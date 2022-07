Koko keittiön siivoukseen menee tovi, mutta lopputulos palkitsee.

Lomalla on viimein aikaa tarttua niihin siivoustöihin, joihin ei kiireisessä arjessa tahdo riittää aikaa.

Yksi suuritöisistä siivottavista on keittiö, jossa harmiksi muodostuvat pinttyneet ruokatahrat ja rasvalika.

Ammattilaisten ja harrastajien ohjeilla siivousrasteista suoriutuu kunnialla – ja mikä tärkeintä, helpommalla.

Kokosimme yhteen niksit, joilla onnistut:

1. Putsaa tiskiallas niin, että se kiiltää

Tiskiallas alkaa helposti muuttua ruskean väriseksi, jos sinne kaataa päivän mittaan mehu- ja kahvijämiä.

Sosiaalisessa mediassa ekosiivousvinkkejä jakava Sonia Lindholm kannustaa putsaamaan tiskialtaan soodaa apuna käyttäen.

Tiskiallas kiiltelee, kun sen pohjalle ripottelee ruokasoodaa ja vähän ekologista tiskiainetta sekä pienen määrän vettä seoksen levittämistä helpottamaan.

– Allas harjataan tiskiharjalla tai pesusienellä ja huuhdellaan lopuksi, Lindholm neuvoo.

Lue lisää: Näin saunan lasiovi ja tiskiallas saatiin kunnolla kiiltämään: ammattilaisten vinkit siivoukseen ruokakaapin aineksilla

2. Hinkkaa lieden nupit kuntoon

Lieden nupit kellertävät helposti, mutta onneksi niiden putsaaminen hoituu pienellä vaivalla. Homma hoituu yksinkertaisesti irrottamalla nupit paikoiltaan veitsellä ja pesemällä ne käsitiskiaineella lavuaarissa.

Jos käsitiskiaine ei toimi, voi nupit putsata myös emäksisellä aineella. Apuna voi käyttää sientä, pientä harjaa tai vanhaa hammasharjaa.

Uunin nuppien putsaus onnistuu esimerkiksi hammasharjan avulla.

Ennen kuin veistä lähtee tunkemaan lieteen miten sattuu, kannattaa lukea liesivalmistajan käyttöohjeet ja varmistaa, että nuppien irrottaminen on turvallista.

Lue lisää: Katariina näyttää, miten keittiön ärsyttävin siivoustyö hoituu näppärästi – näin lieden pinttyneet nupit puhdistuvat

3. Putsaa hyvin likainen liesi

Lika voi tarttua lieteen tiukasti kiinni, eikä sokerinpala riitä aina putsaamaan vahinkoa.

Somesuosiostaan tunnettu Auri Kananen on kehitellyt kotisiivoojien avuksi niksin, jolla karrelle palaneen ruoan saa pois hellasta. Vinkki on tarkoitettu nimenomaan hyvin likaisen hellan puhdistukseen. Siivousniksin salainen ase on tuorekelmu, joka levitetään hellan päälle sen jälkeen, kun pinnalle on ensin levitetty uuninpuhdistusainetta.

Näin putsaat lieden Auri Kanasen tyyliin:

Sumuta lieden pinnalle uuninpuhdistusainetta. Voit kokeilla myös rasvanpoistoainetta. Hyvin likaiselle pinnalle uuninpuhdistusaine sopii paremmin. Kääri liesi tuorekelmuun. Anna puhdistusaineen vaikuttaa kelmun alla tunnista useampaan tuntiin. Odotusaika riippuu lieden likaisuudesta. Ota tuorekelmu pois ja putsaa pinta tiskiharjalla. Induktiolieden pinta putsataan sille tarkoitetulla puhdistusterällä.

Lue lisää: Likaisinkin liesi puhdistuu siivooja Aurin, 27, tehokikalla – kuvat todistavat: toimii kuin taika!

4. Viimeistele putsattu liesi liesimustalla

Kun liesi on putsattu, voi valurautaisen lieden viimeistellä liesimustalla. Tuote on tuttu etenkin vanhan kansan ihmisille, mutta sitä kannattaa kokeilla kenen tahansa.

Ennen liesimustan käyttöä pinta puhdistetaan yleispuhdistusaineella, joka irrottaa rasvalian. Sitten liettä lämmitetään hieman, sillä tuote toimii paremmin lämpimällä pinnalla. Tämän jälkeen liesimustaa levitetään pinnalle ohuesti nukkaamattomalla liinalla, kuten vauvan harsoliinalla tai nukkaamattomalla vanhalla sukalla.

