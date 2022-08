Taloyhtiöiden yhtiökokouksissa sattuu ja tapahtuu. Joskus joudutaan soittamaan poliisitkin paikalle.

Ilmapiiri kiristyy, konseptit menevät sekaisin, heitetään pihalle koko yhtiökokous!

Taloyhtiön kokouksessa on yleensä paikalla taloyhtiön isännöitsijä, joka usein toimii kokouksen sihteerinä. Ammatti-isännöitsijä pystyy helposti päättelemään, millainen henki taloyhtiössä on.

Isännöintiliiton puheenjohtaja Toivo Korhonen kertoo isännöitsijöiden näkevän työssään koko arkisen elämän kiertokulun kehdosta hautaan.

– On voitu käydä ”vieraissa” naapurin luona, tai on jotakin vispilänkauppaa tai muuta inhimillistä tapahtumaa taustalla. Rauhaakin on voitu häiritä, tai on naapurikateutta jossain muodossa, Korhonen summaa.

Hän toivoo, että ihmiset keskustelisivat arjessa enemmän, jotta tilanteet eivät kärjistyisi pihoilla tai yhtiökokouksissa.

– Jos naapurit eivät tule toimeen keskenään, eikä asioista pystytä keskustelemaan, voi ulkopuolisen avun, kuten sovittelutoimiston tai poliisin ottaminen mukaan keskusteluun olla ainoa ratkaisu laukaista tilanne.

Tässä jutussa Toivo Korhonen sekä kuusi muuta isännöitsijää kertovat kommelluksista, joita on tapahtunut taloyhtiöiden kokouksissa.

Tuloslaskelma vaihtui vaivihkaa

”Taloyhtiöiden kokouksissa on usein läsnä hyvin iäkkäitä ihmisiä. Pidin tilinpäätöskokousta ja olin jakanut paperit osallistujille. Olin käynyt jo toimintakertomuksen läpi ja puolessa välissä tuloslaskelmaa, kun hoksasin, että olen käynyt läpi edellisen vuoden tietoja. Kukaan ei kysynyt eikä ihmetellyt mitään. Osallistujilla oli kyllä oikean vuoden paperit. Vaihdoin vaivihkaa oikean vuoden tuloslaskelman esiin ja jatkoin sen läpikäyntiä. Tilinpäätös hyväksyttiin, eikä kukaan huomannut mitään.”

Pyykkinarut kismittivät

”Monella iäkkäämmällä asukkaalla on tietty asia, jonka he haluavat tuoda yhtiökokouksessa esiin, oli se miten vähäpätöinen tahansa. Puheenvuoroa ei välttämättä aina pyydetä ihan oikeassa kohdassa. Olimme käymässä läpi noin 500 000 euron putkiremonttia, josta piti tehdä päätöksiä, kun yksi vanhempi rouva nosti kätensä. ’Olen miettinyt tätä pitkään ja olen sitä mieltä, että ne pyykkinarut on aika vaihtaa’, hän sanoi. ’No ilman muuta, mutta päätetään tämän putkiremontti ensin, vastasin.”

Rohkaisuryyppy

”Yhdessä rivitaloyhtiössä oli isäntä, joka ei oikein saanut sanaa suustaan. Hän lähti aina ennen kokouksia kapakkaan ja otti muutaman paukun, joiden avulla hän sai suunsa auki. Yhden kerran hänellä meni kuitenkin överiksi. Hän oli ottanut änkyräviinaa ja haukkui kaikki, ensin minut ja sitten kaikki muut. Jouduin sanomaan, että nyt Pentti lähdetään ja kantamaan hänet niskasta ulos.”

Kahdeksan tunnin kokous

”Olen kuullut kokouksista, jotka ovat kestäneet ja kestäneet – jopa kahdeksan tuntia. On riidelty ja haukuttu kaikki, ja päätetty mennä välillä nukkumaan ja jatkettu taas siitä mihin on jääty. Itse pyrin olemaan jämäkkä, ja jos ei pysytä asiassa, puutun tilanteeseen.”

Vuoden vanhat paperit

”Yhdessä taloyhtiössä hallitus halusi pitää itse kokouksen. Olin ollut siinä isännöitsijänä vasta viikon päivät. Katsoin paperit ja vähän millainen yhtiö on kyseessä. Hämmästelin, kun ne alkoivat käydä läpi vuoden vanhaa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Olivat niin tärkeinä ja osaavinaan. Asiallisesti huomautin, ja hieman heitä taisi nolottaa, kun piti aloittaa alusta.”

Väärässä kokouksessa

”Kokoukseen tuli osakas, jota kukaan ei oikein tuntenut. Ajateltiin sitten, että hän on uusi kasvo. Kokouksen järjestäytymiseen ja henkilövalintoihinkaan ei vielä päästy, kun tältä ”uudelta osakkaalta” alkoi tulla tekstiä. Muut eivät saaneet puheenvuoroa ollenkaan. Hänellä oli hirveästi kerrottavaa ja moitittavaa jokaista kohtaan. Minäkin sain kuulla kunniani. Kun sitten vihdoin päästiin toteamaan läsnä olevat osakkaat, kävikin ilmi, että tämä kyseinen henkilö oli tullut väärän taloyhtiön kokoukseen. Yritin ammattilaisena pelastaa tilanteen. Totesin myös, että mielestäni en ole hänen taloyhtiönsä isännöitsijä. Hän lähti nolona pois kokouksesta.”

