvalaisimet, jotka ovat Villa Pintassa muodoltaan geometriset.

Kohteen 13 keittiön saareke on pelkistetyn ja rouhean teeman mukaisesti betonia.

Minimalistisessa asunnossa persoonalliset yksityiskohdat pääsevät hienosti esiin.

Vetolaatikkojen nupit loistavat somasti ruusukullan sävyissä.

5. Minimalistiseen tyyliin

Balilta inspiraationsa saaneen kohteen 8, Betoniviidakko, sisustuksessa luotetaan pelkistettyyn ja selkeälinjaiseen tyyliin. Kauttaaltaan vaalea keittiö on myös raikas tuulahdus tummanpuhuvien messukeittiöiden rinnalla.

Avarassa avokeittiössä yhdistyvät vaaleat pinnat, keraamiset tasot ja betonilattia. Vaaleasta puusta valmistetut ruokailutuolit tuovat lämpimiä värisävyjä valkean keramiikan rinnalle.

Minimalistinen tyyli näkyy myös keittiön säilytystiloissa, sillä yläkaappeja keittiöstä ei löydy lainkaan ja pöytätasot on siistitty kodinkoneista ja keittiövälineistä.