–Ainetta levitetään pinnalle pyörivin liikkein, kunnes pinta on mustunut, siivousyrittäjä Saana Tyni neuvoo.

Liesimustan käyttäminen on kiitollista, sillä työtä ei tarvitse uusia usein. Kerran tuunattu liesi kestää liesimustan avulla hyvänä useamman vuoden.

Lue lisää: Tässä tulee siivoojien seuraava salainen ase: ”Nuoremmalle sukupolvelle tuskin tuttu”

5. Tee uunista taas uudenveroinen

Uuni on kovalla käytöllä etenkin jouluisin, kun sitä käytetään juhlaruokien valmistukseen. Jos paikat ovat jääneet putsaamatta silloin, voi kesällä olla vastassa tiukasti tarttunut lika.

Mäntysaippua sopii uunin siivoukseen.

Uunin sisäpintoja ei saa putsata hankaavilla pesuaineilla, sillä pinnoite voi vahingoittua. Marttojen uuninpuhdistusohje on riittävän hellävarainen.

Levitä nestemäistä mäntysaippuaa astianpesuharjalla uunin pohjalle. Kuumenna uuni 50 asteeseen. Kun seos alkaa kuplia, laita uuni pois päältä. Anna uunin jäähtyä hetki. Harjaa pehmeällä harjalla. Pyyhi pesuaine pois veteen kostutetulla liinalla. Viimeistele halutessasi uuni ruokasoodalla (2 rkl), suolalla (2 rkl) ja lämpimällä vedellä (2 rkl) tehdyllä seoksella. Pyyhi lopuksi kostella liinalla.

Lue lisää: 4 tehokasta ja kätevää ohjetta, joilla saat uunin lasin, pinnat ja pellit puhtaiksi: ”Pellistä tuli kuin uusi”

Kun uunin sisätilat ovat puhtaat, kannattaa uunin lasi putsata puhdistusterällä.

Sitä käytetään yleensä keraamisen lieden ja induktiolieden puhdistuksessa, mutta se käy myös muiden lasipintojen putsaamiseen. Puhdistusterä on niin terävä, ettei se vahingoita pintoja, vaan poistaa vain palaneen ruoan.

6. Hankkiudu eroon kaapinpäällisten rasvaliasta

Kaappien päälle jäävä rasvapöly voi olla vaikea irrotettava, jos lika on ehtinyt kerääntyä vuosien ajan. Palveluesimies Tapio Talala suosittelee rasvalian poistoa astianpesuaineella ja pesusienellä. Jos lika on tiukassa, koko puhdistettava alue kannattaa kostuttaa ja antaa siivousaineiden vaikuttaa.

Auri Kanasen suosikkisiivousaine kaapinpäällisten putsaukseen on sitruspuhdistaja, joka sopii myös rasvan, tervan, vahan, tarrojen ja liimajälkien poistoon.

– Tuotetta myydään ainakin rautakaupoissa, ja se on tosi turvallinen kaikille pinnoille, Kananen vinkkaa.

Siivouksen jälkeen kaappien päälle kannattaa asetella leivinpaperit, jotka vaihdetaan aika ajoin.

– Sanomalehtiä ei kaappien päällä tulisi käyttää. Ne voivat jättää pintaan mustejälkiä, Talala huomauttaa.

Lue lisää: Nämä keittiön siivoustyöt suomalaisilta tuppaavat unohtumaan kokonaan – siivooja Auri: ”Jotkut jopa luulevat...”

7. Imuroi – kyllä, myös jääkaapin takaa

Osa keittiön siivoustöistä vaikuttaa suoraan turvallisuuteen.

Tällainen on jääkaapin imurointi, joka voi olla unohtuessaan paloturvallisuusriski. Tarkemmin ottaen riski syntyy, kun jääkaapin taakse kerääntyy pölyä, joka heikentää ilmankiertoa ja voi laitteen kuumetessa syttyä palamaan.

Jääkaapin takaosa tulisikin puhdistaa vähintään kerran vuodessa tai jopa puolen vuoden välein.