Kuorsaus häiritsi

”Aina silloin tällöin kokouksessa on mukana päihtyneitä osakkaita. Jossain vaiheessa sitten pitää pyytää työjärjestyspuheenvuoroa, kuten etiketti sanoo. Kerran puheenjohtaja joutui pyytämään, että vanhempi herrasmies takapenkillä pukisi vaatteet päälleen ja lopettaisi kuorsaamisen. Mies oli päihtynyt, mutta muuten oikein mukava ja hyväntahtoinen ihminen. Ehkä takana oli raskas työviikko. Tilanne päättyi, kun mies puki päälleen ja sanoi menevänsä kotiin emännän luo lepäämään.”

Poliisi paikalle

”Toimiston kokoustilassa oli menossa yhtiökokous. En ollut siinä itse paikalla, mutta jouduin todistajaksi. Kokoushuoneesta kuului kova huuto, ja yhtäkkiä sieltä tuli hätääntynyt rouva luokseni pyytämään apua. Päihtynyt osakas oli siellä toisen osakkaan rinnuksissa kiinni. Menin rauhoittelemaan tilannetta. Ei kuitenkaan kestänyt kauaa, kun apua tarvittiin taas. Tilanne oli vielä entisestäänkin pahentunut. Päätettiin soittaa poliisit paikalle. Tappelupukarille annettiin mahdollisuus joko poistua itse tai poliisin kyydissä. Osakas tokeni sen verran, että saimme talutettua hänet porukalla aulaan.”

Rähjääjäryhmä

”Mieleeni on jäänyt taloyhtiö, jonka kokouksissa olivat aina rähjääjät paikalla. Kerran he päättivät, etteivät myönnä meille vastuuvapautta. Puheenjohtaja totesi, että hallitus lähtee sitten pihalle, miettikää, mitä teette. Hän määräsi myös isännöitsijän pihalle. Siellä me odoteltiin, että mitä tapahtuu, kunnes yksi rähjääjistä tuli sanomaan, että vastuuvapaus myönnetään. Ihmiset ei aina oikein miellä, mitä se vastuuvapaus tarkoittaa. Pikkuasioista osataan kyllä rähistä.”

Tappelu kiinnosti

”Kerran yksi osakas saapui yhtiökokoukseen, mutta lähtikin kättelyn jälkeen pois. Hän kertoi omistavansa siinä lähellä toisen huoneiston, jossa myös oli alkamassa yhtiökokous. Osakas totesi, että se toinen kokous on paljon mielenkiintoisempi. Jälkikäteen kuulin, että isännöitsijä oli läiskinyt osakasta turpiin. Siitä tuli oikeudenkäyntikin. Hän siis halusi mennä katsomaan nyrkkeilymatsia.”

Maratonkokous

”Yhdessä taloyhtiössä isännöitsijä aloitti kokouksen kello 17 aikaan. Noin neljä tai viisi tuntia oli mennyt ennen kuin oli päästy lista puoleenväliin, sillä kaikista asioista oli pitänyt äänestää. Lopulta kokous venyi yli seitsemään tuntiin. Tässä tapauksessa isännöitsijä oli hyvin sovitteleva persoona, missä tietenkin on omat haasteensa. Isännöitsijän pitäisi ohjata topakasti kokousta, että päästään asioissa eteenpäin. Toisaalta on myös niitä ääripäitä, että osakkaita on vain vähän mukana, asioihin on perehdytty ja ne ovat niin selvät, että kokous on pidetty jopa alle kymmenessä minuutissa.”

Itsensä kanssa eksyksissä

”Meillä oli menossa julkisivusaneeraushanke, ja teimme rakennusvalvonnan loppukatselmusta. Paikalla oli urakoitsija, hallituksen jäsen, minä sekä yksi, joka ei ollut esittäytynyt. Siinä sitten mietittiin, että missä mahtaa olla rakennusvalvonnan tarkastaja. Tiesimme, kuka hän on ja ketä odotimme paikalle. Kiersimme tonttia ympäri muutaman tovin, koska taloyhtiössä oli useampia sisäänkäyntejä. Kunnes selvisi, että ylimääräinen kaverin siinä porukassa oli etsimämme henkilö. Hän oli tarkastajan sijainen, sillä varsinainen tarkastaja oli kesälomalla. Hän siis etsi meidän kanssa itseään. Tälle tapaukselle on monet kerrat jälkeenpäin naurettu.”

Vastikkeista epäselvyyttä

”Ihmiset eivät aina ymmärrä, mikä on Asunto Oy eivätkä tiedä, että heillä on oikeus osakkeeseen. Yksi nuori uusi osakas tuli sanomaan, ettei hänen tarvitse maksaa enää vastikkeita, sillä hän on jo ostanut kyseisen huoneiston. Hän oli kauhean pettynyt, kun tuli ylimääräistä maksettavaa.”

Äänestys ulkona

”Kerran pidimme yhtiökokousta koulun luokkahuoneessa. Kokous oli pitkä ja intensiivinen, kunnes iltayhdeksän aikaan vahtimestari tuli ja heitti meidät ulos. Hän ei jaksanut enää odottaa ja oli hyvin vihainen. Siirryimme koulun pihaan jatkamaan kokousta, ja siinä ulkona vielä jopa äänestettiin. Osa porukasta lähti kesken pois, kun eivät tykänneet uudesta kokouspaikasta.”