Lue lisää: Painava syy, miksi jääkaapin takaa tulisi imuroida edes kerran vuodessa

8. Mikro puhtaaksi höyrystämällä

Kodinkoneista kenties kovimmalla käytöllä on keittiössä mikro, jonka putsaus onnistuu onneksi vikkelään.

Höyrystä mikro likaroiskeineen lämmittämällä mikrossa kulhollinen vettä, odota hetki ja pyyhi pehmenneet roisketahrat helposti pois. Halutessasi voit lisätä veteen vaikkapa sitruunanmehua tai -siivuja tai pienen lorauksen valkoviinietikkaa.

Ruokasooda voi auttaa mikron ikäviin hajuihin.

Jos mikroon on jäänyt ruoasta ikäviä hajuja, mikron ovi kannattaa avata ja antaa sen tuulettua hetken.

Jos tämä ei auta, kaada pieneen astiaan ruokasoodaa ja laita astia mikroon. Sulje ovi ja anna soodan imeä hajut itseensä. Mikään tuskin estää ripottelemasta soodaa vaikka suoraan mikron lautaselle. Älä kuitenkaan käynnistä mikroa.

Lue lisää: Hajut pois mikrosta – pelastaja löytyy ruokakaapista ja imee tuoksut hetkessä

9. Sulata jääkaapin pakastelokero

Pakastelokeron sulattamiseen on kesällä hyvin aikaa – varsinkin, jos mansikat on vielä tältä kesältä pakastamatta.

Työtehoseuran kotitalousopettaja Tarja Marjomaa vinkkaa, että paras oikotie nopeaan jään sulatukseen on seuraavanlainen:

Ensin kytketään jääkaapista virrat pois. Sen jälkeen asetellaan kuumalla vedellä täytettyjä kulhoja tai muita astioita jääkaapin hyllyille, minkä jälkeen ovi laitetaan kiinni.

Jään ja huurteen sulaessa kuumaa vettä vaihdetaan uuteen aika-ajoin. Marjomaan mukaan yksi astia on ylivoimaisen kätevä tähän hommaan.

– Apuun kannattaa ottaa syvä uunipelti, jossa on kuumaa vettä. Usein jääkaapeissa on pakastelokeroiden alla levy, joka kerää lokerosta tippuvaa vettä ja jäätä. Se kannattaa ottaa sulatuksen aikana pois ja laittaa tilalle uunipelti, joka on yhtä leveä kuin kaapin hyllyt.

– Lisäksi voi laittaa muitakin kuumavesiastioita tehostamaan sulatusta.

Kylmäsäilytystä vaativat tuotteet Marjomaa neuvoo laittamaan kylmälaukkuun sulatuksen ajaksi, jotta ne eivät ehdi pilaantua.

Jos pakastelokeroon on ehtinyt kertyä jo hyvin paksu jäämöykky, sitä kannattaa Marjomaan mukaan yrittää raaputtaa varovasti.

– Parhaiten jäälohkareiden irrottamiseen käyvät puiset tai muoviset lastat. Liian teräviä esineitä ei kannata käyttää, jottei vahingossa riko laitteen seinää.

Valuva sulamisvesi voi olla haitallista lattialle, etenkin parketille tai laminaatille, joten Marjomaa kehottaa suojaamaan lattian reilulla pyyhepinolla.

Lue lisää: Nopein tapa sulattaa jääkaapin pieni pakastelokero – tee samalla pieni homma, jotta seuraava kerta ei olisi ihan heti edessä

10. Puhdista liesituuletin

Myös liesituulettimen rasvasuodattimen putsaus on turvallisuusteko.

Työn voi tehdä monella tapaa, mutta seuraavan kikan on testannut Helsingissä asuva Minna. Hän sai kymmenen vuotta pesemättä olleen rasvasuodattimen puhdistumaan hienosti ohjetta noudattamalla.

– Liesituulettimen suodatin oli niin uskomattoman likainen, etten olisi koskaan uskonut sen puhdistuvan millään. Päätin kuitenkin yrittää, ja ihme kyllä kiehuva vesi sulatti pinttyneen rasvan! Ei se tietenkään uudenveroiseksi puhdistunut, mutta huomattava parannus tapahtui, Minna kommentoi.

Ohjeet liesituulettimen puhdistukseen antaa Petterinkulma Kiinteistö Oy:n videolla tv:stä tuttu Remontti-Reiska Jorma Piisinen.

Puhdista rasvasuodatin näin: